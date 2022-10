Wojna, chęć zysku, widmo zimy. To dlatego paliwo jest drogie

Jeszcze we wrześniu można było kupić benzynę za cenę 6 zł i kilku groszy. I kiedy kierowcy mieli nadzieję, że spadnie ona poniżej psychologicznej granicy 6 zł, znów zaczęła rosnąć, zbliżając się do 7 zł.

W ostatnich dniach ceny paliw na stacjach benzynowych nieco spadły. Największa przecena dotyczy średniej, ogólnopolskiej ceny benzyny 95-oktanowej, która potaniała o 11 gr, do 6,84 zł za litr. W wrześniu jednak tę samą benzynę można było kupić o prawie 80 groszy taniej.

OPEC nie chce zwiększać wydobycia ropy naftowej

Dlaczego ceny paliw są wysokie? Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, uzasadnia to m.in. trwającą od ponad pół roku wojną na Ukrainie, która wpływa na zachwianie światowych łańcuchów dostaw, problemy z surowcami takimi jak gaz, które - z kolei - powodują, że w sezonie grzewczym rośnie zapotrzebowanie na olej opałowy, a do jego produkcji także wykorzystuje się ropę.

- Państwa OPEC, świadome, że światowa gospodarka zmierza w kierunku odejścia od paliw kopalnych, nie będą się kwapić do zwiększenia wydobycia - dodaje Marcin Roszkowski. Przypomina, że Arabia Saudyjska zadeklarowała ostatnio, że chce być światowym numerem jeden w produkcji zielonego wodoru.

- A na to potrzeba pieniędzy. Zatem naftowi potentaci nie mają interesu w grze na obniżkę cen surowca - sądzi. Jego zdaniem, dochodzi do tego rekordowy popyt w Europie na diesel. - Strajki we francuskich rafineriach również są czynnikiem wpływającym na wyższe ceny paliw. Reasumując: nie widzę szans, by w krótkiej perspektywie wahania cen się zakończyły - przewiduje Marcin Roszkowski.

Według Leszka Wiwały, prezesa Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, przy dyskusji o sytuacji na rynku paliw, musimy uwzględniać to, że cała Unia jest jednym wielkim rynkiem. - Z powodu strajków oraz przestojów w rafineriach holenderskich, oleju napędowego mamy po prostu za mało. Wszystkie te czynniki, w tym strajki w rafineriach francuskich, wpływają na sytuację rynkową w Unii, w tym także i w Polsce. Jeśli te protesty i strajki by się zakończyły, to pojawi się szansa na uspokojenie rynkowej sytuacji również i u nas - wlewa nieco więcej optymizmu Leszek Wiwała.

Trudno jest odejść od produktów ropopochodnych: „Baryłka ropy za 100 dolarów”

Zdaniem Leszka Wiwały ostatnia odmowna decyzja należących do OPEC państw ma właściwie jedno uzasadnienie. - Powodem, dla którego odmawiają one zwiększenia wydobycia ropy jest raczej fakt, że - wbrew deklaracjom światowych polityków - trudno jest odejść od produktów ropopochodnych. Państwa te chciałyby, aby cena baryłki ropy wynosiła około 100 dol. Mówiąc krótko: chodzi po prostu o zysk - uważa prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Przypomina też, że dziś rynki surowców energetycznych i paliw są ze sobą powiązane. - Nie jest to ścisła relacja jeden do jednego, natomiast jeden fragment rynku energetycznego ma wpływ na drugi - uzasadnia Leszek Wiwała i zwraca uwagę, że nie będziemy naturalnie masowo spalali paliwa objętego akcyzą, wykorzystywanego do silników spalinowych, ale w przypadku surowca, czyli diesla bazowego, pewna konkurencja będzie.

- Dużo zależy także od tego, jak będzie wyglądać sytuacja na rynku LPG - dużo lepiej jest wykorzystywać do ogrzewania domów propan-butan niż olej napędowy. Wierzę, że LPG w Polsce nie zabraknie, paliw też nie. Pozostaje otwarte pytanie o popyt i podaż, które będą miały wpływ na cenę - zastanawia się u progu sezonu grzewczego prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. OPEC, z kolei, zebrać ma się ponownie w grudniu i być może wtedy podejmie nowe decyzje.