Wiceprezes MOL-a o powiązaniach z Moskwą: nie zajmujemy się polityką

- Chcemy się zaprezentować na polskim rynku w pełnym zakresie, a następnie rozwijać naszą obecność tutaj. Przejęcie to nie koniec naszej drogi w Polsce, to dopiero początek - mówi WNP.PL György Bacsa, członek zarządu, wiceprezes ds. operacji strategicznych i rozwoju Grupy MOL.

- Co prawda tych zagadnień nie ma w podpisanej właśnie umowie z PKN Orlen, dotyczącej wymiany stacji. Z pewnością jednak stwarza ona doskonałą możliwość rozpoczęcia dyskusji na temat potencjalnych obszarów przyszłej współpracy naszych koncernów. Petrochemia z pewnością jest jednym z nich.- Po przejęciu planujemy dalszy rozwój sieci stacji paliw. Zakładamy rebranding zgodnie ze standardami MOL-a.W następnych latach planujemy dodawanie do oferty kolejnych produktów i usług. Jak wspomniałem, chcemy także wprowadzić na przejęte stacje nasz program lojalnościowy, a także ofertę gastronomiczną.Podsumowując, w pierwszej kolejności chcemy się zaprezentować na polskim rynku w pełnym zakresie, a następnie rozwijać naszą obecność tutaj. Przejęcie to nie koniec naszej drogi w Polsce, to dopiero początek.- Tego typu sugestie są całkowicie nieuzasadnione, to czyste spekulacje. Nie zajmujemy się polityką, jesteśmy całkowicie niezależną, w dodatku publiczną firmą. Mamy przejrzystą strukturę akcjonariatu, nie jesteśmy pod wpływem żadnego innego kraju czy rządu.Tego typu doniesienia, płynące z Polski, były dla nas sporym, negatywnym zaskoczeniem.