Wiadomo kiedy zmieni się nazwa Orlenu

Na 3 lipca planowana jest zmiana nazwy Polski Koncern Naftowy Orlen SA na Orlen SA. Pozostałe dane identyfikacyjne spółki, adres i forma prawna nie zmienią się - poinformował koncern.

Zmianę nazwy na Orlen SA przyjęli niedawno akcjonariusze, z których największym jest Skarb Państwa.

Orlen zmienia nazwę. To już nie będzie Polski Koncern Naftowy SA

"3 lipca 2023 r. planowana jest zmiana nazwy firmy Polski Koncern Naftowy Orlen SA na Orlen SA" - zapowiedział koncern. Jak podkreślił, niezmienione pozostaną inne dane identyfikacyjne spółki: numer identyfikacji podatkowej - NIP, REGON, a także numer Krajowego Rejestru Sądowego - KRS oraz adres siedziby i forma prawna.

Zmianę statutu spółki dotyczącą jej nazwy przyjęło w uchwale obradujące w Płocku 21 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z tą decyzją obowiązującą nazwą, zamiast dotychczasowej - Polski Koncern Naftowy Orlen SA - będzie Orlen SA. Jak wyjaśniono wówczas w komunikacie po obradach, uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, natomiast z mocą obowiązującą od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmianę statutu spółki, przewidującą zmianę jej nazwy, poparło 99,969 proc. głosujących akcjonariuszy.

W uzasadnieniu projektu uchwały wyjaśniono, że proponowana "zmiana firmy" odzwierciedli obecną, rzeczywistą formę działalności Orlenu i jego strategiczne priorytety rozwojowe, gdyż w latach 2023-2026 ok. 66 proc. wartości Grupy Orlen ma być generowana przez segmenty niezwiązane z przerobem ropy naftowej.

Dotychczasowe określenie "naftowy" jest już nieadekwatne

Tym samym - jak wskazano w uzasadnieniu - określenie "naftowy" w aktualnej nazwie firmy "nie jest już adekwatne i spójne z wizją spółki oraz ambicjami rozszerzenia marki poza segment paliwowy", jak np. energetyka odnawialna czy elektromobilność.

W lutym tego roku Grupa Orlen zaktualizowała strategię do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa w 2020 r., a także z Grupą Lotos i PGNiG w 2022 r. Aktualizacja zakłada m.in., że do końca dekady nakłady inwestycyjne koncernu wyniosą ok. 320 mld zł.

Grupa Orlen posiada siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech.

Grupa Orlen ma również rozbudowany segment petrochemiczny. Realizuje ponadto szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Według publikowanych ostatnio przez Orlen danych Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji tej spółki, Nationale-Nederlanden OFE - 5,4 proc., natomiast pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,7 proc.