Wielki finał fuzji Orlenu i Lotosu. Czy plan Daniela Obajtka przekona akcjonariuszy?

Nadszedł czas na wydanie przez akcjonariuszy Lotosu i Orlenu ostatecznej zgody na połączenie obu koncernów. Zdaniem analityków, z którymi rozmawiał portal WNP.PL, Orlen nie powinien mieć problemu z zebraniem potrzebnej liczby głosów na walnych. I to pomimo tego, że dla mniejszościowych akcjonariuszy Lotosu skutki fuzji mogą być niekorzystne.

Nad finalną zgodą na połączenie obu koncernów głosować będą dziś (20 lipca) akcjonariusze Lotosu, a w czwartek (21 lipca) Orlenu.

Orlen do sukcesu w tych głosowaniach potrzebuje 4/5 głosów na walnym Lotosu i 2/3 głosów na walnym Orlenu.

I choć atrakcyjność transakcji dla mniejszościowych akcjonariuszy budzi wątpliwości analityków, to co do jednego są zgodni, Orlen zbierze potrzebną większość głosów do przegłosowania zgody na połączenie.

Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos jest coraz bliżej finału. Daniel Obajtek ogłosił właśnie podpisanie ostatecznego porozumienia ze związkami zawodowymi obu koncernów, dotyczące gwarancji dla pracowników.

Zielone światło dla połączenia dał także rząd, który na wtorkowym posiedzeniu wydał zgodę na przeprowadzenie procesu.

Jak widać, Orlen kompletuje po kolei wszystkie brakujące elementy tej skomplikowanej układanki, która ma doprowadzić do połączenia obu paliwowych koncernów. Ostatnim jest jeszcze akceptacja dla całego planu ich współwłaścicieli, czyli akcjonariuszy obu koncernów.

Głosowanie nad ostateczną zgodą na połączenie będzie miało miejsce podczas dzisiejszego WZA Lotosu, 20 lipca oraz podczas WZA Orlenu, które odbędzie się dzień później, czyli 21 lipca.

Czy Orlen przekona mniejszościowych akcjonariusz Lotosu do fuzji?

By Daniel Obajtek mógł mówić o sukcesie projektu fuzji, który zainicjował ponad cztery lata temu, za połączeniem muszą zagłosować akcjonariusze reprezentujący 4/5 głosów na walnym Lotosu i 2/3 głosów na walnym Orlenu. Czy to się uda?



Analitycy nie mają wątpliwości, że tak. Za na pewno będzie większościowy akcjonariusz, czyli Skarb Państwa. Wynika to ze wspomnianej, wtorkowej uchwały rządu. Swoje rekomendacje, dotyczące głosowań ujawnił już także rządowy bank norweski - Norges Bank, który ma blisko 2 proc. akcji gdańskiej spółki. Jak wynika z opublikowanych na stronach banku instrukcji przed walnym, będzie głosować za połączeniem.

Z informacji agencji Bloomberg wynika z kolei, że Orlen może liczyć również na poparcie największego prywatnego akcjonariusza– funduszu emerytalnego NN.

- Jeśli potwierdzą się te doniesienia, obstawiamy, że jest większe prawdopodobieństwo, że Orlen nie powinien mieć problemu z zebraniem potrzebnej liczby głosów do przegłosowania uchwał walnego – ocenia dla WNP.Pl Michał Kozak, analityk Domu Maklerskiego Trigon.

Nad czym będą głosować akcjonariusze?

Jak dowiadujemy się z projektów uchwał, przygotowanych na walne zgromadzenia Orlenu i Lotosu, akcjonariusze będą decydować w sprawie połączenia obu spółek, podwyższenia kapitału zakładowego PKN Orlen oraz zmian statutu tej spółki.

Przedmiotem głosowania będzie również zgoda na zbycie przez Orlen baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Lotos Terminale. Spółkę tę – w ramach realizacji środków zaradczych, narzuconych przez KE – przejąć ma Unimot.

Ile wart jest Lotos?

Połączenie Orlenu i Lotosu, na które zgodę ostateczną mają wyrazić akcjonariusze, ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku gdańskiego koncernu na płocki w zamian za akcje nowej emisji Orlenu. Kluczowe przy tym znaczenie ma parytet wymiany akcji, określający, ile obecni akcjonariusze Lotosu dostaną papierów płockiego koncernu.

Orlen zaproponował, by akcjonariusze Lotosu za każdy papier tej spółki otrzymali 1,075 nowych akcji Orlenu. Czy taka wycena będzie dla nich satysfakcjonująca i przekona do zagłosowania za fuzją?

- Ustalony parytet wynosi 1,075 i propozycja ta nie odbiega istotnie od naszych wycen Lotosu i Orlenu. Zakładamy, że akcje Lotosu są obecnie warte trochę więcej, ale propozycja mieści się w akceptowalnym przez nas przedziale – mówi Michał Kozak.

Innego zdania jest Beata Szparaga-Waśniewska, analityczka Ipopema Securities, według której ustalony parytet jest za niski.

