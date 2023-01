Wiemy, co z inwestycjami Lotosu zrobi Orlen

Lotos nie odpuszczał inwestycji mimo toczącego się przejęcia przez Orlen. W planach miał projekty w segmencie rafineryjnym, upstream, a także wodorowe. Co z nimi po wchłonięciu przez Orlen?

PKN Orlen zakończył przejęcie Grupy Lotos 1 sierpnia 2022 roku. To wtedy gdański koncern zniknął formalnie z KRS.

Nie zniknęły jednak planowane przez Lotos projekty inwestycyjne, takie jak budowa terminala na Martwej Wiśle czy instalacji HBO w Gdańsku, które realizuje już Orlen.

Co z planowanymi przez gdański koncern wodorowymi projektami czy inwestycjami w segmencie upstream? Odpowiedź ma znaleźć się w aktualizacji strategii Orlenu. Jednak o szczegółach niektórych z nich udało się dowiedzieć więcej już teraz.

Inwestycje Lotosu w gdańskiej rafinerii kontynuuje Orlen

Orlen rozpoczął właśnie budowę morskiego terminala przeładunkowego na nabrzeżu rafinerii gdańskiej na Martwej Wiśle. Inwestycja o wartości ponad 0,5 mld zł będzie swojego rodzaju oknem eksportowym rafinerii. Z jednej strony umożliwi sprowadzanie do gdańskiej rafinerii niezbędnych do produkcji paliw komponentów i biokomponentów, z drugiej ułatwi ekspedycję powstających tam produktów naftowych.

Projekt ma długą historię, bo planowanie jego budowy zaczęła 16 lat temu Grupa Lotos. Pierwotnie szacowano, że inwestycja będzie gotowa w 2011 r. Tak jednak się nie stało, choć terminal nie został skreślony z listy planowanych przez Lotos inwestycji. Znalazł się w programie rozwojowym grupy na lata 2013 – 2015. Wówczas szacowano, że inwestycja pochłonie ok. 100 mln zł i będzie gotowa w 2015 r.

Ten termin również nie został dotrzymany, a temat budowy terminala na Martwej Wiśle wrócił dopiero w 2019 r., czyli już po rozpoczęciu procesu przejęcia Grupy Lotos przez Orlen. Wiadomo było wówczas, że losy projektu zależeć już będą od decyzji płockiego koncernu, który zdecydował się zrealizować długo planowaną inwestycję.

Powstanie terminala łączy się z innym projektem planowanym przez Lotos w gdańskiej rafinerii. Mowa o budowie instalacji HBO, czyli Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO), który ma poprawić ekonomikę przerobu ropy naftowej poprzez dywersyfikację produkcji w kierunku nowych produktów. Ten projekt również jest już realizowany.

Budowa ruszyła we wrześniu 2021 r., a umowę z wykonawcą podpisywał jeszcze Lotos. Jednak już wówczas wiadomo było, że niebawem dojdzie do finalizacji przejęcia gdańskiego koncernu przez Orlen i że całą inwestycję realizować będzie po fuzji płocki koncern. Po realizacji środków zaradczych, w wyniku których 30 proc. udziałów w gdańskiej rafinerii przejął koncern Saudi Aramco, projekt budowy instalacji HBO został wydzielony do odrębnej spółki po to, by Orlen mógł go realizować samodzielnie.

Terminal na Martwej Wiśle i Hydrokrakingowy Blok Olejowy to jednak nie jedyne strategiczne inwestycje, które w swoich planach miał Lotos. Przypomnijmy, że w ostatnim przeglądzie opcji strategicznych, którego wynik poznaliśmy w połowie 2021 r., mowa była o także o inwestycjach w upstream, logistykę i wodór. Zwłaszcza w tym ostatnim obszarze Lotos miał ambitne projekty, z których część była już w fazie realizacji. Co z nimi zrobi Orlen?

W zaktualizowanej strategii Orlenu znajdą się odpowiedzi na pytania o inwestycje

Orlen, przejmując Lotos i później PGNiG, musiał zweryfikować zarówno własną strategię, jak i plany inwestycyjne poszczególnych koncernów, tak by nie dublować projektów, a tam, gdzie to możliwe, wykorzystać synergie.

