Włosi mogą wyłamać się z embarga na rosyjską ropę, by ratować swoją rafinerię

Niemalże w przededniu wejścia w życie europejskiego embarga na rosyjską ropę Włosi głowią się, jak uratować należącą do Lukoila rafinerię na Sycylii.

Europejskie embargo na rosyjską ropę wchodzi w życie 5 grudnia, a rząd włoski stara się utrzymać zakład ISAB na Sycylii, który odpowiada za jedną piątą zdolności rafineryjnych Włoch i zatrudnia około 1000 pracowników.

Włoska rafineria potrzebuje ratunku, bo embargo odetnie ją od surowca

Włoski rząd zapewnia, że podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby tak ważny zakład na Sycylii nadal mógł działać po wprowadzeniu embarga na rosyjską ropę 5 grudnia.

Co prawda sycylijska rafineria formalnie należy do szwajcarskiej grupy Litasco, która jest kontrolowana kapitałowo przez nieobjęty sankcjami Lukoil, jednak sprowadza około 30-40 proc. surowca z Rosji, dlatego nowe sankcje mogą oznaczać dla niej katastrofę.

Reuters informował niedawno, że Litasco przeniosło część swoich operacji do Dubaju, starając się uniknąć sankcji. Firma rozważa także sprzedaż udziałów rafinerii ISAB we Włoszech, aby ograniczyć skutki sankcji, ale rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi się przedłużają. Wśród chętnych na sycylijski zakład wymienia się Onex Holding z Dubaju i amerykański fundusz inwestycyjny Crossbridge Energy Partners.

Włochy poproszą Unię o "zwolnienie" z embarga na rosyjską ropę?

Teraz Reuters informuje, że włoski rząd – w obliczu zbliżającego się terminu wprowadzenia europejskiego embarga na rosyjską ropę i braku planu ratunkowego dla rafinerii ISAB – rozważa zwrócenie się Unii Europejskiej o tymczasowe zwolnienie z nadchodzących sankcji na rosyjską ropę.

18 listopada doszło do spotkania przedstawicieli kierownictwa i pracowników ISAB z rządem, któremu towarzyszyły liczne protesty broniących zakładu związkowców.

Po spotkaniu Adolfo Urso, minister przemysłu w administracji premiera Giorgia Meloni, powiedział, że Włochy mogą zwrócić się do Unii Europejskiej "o zwolnienie, nawet tymczasowe, z embarga", co dałoby rządowi więcej czasu na wypracowanie planu ratunkowego dla rafinerii.

Urso zastrzegł jednak, że w pierwszej kolejności rząd będzie chciał się dogadać z bankami na temat awaryjnego finansowania zakładu, jednak banki niechętnie współpracują z podmiotami o rosyjskim rodowodzie.

Rozważane jest też bezpośrednie wsparcie państwa, tak jak zrobili to Niemcy przejmując we wrześniu kontrolę nad rafinerią w Schwedt, należącą do rosyjskiej firmy naftowej Rosneft.