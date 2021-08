Wodorowy wyścig z przeszkodami

Wodór okrzyknięto paliwem przyszłości, które pomoże wypełnić ambitne cele klimatyczne. Do wyścigu - stawką jest rozwój gospodarki wodorowej - stanęła również Polska. Wszyscy uczestnicy tej rywalizacji doskonale wiedzą, gdzie meta i o co toczy się gra; po drodze czeka ich wiele przeszkód.

Żeby podchodzić do wodoru jak do paliwa przyszłości, należy ograniczyć emisyjność jego produkcji, co możliwe jest w przypadku tzw. wodoru niebieskiego (błękitnego). Do jego produkcji wykorzystuje się nieodnawialne źródła energii i surowce; na zmniejszenie emisyjności tych procesów pozwala zastosowanie metod wychwytu CO2, a następnie jego składowanie bądź ponowne wykorzystanie.Do wytwarzania wodoru wykorzystać można również energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, co pozwoli praktycznie całkowicie wyeliminować emisyjność całego procesu. I właśnie taki zielony wodór – wytwarzany z udziałem OZE – ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej.Nic dziwnego, że właśnie ten zielony rodzaj wodoru zajmuje ważne miejsce w strategiach energetycznych wielu państw, zakładających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Strategiczny dokument w tej mierze w ubiegłym roku przyjęła Unia Europejska. Znalazły się w niej ambitne deklaracje przeznaczenia na wodorowe inwestycje nawet 470 mld euro w perspektywie 2050 roku.– Ta technologia staje się największą gwiazdą nowej energetyki na całym świecie – przekonywał wiceprzewodniczący KE ds. Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans, ogłaszając unijną strategię wodorową.Jej priorytetem jest oczywiście zielony wodór, niepozostawiający śladu węglowego. Błękitny wodór ma być rozwiązaniem tylko i wyłącznie na czas transformacji systemów energetycznych państw unijnych.Zobacz także: Komisja Europejska stawia na wodór w energetyce. Tak chce to osiągnąć Jak przekonują naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, potencjał odnawialnych źródeł energii, jaki drzemie w poszczególnych krajach Wspólnoty, jest ogromny i z powodzeniem można go wykorzystać do produkcji czystego wodoru, który stanie się paliwem przyszłości dla całej Europy.W tym roku do państw z własną strategią wodorową dołączyła także Polska. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 14 stycznia 2021 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej”, która określa cele w rozwoju wykorzystania technologii wodorowych w Polsce.Czytaj więcej: Rząd pokazał projekt Polskiej Strategii Wodorowej. Będą trzy filary rozwoju

To duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że w regionie nasz kraj był pierwszym państwem, które przedstawiło zarys krajowej strategii. To jednak dopiero pierwszy krok, a budowa gospodarki wodorowej nad Wisłą tak naprawdę dopiero się rozpoczyna.W swojej strategii Polska nieco odmiennie podchodzi do niektórych kwestii, jak chociażby do sposobów produkcji wodoru, stawiając nie tylko na zielony wodór, ale także na inne jego kolory.Autorzy projektu postulują zastąpienie "tęczowej" terminologii w opisywaniu źródeł pochodzenia wodoru, w których mowa o zielonym, błękitnym i szarym wodorze, bardziej neutralną klasyfikacją. Ich zdaniem kryterium powinna być ilość wyemitowanego CO2 w całym łańcuchu produkcji kilograma wodoru, co umożliwi producentom optymalizowanie technologii pod kątem tego wskaźnika.Jak dodają, dywersyfikacja źródeł energii jest procesem długotrwałym i aktualnie nadal większość energii elektrycznej wytwarza się przy wykorzystaniu paliw kopalnych. Dodatkowo pożytkowanie potencjału źródeł OZE jest ograniczone warunkami technicznymi i atmosferycznymi.Już teraz nasz kraj stał się trzecim co do wielkości producentem wodoru w Unii Europejskiej, jednakże to praktycznie wyłącznie wodór szary, wytwarzany głównie przez rafinerie oraz zakłady chemiczne i wykorzystywany w procesach rafinacji oraz produkcji nawozów mineralnych i chemikaliów.Lider produkcji wodoru w Polsce to Grupa Azoty, gdzie rocznie wytwarza się ok. 420 tys. ton tego surowca. Udział tej spółki w rynku sięga ok. 42 proc.Następne w kolejności są spółki, które praktycznie całość produkcji przeznaczają na własne potrzeby, takie jak Grupa Lotos czy PKN Orlen, z udziałem w rynku ok. 14 proc. każdy; z kolei Jastrzębska Spółka Węglowa ma 7-procentowy udział w rynku.O produkcji zielonego wodoru na większą skalę w Polsce wciąż ciężko mówić. Takie ambicje ma Grupa Lotos, która uruchomiła program inwestycyjny Green H2, w ramach którego chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. PGNiG (zgodnie ze swoim projektem InGrid – Power to Gas) planuje instalację w oddziale spółki w Odolanowie, która - przy użyciu energii wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne - ma produkować czysty wodór.Grupa Orlen zapowiedziała niedawno, że w ramach programu Hydrogen Eagle wybuduje sześć hubów wodorowych i 100 stacji tankowania wodorem w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Wodór będzie tu produkowany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W przypadku Ciechu z kolei wodór powinien pomóc w dekarbonizacji Grupy do 2040 r.Jednak sposób produkcji wodoru nie jest jedynym problem na drodze do gospodarki wodorowej. Kolejnymi słabymi ogniwami pozostaje logistyka tego surowca.Nowe technologie dają obecnie możliwości zwiększenia produkcji wodoru, lecz brak rozwiniętego rynku obrotu tym surowcem powoduje, że większości producentów nie opłaca się jego wytwarzanie w dużych ilościach. Wyprodukowane paliwo trzeba bowiem dostarczyć do odbiorców końcowych, a tu napotykamy na przeszkody natury technicznej.Brakuje jakiejkolwiek sieci przesyłowej, dedykowanej wodorowi. Przyszłościowym kierunkiem w Polsce wydaje się wykorzystanie istniejącego systemu gazociągów wraz z podziemnymi magazynami gazu, które są również elementem sieci gazowej, w szczególności tzw. magazyny kawernowe w wysadach solnych.Proces transportu mieszanin gazu ziemnego z wodorem wymaga jednakże uregulowania i dokładnego zbadania. Musi on być technicznie i ekonomicznie uzasadniony i - przede wszystkim - bezpieczny w kontekście infrastruktury przesyłowej, jak również odbiorców końcowych. Należy pamiętać, że własności fizyko-chemiczne wodoru różnią się od własności gazu ziemnego.Jedną z większych przeszkód na drodze rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce są także bariery prawne - w postaci braku niezbędnych do rozwoju tego rynku regulacji. Dlatego do głównych celów polskiej strategii wodorowej należy także stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego dla szybkich postępów wodorowego biznesu.– Bez regulacji prawnych szybkiego rozwoju nie będzie. To drugi, po kwestiach finansowania i wsparcia, kluczowy element strategii – mówił WNP.PL Marek Faltynowicz, ekspert Klastra Technologii Wodorowej. Jego zdaniem warto tu skorzystać z doświadczeń innych. – Wiele rozwiązań, chociażby na szczeblu europejskim, zostało wypracowanych. Mamy różnego rodzaju normy, certyfikacje i systemy organizacyjne, wypracowane przez takie instytucje, jak choćby Hydrogen Europe, która działa już od 8 lat. Aktywny udział polskich przedstawicieli w tego typu organizacjach może zapewnić transfer wiedzy.Zakładane w polskiej strategii wodorowej ramy czasowe wdrażania niezbędnych regulacji dla wodorowego biznesu wydają się jednak nazbyt ambitne - żeby nie powiedzieć nierealne...