Wiceprezes Orlenu o wynikach spółki: solidne w ekstremalnie trudnym otoczeniu

Solidne i wypracowane w ekstremalnie trudnym otoczeniu rynkowym - tak wiceprezes PKN Orlen Janusz Szewczak określił wyniki spółki za III kwartał 2020 r. Zysk netto Orlenu wyniósł niecałe 700 mln zł i był prawie o 600 mln zł niższy niż przed rokiem.

Zgodnie z opublikowanymi w czwartek wynikami, wskaźnik EBITDA LIFO wyniósł 2 mld zł. Był to głównie efekt wysokich wyników operacyjnych w segmencie Energetyki i Detalu, które łącznie w tym okresie poprawiły wynik EBITDA LIFO o blisko 0,6 mld zł w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego - podkreślił PKN Orlen.

Jak ocenił na konferencji prasowej wiceprezes Janusz Szewczak, wyniki te zostały wpracowane w "historycznie najtrudniejszym otoczeniu makro dla całej branży rafineryjnej i paliwowej" na całym świecie. Marże rafineryjne były rekordowo niskie - wskazał. Zdaniem Szewczaka, takie wyniki pokazują dobrą integrację i dywersyfikację biznesów. Koncern jest silny i odporny na zawirowania makro - ocenił.

Janusz Szewczak poinformował też, że spółka finalizuje prace nad strategią do 2030 r. i zaprezentuje ją w ciągu "kilku tygodni". Pracuje też nad dotyczącym przejęcia PGNiG wnioskiem koncentracyjnym do Komisji Europejskiej. Ma on zostać złożony do końca grudnia. Z kolei proces przejmowania 65 proc. akcji Ruchu jest "na końcówce" - jak to określił Szewczak. Czekamy na zamknięcie postępowania układowego - wyjaśnił.

W kwestii środków zaradczych, jakimi KE uwarunkowała przejęcie Lotosu, toczą się rozmowy - poinformował Szewczak. Nie zdradził szczegółów, powiedział jedynie, że widać "duże zainteresowanie rozmówców", wśród których są światowi potentaci.

Wiceprezes Zbigniew Leszczyński poinformował z kolei, że PKN Orlen ma już 182 punkty alternatywnego tankowania pojazdów, czyli dwa razy więcej niż przed rokiem. Najwięcej - 138 - jest punktów ładowania samochodów elektrycznych, z czego w Polsce - 110.

Leszczyński podtrzymał wykonanie planu nakładów inwestycyjnych na 2020 r. na poziomie 9 mld zł, w tym 1,3 mld w Enerdze. Po trzech kwartałach roku nakłady te wyniosły 5,5 mld zł, w tym 0,7 mld w Enerdze, 2 mld w segmencie rafinerii, 1,2 mld w petrochemii, 1 mld w energetyce.