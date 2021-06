Wodór, wydobycie. Lotos planuje priorytetowe inwestycje

Grupa Lotos, pomimo toczącego się procesu fuzji z PKN Orlen, nie zarzuca planowanych inwestycji. Koncern właśnie zakończył przegląd opcji inwestycyjnych, którego wyniki zamierza przedstawić w połowie lipca. Na liście priorytetów znalazło się kilka już rozpoczętych projektów. W dalszej perspektywie firma stawia na paliwa alternatywne, w tym przede wszystkim wodór, co ma pozwolić na dywersyfikację obecnego modelu biznesowego spółki.

Dlatego koncern wskazuje dziś w gronie perspektywicznych projektów inwestycyjnych przede wszystkim koncepcję budowy wielkoskalowej instalacji do produkcji wodoru – projekt Green H2.Innym ważnym projektem Lotosu jest HBO (Hydrokrakingowy Blok Olejowy), który pozwoli na dywersyfikację produkcji w kierunku nowych, niepaliwowych produktów.Gdański koncern, razem z PKN Orlen i Energą, analizuje też możliwość wspólnej budowy elektrowni gazowo-parowej CCGT w Gdańsku. Wstępnie wskazany termin realizacji tej inwestycji to lipiec 2026 roku.Na liście priorytetów Lotosu znajduje się również planowana budowa żeglugowego terminalu na Martwej Wiśle, a także inwestycje w upstream.W tym ostatnim segmencie jako priorytet Grupa Lotos wskazuje na zagospodarowanie złóż B8, B4 i B6, Yme oraz złóż w ramach projektu rozwojowego NOAKA na Szelfie Norweskim.NOAKA jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych na tym szelfie, z łącznym potencjałem ponad 500 mln boe zasobów wydobywalnych. Dla Grupy Lotos projekt stanowi bazę do długofalowego rozwoju w Norwegii, przy współpracy z kluczowymi operatorami na Szelfie – AkerBP i Equinor.Równie duże nadzieje Grupa Lotos łączy w Norwegii z ciągnącym się od 12 lat projektem Yme, który obecnie - jak określa to polki koncern - jest w zaawansowanej fazie zagospodarowania.Przypomnijmy, że gdańska firmą zakupiła 20 proc. udziałów w znajdującym się na Morzu Północnym złożu Yme w 2008 r. Miał to być skok polskiego koncernu w światowy segment wydobywczy.Zasoby wydobywalne ropy naftowej dla przejętych udziałów szacowano na 13,6 mln baryłek (ok. 1,8 mln ton). Niestety inwestycja nie przebiegła zgodnie z planem, który zakładał rozpoczęcie eksploatacji na 2009 r. Najpierw wadliwa platforma, później wydłużające się prace na złożu i wreszcie koronawirus kolejno przesuwały szacowany termin rozpoczęcia wydobycia ropy naftowej ze złoża Yme.Ten rok ma jednak przynieść wyczekiwany finał inwestycji. Jak poinformował Lotos, w I kw. 2021 roku realizowana była faza rozruchów platformy wydobywczej, z podłączaniem i uruchamianiem systemów produkcyjnych. Zakładany termin rozpoczęcia wydobycia ze złoża Yme to IV kw. 2021 roku.Dla segmentu upstream, a zwłaszcza dla poszukiwawczo-wydobywczej spółki zależnej Lotos Petrobaltic, gdański koncern ma również plan alternatywny, o czym opowiadała w wywiadzie dla WNP.PL prezes koncernu.- Chcemy tak rozwijać dalszą działalność Lotos Petrobaltic, aby z firmy poszukiwawczo-wydobywczej przekształcić ją w podmiot wyspecjalizowany w szeroko pojętym obszarze energetyki wiatrowej na morzu. Przewagą Lotosu jest ponad 30 lat doświadczenia i obecności na polskim szelfie Morza Bałtyckiego. Stąd nasze aspiracje do objęcia pozycji narodowego operatora przy stawianiu i uruchamianiu, ale także serwisowaniu morskich farm wiatrowych - mówiła nam Zofia Paryła.Tu wymieniała m.in. plany budowy przez Lotos Petrobaltic statków przeznaczonych do instalacji turbin wiatrowych na morzu. Lotos współpracuje z firmami i deweloperami, którzy mają koncesje i będą wznosić siłownie wiatrowe. W ubiegłym roku, na zlecenie niemieckiego inwestora, spółka z sukcesem zakończyła badania geologiczne dna morskiego przed posadowieniem konstrukcji, produkujących energię wiatrową.Lotos Petrobaltic analizuje również projekty dotyczące produkcji energii z pływających turbin i zasilania nią elektrolizerów. Umożliwi to produkcję zielonego wodoru z wody morskiej.- Warto wspomnieć również o rozwoju projektu geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla na podstawie koncesji, należących do spółki. Tych projektów jest naprawdę sporo - mówiła Zofia Paryła.Czytaj więcej: Zofia Paryła o połączeniu z Orlenem: to szansa dla Lotosu Wspomniane plany dotyczą w głównej mierze już rozpoczętych inwestycji. Na pytania o nowe projekty, które gdański koncern planuje zainicjować, koncern odpowiada ogólnikowo."Grupa Lotos zamierza nadal konsekwentnie budować swoją pozycję lidera w obszarze paliw nowej generacji. W związku z tym spółka będzie w sposób szczególny przyglądać się inicjatywom dotyczącym paliw alternatywnych, w tym przede wszystkim projektom wodorowym, stanowiącym dywersyfikację obecnego modelu biznesowego spółki" - odpowiada biuro prasowe koncernu.Poziom ogólnikowości odpowiedzi nie powinien dziwić. Na finiszu - jak zapewnia PKN Orlen - jest fuzja obu paliwowych koncernów. Kolejne plany inwestycyjne zapewne nakreślać będzie nowy właściciel Lotosu.Na pytanie, czy w zakończonym przeglądzie opcji inwestycyjnych została uwzględniona fuzja z PKN Orlen i jego strategia na kolejnych 10 lat, biuro prasowe Lotosu odpowiada, że cały ten proces nie wpływa na plany gdańskiego koncernu."Pomimo trwającego procesu przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen, gdański koncern prowadzi zwyczajną działalność 'business as usual', zachowując niezależność i konkurencyjność w stosunku do innych podmiotów na rynku. Dotyczy to również planów inwestycyjnych oraz związanych z nimi nakładów finansowych" - wyjaśnia biuro prasowe koncernu.