Witold Modzelewski o fuzjach Orlenu: przestajemy mówić Balcerowiczem

Czym silniejsza pozycja firm sektora publicznego, tym jesteśmy bardziej uodpornieni na wrogie działania na naszym rynku, które prowadzone są na szkodę zarówno polskich podatników, jak i konsumentów - tak profesor Witold Modzelewski, prawnik, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, komentuje zapowiadane fuzje Orlenu z Lotosem i PGNiG.

Profesor Witold Modzelewski, jeden z twórców obowiązującego w Polsce systemu podatkowego, wskazuje, że fuzja dwóch polskich koncernów paliwowych, rozszerzona o inne podmioty, w tym zwłaszcza głównego dostawcę gazu (PGNiG), jest przede wszystkim analizowana z perspektywy stricte ekonomicznej, zwłaszcza w sferze potencjalnych ograniczeń konkurencji.



- Oczywiście jawni i niejawni przeciwnicy tej operacji przewartościowują te zagrożenia, odmalowując w ciemnych barwach skutki rynkowe tej operacji - zastrzega Witold Modzelewski, twierdząc, że z perspektywy tych przeciwników ma ona głównie wady, co jego zdaniem potwierdza tezę, że publiczne debaty dotyczące spraw ekonomicznych mają w istotnej części charakter „rynkowy”, co oznacza, że sens określonego przedsięwzięcia mierzy się skalą agresywnej krytyki.

- Czym jej więcej, tym operacja ta ma potężniejszych wrogów, którzy są skłonni „zainwestować” w tę krytykę. A gdy możemy się upewnić, że owa wrogość ma wielkich protektorów, to znaczy - o paradoksie - że robimy coś ważnego - mówi profesor.

Rynek paliwowy a medialny

- Przez minione trzydzieści lat traciliśmy centra decyzyjne w biznesie, bo źle pojęta prywatyzacja umacniała nas w pozycji peryferii ekonomicznych. Teraz robimy coś odwrotnego: to w Polsce powstanie centrum decyzyjne podmiotu, który będzie nie tylko liderem rynku krajowego, lecz również europejskiego - uważa profesor i przekonuje, że to w sposób oczywisty zwiększa nasze szeroko pojęte aktywa geostrategiczne jako państwa i całej gospodarki, ale również daje nam szansę nauczyć się, jak rządzić wielkimi strukturami.- To wielka wiedza i nikt nam ani za darmo, ani za duże pieniądze nie odda - twierdzi Modzelewski, odnosząc się poprzez analogię do polskiego rynku medialnego: - Postanowiłem jednak złamać nakazy poprawności ośmielony awanturą wokół sprawy ewentualnego przedłużenia koncesji dla amerykańskiej stacji telewizyjnej. Już nikt nie ukrywa, że jest to firma zza Oceanu i w kąt poszły dość banalne i bezsporne argumenty prawne, że przecież koncesję może dostać legalnie tylko podmiot z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego (według mojej najlepszej wiedzy) Stany Zjednoczone wciąż nie należą - komentuje prezes Instytutu Studiów Podatkowych.Według niego bowiem, inwestycje na rynku medialnym są niekiedy prowadzone w sposób aż tak agresywny, że kurczy się pole dla rzeczowej argumentacji.- Jednak casus wspomnianej fuzji podmiotów sektora paliwowego jest nieco inny: opinia publiczna zachowuje w większości neutralne stanowisko w stosunku do tej operacji, jej sympatycy raczej przeważają nad przeciwnikami, a niejawni oponenci raczej nie będą w stanie powiększyć grona przeciwników fuzji w wyniku podobnej - jak w przypadku owej stacji telewizyjnej - akcji medialnej - przewiduje Witold Modzelewski i uzasadnia, że przecież od kilku lat powoli, acz skutecznie pozbywamy się języka, a przede wszystkim tzw. optyki, którą narzucali nam, jak ich nazywa, "piewcy tzw. radykalnej transformacji".- Inaczej mówiąc: przestajemy już „mówić Balcerowiczem”, dla którego każdy duży podmiot polski był wrogiem (był i jest jakoby postkomunistycznym „molochem”), który należy „zrestrukturyzować” (czyli zniszczyć) po to, aby za bezcen wyprzedać jego aktywa konkurentom - zauważa profesor i dodaje, że w sposób spontaniczny odbudowujemy coś, co nazywa się patriotyzmem gospodarczym, a także już nie wierzymy w bajeczki o zbawczym wpływie zagranicznych oligarchii na naszą gospodarkę.