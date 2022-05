Więcej rosyjskiej ropy dla czeskich rafinerii

Średni dzienny eksport ropy z Rosji do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw w ciągu 15 dni maja spadł o 2,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem - podał Interfax. Wyróżniają się jednak czeskie rafinerie. Kontrolowane przez PKN Orlen zakłady zwiększyły import rosyjskiego surowca w omawianym okresie aż o prawie 15 proc.

Wśród dostaw rurociągowych Polska, która wcześniej zwiększała dostawy rosyjskiej ropy, zmniejszyła jej import o 15,4 proc. (wszystkie zmiany w porównaniu do średniej z kwietnia) ,do 28,2 tys. ton na dobę, Węgry - o 19,1 proc., do 15,5 tys. ton na dobę, a Niemcy - o 6,2 proc., do 36,8 tysiąc ton na dobę.

Liderem pod względem wzrostu zapotrzebowania na rosyjską ropę stały się Czechy - plus 14,8 proc. (11,7 tys. ton na dobę), Chiny zwiększyły import o 5,4 proc. (119,2 tys. ton na dobę).

Widać także, kto zajmuje przynajmniej w części miejsca opuszczone przez Rosjan. Eksport ropy w systemie tranzytowym wzrósł w omawianym okresie o 34,8 proc., do 42,6 tys. ton na dobę. System ten polega na wykorzystaniu do eksportu rosyjskiej infrastruktury przesyłowej - zarówno portowej, jak i rurociągowej - do eksportu surowca z niemających dostępu do morza państw byłego ZSRR.

I tak Kazachstan zwiększył eksport o 20,9 proc., do 34,6 tys. ton na dobę, Azerbejdżan - o 112,5 proc., do 5,6 tys. ton na dobę. Ponadto Turkmenistan transportuje obecnie 2,4 tys. ton ropy na dobę.