Wielki wyścig po arabską ropę. Polska bierze w nim udział

Na początku grudnia wchodzi w UE zakaz kupna rosyjskiej ropy transportowanej droga morską. Nic więc dziwnego, że firmy paliwowe z Europy i Azji rzuciły się na arabski surowiec. Chcą sobie zagwarantować dostawy, w obliczu możliwych niedoborów na rynku.

Firmy paliwowe chcą sobie „zaklepać” dostawy arabskiej ropy.

Problemy mogą być także z dostępnością tankowców.

Dobre wieści są takie, że Polska o dostępność surowca może się nie martwić.

Za niecały miesiąc prawie wszystkie firmy w Unii Europejskiej otrzymają zakaz kupowania rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską w ramach sankcji nałożonej na Rosję za zaatakowanie Ukrainy. Wciąż ciężko szacować, jaki wpływ będą miały te ograniczenia na europejski rynek. Wszystko rozstrzygnie się dopiero w przyszłym miesiącu. Jedno nie ulega wątpliwości, że eksport ropy z Rosji zmniejszy się.

Ropy na rynku może być mało i będzie bardzo droga

Należy przy tym pamiętać, że Rosja obok USA i Arabii Saudyjskiej jest jednym z trzech największych producentów ropy naftowej i bardzo ważnym jej eksporterem. Ubytek surowca z Rosji będzie więc na rynku bardzo widoczny.

Ponieważ jednocześnie produkcje planuje zmniejszyć OPEC eksperci, są zgodni, że surowca może brakować. Nic wiec dziwnego, że konsumenci ropy rzucili się na swoich dostawców, chcąc zagwarantować sobie zawczasu dodatkowe ilości surowca.

- Większość azjatyckich rafinerii, w tym nasza firma, stara się utrzymać taką samą ilość ropy z Bliskiego Wschodu, a niektóre mogą ją nawet nieco zwiększyć – powiedział agencji Bloomberg Lin Keh Yen, przedstawiciel tajwańskiej Formosa Petrochemical Corp.

Jak dodaje: jeśli kraje europejskie zaczną kupować ropę z Bliskiego Wschodu, wzrośnie konkurencja na rynku spot (dostaw natychmiastowych).

To, że ceny wzrosną, było już wiadomo wcześniej. Teraz rodzi się pytanie, jak duże będą wzrosty. Pojawiają się opinie, że baryłka ropy (159 litrów) może podrożec nawet o 50 proc. Oznaczałoby to, że za baryłkę trzeba byłoby płacić nawet około 150 dolarów. Sytuację mogłoby załagodzić zwiększenie produkcji przez OPEC, na razie jednak nic na to nie wskazuje a członkowie kartelu czerpią z tytułu wysokich cen surowca gigantyczne zyski.

Czy dla kogoś ropy może zabraknąć? Jak zwykle w takiej sytuacji najbardziej poszkodowane będą najbiedniejsze kraje. W przeszłości zdarzało się już, że np. niektóre wyspiarskie państwa Pacyfiku miały problem z kupieniem surowca.

Mogą być także problemy z transportem ropy do Unii

Ważnym elementem układanki jest również to, jak sprowadzić ropę. Rosyjska transportowana np. z terminala w Ust Łudze, do europejskich klientów docierała po maksymalnie około 10 dniach. To ponad trzykrotnie krócej niż w przypadku ładunków z Zatoki Perskiej. W praktyce pojawia się więc wyzwanie, skąd wziąć tankowce niezbędne do transportu surowca. Choć nominalnie liczba ich nie zmniejszy się, to na dowiezienie jednego ładunku będą potrzebowały znacznie więcej czasu.

Następstwem tego może być wzrost stawek frachtu. O ile? Tego na razie nie wiadomo. Drożejąca ropa i kosztowniejszy jej przewóz oznaczać będą wzrost cen paliw. W przypadku naszego kraju coraz głośniej mówi się o likwidacji tarczy antyinflacyjnej. A jednym z jej elementów była preferencyjna stawka akcyzy.

Wszystko to sprawia, że na stacjach będzie drożej. Na razie kluczowym elementem jest zapewnienie dostaw. Nasz kraj importuje rosyjską ropę ropociągiem. Udział surowca z innych państw sukcesywnie jednak rośnie.

Kluczowa może być tu rola Arabii Saudyjskiej. Tamtejszy gigant paliwowy Saudi Aramco został partnerem Orlenu w ramach realizacji środków zaradczych do fuzji z Lotosem i zostanie udziałowcem gdańskiej rafinerii.

Elementem tego układu są dodatkowe dostawy ropy saudyjskiej do Gdańska. Umowa z Saudi zakłada dostawy 20 mln ton ropy rocznie, czyli 45 procent zapotrzebowania połączonych Orlenu oraz Lotosu. W obecnej sytuacji na rynku pośrednim efektem promowanej przez prezesa Orlenu Daniela Obajtka fuzji z Lotosem może być to, że w kraju będziemy mieli wystarczające ilości ropy.