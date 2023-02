Wielki paliwowy korek w rosyjskim terminalu naftowym

Z powodu trudnych warunków pogodowych wstrzymał prace najważniejszy obecnie dla Rosjan terminal ropy w Noworosyjsku. Wywołało to reakcję łańcuchową, włącznie z ograniczeniem pracy jednego z największych pól ropy na świecie - kazachskiego Tengiz.

Z powodu wiatru nie działa kluczowy rosyjski terminal naftowy.

Brak magazynów zmusił producentów do wstrzymania tłoczenia surowca.

Przestój portu może zachęcić producentów do budowy nowej drogi eksportowej.

Do licznych sankcji nałożonych na Rosję po jej ataku na Ukrainę należą także te dotyczące eksportu ropy i ceny, jaką za nią Rosjanie uzyskują.

Wiatr od zachodu blokuje możliwość zawinięcia tankowców

Moskwa nie chce sprzedawać surowca do Europy i oferuje go Azji. Do niej jest znacznie bliżej z Noworosyjska niż terminalu naftowego w Ust Łudze. Noworosyjsk to obecnie najważniejszy rosyjski terminal paliwowy. W 2022 roku zapewnił transport i wysyłkę na eksport 58,7 mln ton ropy.

Z terminala w Noworosyjsku korzysta także Kazachstan, to najważniejszy port załadunkowy ropy dla tego kraju.

Problem w tym, że port nad Morzem Czarnym jest wrażliwy na warunki pogodowe, utrudnienia są największe w przypadku wiatrów z zachodu. I właśnie teraz z tego powodu terminal wstrzymał wysyłkę ropy. Na specjalistycznych stronach poświęconych ruchowi statków widać, że przed portem zgromadził się już szereg tankowców. Czekają one na poprawę pogody.

Obecnie zawinięcie do nabrzeży załadunkowych jest ze względów bezpieczeństwa niemożliwe. Ile potrwa przerwa w załadunku? Rosjanie liczą, że wkrótce uda się wznowić prace nabrzeży portowych, jednak na razie trzeba czekać.

Rosjanie są winni bałaganowi na zapleczu portu i brakowi pojemności magazynowych

O ile z aurą nie da się nic zrobić, a osłonięcie terminala nie jest możliwe – na budowę falochronów nie pozwala zbyt głęboka woda, która zarazem ułatwia zawijanie ogromnych tankowców, to pozostałym problemom można było łatwo zapobiec. Wstrzymania pracy ropociągu łączącego Noworosyjsk z polami naftowymi w Kazachstanie i Rosji oraz ograniczenie pracy Tengiz to efekt zaniedbań Rosjan.

Problem w tym, że system produkcji ropy, jej przesyłu i morskiego załadunku to system naczyń połączonych. Rosjanie teoretycznie na problemy z aurą powinni być przygotowani. Temu służy ogromny, mający pojemność ponad miliona ton ropy, prawdziwy las zbiorników.

Tymczasem komunikat jest jasny: Kaspijskie Konsorcjum Rurociągowe zawiesiło odbiór ropy ze złoża Tengiz i wstrzymało pompowanie do zbiorników terminalu morskiego w Noworosyjsku.

Nieoficjalnie wiadomo, że Rosjanie dość swobodnie podchodzili do eksportu ropy terminalem. Zdolności załadunkowe były wykorzystywane, ale nie w optymalny sposób. Co więcej, surowiec z Kazachstanu miał być wysyłany „nie w pierwszej kolejności”. Efektem tego było zapełnianie się magazynów ropy wokół terminala. Teraz to się zemściło.

Problem, który może Rosjan bardzo dużo kosztować

Choć problemy z wysyłką ropy są tylko przejściowe, to występują one w momencie, gdy coraz głośniej mówi się o potrzebie budowy szlaków przesyłu surowców (także gazu) z byłych republik azjatyckich ZSRR. Już wcześniej bowiem pojawiały się problemy z eksportem węglowodorów.

Teraz zwolennicy inwestycji zyskali kolejny argument. Oczywiście zdaniem specjalistów potrzebne nakłady finansowe byłyby ogromne, ale w dłuższej perspektywie czasu zarówno Kazachstan, jak i Turkmenistan (wielkie zasoby gazu) mogłyby na nich sporo zyskać.