Wielka strata operatora platfrom wiertniczych

Swiss Transocean, jeden z największych operatorów morskich platform wiertniczych na świecie, zakończył rok 2022 stratą netto w wysokości 621 mln dol. Jest to gorszy wynik niż w rok wcześniej.

Na koniec 2021 roku strata firmy wyniosła 592 mln dol. Skorygowana strata w zeszłym roku skoczyła do 648 milionów dolarów z 356 milionów dolarów rok wcześniej.

Przychody z kontraktów wiertniczych pozostały praktycznie niezmienione i wyniosły 2,575 mld dol.

W czwartym kwartale strata netto wyniosła 350 mln dol., czyli 0,48 dol. na akcję, w porównaniu ze stratą w wysokości 28 mln dol., czyli 0,04 dol. na akcję, w poprzednim kwartale.

Notowania giełdowe Transocean spadły o 3,9 proc. podczas środowego handlu w Londynie. Papiery notowane na nowojorskiej giełdzie staniały o 11,6 proc.

Dlaczego firma notuje straty? Problemem jest zbyt małe wykorzystanie posiadanych przez Transocean jednostek. Widoczne było to zwłaszcza w czwartym kwartale, co przyczyniło się do pogłębienia strat.

Należy także pamiętać, o bardzo dużych nakładach inwestycyjnych na nowe jednostki.

Jak jednak uważa dyrektor generalny firmy Jeremy Thigpen, kolejne lata powinny być dobre, ze względu na rosnące zainteresowania podmorskimi wierceniami. Firma według niego najgorsze ma już poza sobą.

Transocean to czołowy na świecie dostawca sprzętu (platform i statków) do podmorskiej eksploatacji gazu i ropy naftowej. O spółce stało się szczególnie głośno w 2010 roku, gdy doszło do eksplozji należącej do niej platformy Deepwater Horizon. Katastrofa doprowadziła do śmierci 11 osób i dużego zanieczyszczenia wód Zatoki Meksykańskiej.