- Z perspektywy naszej wyceny proponowany parytet (1,075 akcji Orlenu za 1 akcję Lotosu) nie oddaje wartości fundamentalnej Lotosu. Opierając się na naszych wycenach biznesów Orlenu i Lotosu (przed fuzją) szacujemy, że ten parytet powinien wynieść 1,3 akcji Orlenu za jedną akcję Lotosu – mówi WNP.PL analityczka Ipopema Securities.

Oznacza to, że dla mniejszościowych akcjonariuszy Lotosu fuzja na zaproponowanych przez Orlen zasadach wymiany akcji, nie jest korzystna. Analityczka Impopema zwraca uwagę, że wciąż nie ujawniono żadnych szczegółów spodziewanych synergii, które - w ocenie przedstawicieli Orlenu -mają kompensować wpływ środków zaradczych, czyli sprzedaży części aktywów Lotosu i Orlenu.

- W naszych kalkulacjach nie zakładamy żadnych synergii, gdyż Orlen nie ujawnił szczegółów swoich założeń w tym obszarze, a jednocześnie środki zaradcze będą miały negatywny wpływ na wyniki połączonego podmiotu. Trzeba też brać pod uwagę podpisane porozumienia ze związkami zawodowymi Grupy Lotos, które zakładają wypłatę jednorazowych świadczeń dla części załogi oraz długie gwarancje zatrudnienia. Natomiast jeśli chodzi o wpływ środków zaradczych na wartość połączonego podmiotu, to szacujemy, że będzie to utrata wartości na poziomie 6 zł na akcję Orlenu. Gdyby Orlen miał skompensować mniejszościowym akcjonariuszom Lotosu utratę wartości z tego tytułu, że tanio sprzedaje niektóre aktywa Lotosu, to tak naprawdę parytet wymiany akcji powinien być ustalony na poziomie 1,4 akcji Orlenu za jedną akcję Lotosu – wylicza analityczka.

Jej zdaniem dlatego ciężko mówić o korzyściach dla mniejszościowych akcjonariuszy Lotosu, płynących z tej transakcji. Jednak to nie przekłada się wprost na to, jak będą oni głosować na WZA.

- Nie zakładamy, że połączenie wygeneruje wartość dodaną dla akcjonariuszy Lotosu. Jednak fundusze, które mają w portfelu zarówno Orlen jak i Lotos prawdopodobnie patrzą na swój portfel całościowo i z tego powodu niektóre z nich mogą głosować za proponowanym planem połączenia – dodaje Beata Szparaga-Waśniewska.

Czy akcjonariusze skorzystają na fuzji Orlenu i Lotosu?

Michał Kozak z Domu Maklerskiego Trigon zwraca uwagę, że w tej chwili bardzo ciężko z całą stanowczością odpowiedzieć na pytanie o to, czy mniejszościowi akcjonariusze skorzystają na fuzji, czyli zamianie akcji Lotosu na papiery Orlenu. Wiele zależeć będzie jeszcze od poszczególnych zapisów i zabezpieczeń umownych między Orlenem i partnerami, których nie znamy. Warto jednak pamiętać, że Orlen ustalał kwoty zbycia poszczególnych aktywów Lotosu jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie.

- Naszym zdaniem aktywa rafineryjne sprzedawane są Saudi Aramco poniżej wartości, dlatego można powiedzieć, że cena nie jest odpowiednia w obecnym, świetnym otoczeniu rynkowym. Z drugiej strony aktywa detaliczne, które trafią do węgierskiego MOL-a sprzedawane są wg. naszych kalkulacji powyżej kalkulowanej przez nas wartości. Po zsumowaniu tych dwóch transakcji widzimy jednak nadal pewne dyskonto. Można powiedzieć, że Orlen mógłby uzyskać wyższą cenę za sprzedawane aktywa, przy negocjacjach w obecnych warunkach rynkowych – mówi Michał Kozak.

Analityk zwraca jednak uwagę na inne zastrzeżenia, które się pojawiają. Transakcja ta przesuwa w czasie i mityguje pewne ryzyka, takie jak kwestie dostaw ropy do Gdańska w 2023 r., gdy Lotosowi kończą się długoterminowe umowy na rosyjską ropę.

- Gdy pojawi się w rafinerii Saudi Aramco, zagwarantuje większe dostawy ropy, bez których rafineria Lotosu mogłaby mieć problemy, przy zakładanym przez nas obecnie wysokim, 60-proc. udziale ropy Urals w obecnym przerobie (względem ok. 35 proc. w Orlenie) - tłumaczy.

Kolejnym czynnikiem dyskonta może być brak kontroli dla strony nabywającej, oraz sam fakt koniecznej sprzedaży aktywów, co było wymogiem KE. Do tego dochodzi jeszcze polityka, bo trzeba pamiętać, że zwłaszcza w czasie wojny nie możemy mieć pewności co do strategii realizowanej przez takiego partnera jak Saudi Aramco, oraz kwestii geopolitycznych i relacji np. z Rosją.

- To też jest czynnik ryzyka, który z czasem może się zmaterializować, lub nie – tłumaczy Michał Kozak.

Dlatego na ocenę transakcji z perspektywy akcjonariuszy - niestety - przyjdzie jeszcze czas, bo sprawa nie jest oczywista i wiele będzie zależeć od czynników makroekonomicznych, zapisów umów Orlenu z partnerami, oraz geopolityki.