Efekty tych analiz poznamy w zaktualizowanej strategii Orlenu. To tam znajdą się kierunki rozwoju powstałego z tych trzech koncernów giganta, a także strategiczne inwestycje, które będą przez niego realizowane. Będzie to także moment, w którym poznamy odpowiedzi na pytania o losy projektów Lotosu.

- Należy pamiętać, że po połączeniu aktywa energetyczne, upstreamowe, logistyczne, zyskują zupełnie szerszy wymiar niż ten, który miały te obszary w poszczególnych koncernach. Teraz wymagają one wspólnych rozwiązań – mówi WNP.PL Krzysztof Nowicki, członek zarządu Orlenu ds. produkcji i optymalizacji.

Aktualizację strategii poznamy niebawem, tak zapowiada Orlen. Jednak już teraz udało nam się dowiedzieć, jaki los czeka niektóre z projektów.

Wodorowe plany się nie zmieniły. Orlen kontynuuje projekty Lotosu

Wodór miał być dla Grupy Lotos sposobem na przejście przekształcenie się z wiodącego producenta tradycyjnych paliw, czyli przede wszystkim ropy i gazu, w wiodącego producenta paliw wpisujących się w standardy zielonej rewolucji. Tak w 2021 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego mówił wiceprezes koncernu Jarosław Wróbel.

Gdański koncern realizował projekty zarówno w obszarze produkcji, jak i dystrybucji wodoru, czyli Green H2 i Pure H2. Rozpoczął także projekt badawczo-rozwojowy Vetni, którego celem jest skonstruowanie w Jaśle pilotażowej instalacji do produkcji wodoru w oparciu o tzw. stałotlenkowe elektrolizery. Część z nich zaczynana była już po rozpoczęciu fuzji z Orlenem i będzie dalej kontynuowana.

- Projekt Pure H2 jest realizowany, bo wpisuje się w plany inwestycyjne gdańskiej rafinerii. Tu perspektywa się nie zmienia, bo wodorowe inwestycje są bardzo istotne dla grupy Orlen – mówi nam Krzysztof Nowicki.

Jak przekazał nam wiceprezes Orlenu, inwestycja Pure H2, czyli budowy instalacji oczyszczania i dystrybucji wodoru, będzie zakończona w tym roku. Co oznacza, że wodór o jakości automotive będzie produkowany w Gdańsku. Nie jest jednak jeszcze pewne, czy trafi również w tym roku na stacje paliw, tak jak pierwotnie planował Lotos.

Inną kwestią jest zielony wodór, który Lotos też chciał produkować w Gdańsku. Zakłada to projekt Green H2 budowy wielkoskalowej instalacji złożonej z elektrolizerów, magazynów wodoru i ogniw paliwowych. On także wciąż jest realizowany.

Orlen powołał specjalną spółkę, do której projekt Green H2 został przeniesiony i to w niej zapadać będą dalsze decyzje. Na razie trwa proces ubiegania się o środki unijne, niezbędne do realizacji tej inwestycji.

Orlen musi na nowo poukładać poszczególne segmenty połączonego koncernu

Co z projektami w segmencie wydobycia i energetyki? Lotos planował budowę elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne zakładu. Teraz, po przejęciu Lotosu, Orlen realizuje ten projekt wspólnie z Energią. Trwają analizy kwestii zapotrzebowania i mocy projektowanego zakładu.

Najwięcej znaków zapytania dotyczy kontynuacji projektów w obszarze upstream. Orlen po przejęciu Lotosu i PGNiG musi na nowo poukładać ten segment. Obie wchłonięte firmy były bardzo mocne w wydobyciu, miały rozwoje plany inwestycyjne czy to w kraju, czy na Szelfie Norweskim.

Jak potoczą się ich losy? Tego przedstawiciele Orlenu nie chcą zdradzać, powtarzając, że wszystkie szczegóły znajdą się w zaktualizowanej strategii Orlenu na lata 2023 – 2030.