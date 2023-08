Wielki eksporter paliw bije własne rekordy

8,3 proc. eksportowanej na świecie ropy naftowej i 14 proc. gazu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. USA odcinają kupony od geopolitycznej zmiany na rynku paliw.

W 2022 r. USA zostały największym na świecie eksporterem LNG (gaz ziemny w stanie ciekłym), dostawy wyniosły 9,1 mld m sześc. W 2022 r. ok. 70 proc. amerykańskiego eksportu tego paliwa trafiło do Europy, ponieważ spedytorzy przekierowali ładunki z Azji w związku z niedoborem gazu w UE, spowodowanym ograniczeniem dostaw z Rosji.

Głównym odbiorcą LNG z USA w maju 2023 r. byli Holendrzy (1,72 mld m sześc.), Francuzi (1,46 mld m sześc.) i Włosi (0,53 mld m sześc.).

Coraz większa rola Stanów Zjednoczonych na rynku eksportu surowców energetycznych

Rola Stanów Zjednoczonych jako eksportera surowców energetycznych, jak zauważa Polski Instytut Ekonomiczny, rośnie na całym globalnym rynku. Produkcja gazu w USA ma wzrosnąć przed 2027 r. do ponad 250 mld m sześc. rocznie, czyli prawie o 120 mld m sześc. więcej względem 2022 r. Zgodnie z obecnymi planami największych światowych eksporterów LNG, w Australii nie zostaną uruchomione nowe moce produkcyjne LNG przed 2026 r., a w Katarze przed 2025 r.

Jednocześnie kraje unijne, jeden z głównym odbiorców LNG z USA, inwestują w zwiększenie przepustowości swoich gazoportów. W Niemczech przepustowość ma wzrosnąć z 44,9 mld m3 rocznie w 2023 r. do 91 mld m3 rocznie w 2030 r.

W Polsce gazoport w Świnoujściu po rozbudowie będzie mógł przyjąć 8,3 mld m3 gazu rocznie, a planowane pływające terminale do odbioru LNG (FSRU - Floating Storage Regasification Unit) - dodatkowe 10,6 mld m3.

Polska w czołówce europejskich importerów gazu z USA. Dywersyfikujemy dostawy

Do Polski w okresie styczeń-maj 2023 r. trafiło 1,52 mld m sześc. LNG z USA, według EIA (Energy Information Administration). Tylko w maju 2023 r. Polska była czwartym największym unijnym importerem LNG ze Stanów (0,49 mld m sześc.). Do Polski trafiło ponad 3 proc. amerykańskiego eksportu LNG. Jest on kluczowym elementem dywersyfikacji dostaw gazu do Polski - według ENTSOG (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu) dostawy LNG z USA do terminala LNG stanowiły w 2023 r. średnio ok. 40 proc. importu gazu miesięcznie.

Polska dywersyfikuje również dostawy ropy naftowej. Choć USA eksportuje do Polski niecały 1 proc. swojego wolumenu, to z czasem możliwości przepustowe Polski pozwolą na zwiększenie dostaw.

W pierwszej połowie 2023 r. polski Naftoport przeładował prawie 18 mln t ropy naftowej. Do końca br. może przeładować 36 mln t, zatem więcej względem rekordowych 24,5 mln t w 2022 r. Do 2029 r. przepustowość Naftoportu może wzrosnąć do 45 mln t ropy rocznie, czyli ok. 0,9 mln baryłek ropy naftowej dziennie.