Wojna na rynku paliw trwa. Unimot  chce na niej korzystać

Zamrażanie inwestycji i przygotowania do cięć wynagrodzeń to tylko niektóre z działań podjętych przez Unimot na czas kryzysu. Jednak niepewność na rynku wywołana pandemią koronawirusa i zawirowaniami wokół cen ropy naftowej może być dla niezależnego importera paliw płynnych i gazowych szansą. - Wojna trwa, my jako importer będziemy na tym korzystać – mówi Adam Sikorski prezes Unimot.

#konferencjaonline@sikorski_adam: pierwszy kwartał był bardzo dobry, kwiecień póki co idzie zgodnie z budżetem pic.twitter.com/J11IDPDo0g — UNIMOT S.A. (@unimot_sa) April 15, 2020

Dwuetapowa tarcza na ciężkie czasy

Co z inwestycjami?

Przypomnijmy, że w grudniu 2019 r . spółka zaktualizowała prognozę skonsolidowanej skorygowanej EBITDA, podwyższając ją do 62,3 mln zł w 2020 roku z wcześniejszych 44,2 mln zł.Czytaj więcej: Unimot podwyższył prognozy finansowe na lata 2019-2020 II kwartał przyniósł już, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, widoczne spowolnienie. Grupa odczuwa spadek sprzedaży w poszczególnych obszarach działalności.Prezes podkreślał mocną pozycję w hurcie paliw, który jest dywizją o największych przychodach w grupie. Tu Unimot obserwuje tylko niewielki spadek.Gorzej przedstawiają się wyniki segmentu stacji paliw, gdzie spadek wynosi średnio około 20 proc. w stosunku do okresu referencyjnego. Tu z kolei pomagają niskie ceny ropy, które przekładają się na poprawę marży Unimotu.- Mocno ucierpiał handel na stacjach, ale nie mamy żadnych niepokojących sygnałów od naszych partnerów w sieci Avia, że ich funkcjonowanie jest zagrożone – uspokajał prezes Sikorski.Przez duże zmniejszenie się konsumpcji indywidualnej mocno spadła też sprzedaż LPG, ale w tym obszarze spółka wprowadziła duże oszczędności.- W segmencie sprzedaży energii elektrycznej, gdzie spodziewaliśmy się dużych spadków w wyniku zamrożenia gospodarki i zamknięcia fabryk, spadek sięga 15-20 proc. – wyliczał prezes.Jak poinformował, po kilkumiesięcznym zastoju, wywołanym najpierw chińskim Nowym Rokiem, a potem skutkami pandemii koronawirusa, działalność wznowiła spółka Unimotu w Chinach, która ruszyła ze sprzedażą oleju silnikowego na tamtejszym rynku.Prezes ocenił, że ciekawym segmentem jest obecnie dział asfaltów, w którym Unimot debiutował niedawno.- Zakładamy, że nie powinien on mocno ucierpieć w wyniku pandemii koronawirusa, bo w dużej mierze opiera się na przetargach infrastrukturalnych, w znacznej części finansowanych ze środków unijnych – tłumaczył w trakcie telekonferencji.Bardzo dobry pierwszy kwartał i mocny początek kwietnia cieszy, ale Unimot zakłada różne scenariusze, biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną.- Spodziewamy się dużego spadku PKB w II kwartale i ewentualnie odbudowy w III kwartale. Przygotowaliśmy się na to i wdrożyliśmy program oszczędnościowy, który nazwaliśmy dwuetapową tarczą – mówił Adam Sikorski.Pierwszy element tego programu to redukcja wszystkich kosztów operacyjnych oprócz wynagrodzeń, która ma przynieść oszczędności rzędu 3 mln zł.- Niektóre projekty zostały wstrzymane, odłożone, inne zaniechane. Ten etap już wdrożyliśmy i będzie to widać w naszych wynikach – dodał Sikorski.Drugi etap programu przewidziany został na wypadek, gdyby epidemia miała większy wpływ na spółkę niż zakładano. Zakłada on obniżenie wynagrodzeń w firmie bez redukcji zatrudnienia. Tu oszczędności w skali roku mogą sięgnąć 1,6-1,7 mln zł w skali roku.- Decyzja w sprawie wdrożenia tego etapu programu oszczędności jeszcze nie zapadła, ale jesteśmy na taką ewentualność przygotowani. Program spotkał się z dobrym przyjęciem załogi. Pod koniec kwietnia będziemy dyskutować, czy cięcia wynagrodzeń wprowadzić od początku maja – informował prezes, podliczając, że oba elementy tarczy mogą dać Unimotowi oszczędności na poziomie 5 mln zł w skali roku.Pytany o to, czy wypłata dywidendy jest nadal aktualna Adam Sikorski zapewnił, że rekomendacja zarządu jest wciąż aktualna. Przypomnijmy, że 25 marca zarząd Unimotu zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. w wysokości 16,1 mln zł, czyli 1,97 zł na akcję. To 30 proc. wypracowanego jednostkowego zysku netto spółki w 2019 r.

W dobie niepewności na rynku paliw i w obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa Unimot bardzo ostrożnie podchodzi do planów inwestycyjnych i deklaracji powiększania sieci stacji paliw. Przypomnijmy, że plan zakładał liczbę 100 obiektów w sieci do końca 2020 r.- W zeszłym tygodniu otworzyliśmy stację w Dąbrowie Górniczej, będą następne, więc cały czas wierzymy w rozwój, ale robimy to bardzo ostrożnie. W dobie koronawirusa ważniejsze jest pilnowanie gotówki niż deklarowanie takich liczb. Jeszcze nie wiemy, jaki duży wpływ ten kryzys będzie miał na nasz biznes – mówił Adam Sikorski, wskazując jednak, że wynik ten jest wciąż do osiągnięcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę toczącą się fuzję Orlenu i Lotosu.Czytaj więcej: Na celowniku Unimotu stacje paliw i nie tylko Unimot jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.Firma jest członkiem stowarzyszenia AVIA International - skupiającego ponad 3100 stacji paliw w Europie. Pod marką AVIA firma Unimot rozwija w Polsce sieć stacji paliw oraz sprzedaje pozostałe produkty i usługi ze swojej oferty. Rok 2019 był najlepszy pod względem wyników finansowych w trzydziestoleniej historii firmy. Grupa osiągnęła wzrost skonsolidowanych przychodów o 31,9 proc. r/r, a skonsolidowana EBITDA skorygowana (zysk operacyjny przed opodatkowaniem skorygowany głównie o wycenę zapasu obowiązkowego) wyniosła 63,7 mln zł, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w stosunku do rezultatu za 2018 r.Skonsolidowane przychody Grupy Unimot w 2019 r. wyniosły 4 mld 445,4 mln zł (wzrost o 31,9 proc. r/r). Skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 63,7 mln zł (wzrost o 102,6 proc. r/r) i jest to najwyższy wynik w niemal 30-letniej historii grupy. Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 59,9 mln zł, a zysk netto Unimot wyniósł 53,8 mln zł.