Wraca wydobycie na polu Yme. Lotos czekał na to 13 lat

Hiszpański Repsol otrzymał zezwolenie na uruchomienie wydobycia na polu Yme, które zostało opuszczone 20 lat temu, ze względu na nieopłacalność wydobycia. Ponowne uruchomienie pola nastąpi w drugiej połowie roku. Lotos ma 20 proc. udziału w wydobyciu.

Kolejne opóźnienia przez wirus i modernizacje stoczni

Rynek nie sprzyjał nowym inwestycjom

Deweloperzy oszacowali łączne inwestycje na 12 mld koron norweskich (około 1,34 mld dolarów).Oddana na potrzeby nowego wydobycia instalacja ma obejmować m.in. samopodnoszącą się platformę wydobywczą i produkcyjną Maersk Inspirer. Należąca wcześniej do Maersk Drilling platforma w ramach redukcji zadłużenia firmy została w maju tego roku sprzedana firmie Havila Sirius za 373 mln dolarów. Repsol będzie ją dzierżawił. Ma ona być wykorzystywana przez 5 lat, z opcją wydłużenia eksploatacji o kolejne 5 lat.PDO zakłada wykorzystanie 9 otworów wykonanych podczas wstępnych wierceń w latach 2009 – 2010 oraz 7 nowych. Ropa z pola będzie transportowana tankowcami, a gaz będzie ponownie zatłaczany.W 2019 roku projekt był już mocno zaawansowany (zobacz film), a wydobycie pierwszej baryłki planowano na połowę 2020 roku. Opóźnienia związane z konieczną modernizacją platformy Maersk Inspirer, spowodowane przez trwające równolegle prace modernizacyjne w stoczni, w której umieszczono platformę, przekreśliły te plany.Kolejne opóźnienie wywołała pandemia koronawirusa i związana z nią decyzja władz norweskich o rezygnacji z pracowników pochodzących spoza Norwegii, co - jak stwierdził Lotos w komunikacie - istotnie wydłużyło czas trwania przebudowy platformy.Rozpoczynaniu nowych projektów wydobywczych nie pomagała także ówczesna sytuacja na rynku ropy, która osiągała wówczas ceny najniższe od 18 lat.Czytaj także: Fatum nad złożem Yme: Lotos znów przesuwa początek wydobycia - Opłacalność up-streamu zawsze odnosi się do ceny ropy i - przy obecnych trendach - już widać, że ta inwestycja właściwie nigdy się nie zwróci. Przy dzisiejszej cenie ropy naftowej, zbliżającej się do 20 dol. za baryłkę (prognozy wieszczą 15 dol./bbl), jedynie niektóre kraje arabskie mogą jeszcze zarabiać na wydobyciu. Nawet USA, największy obecnie producent ropy na świecie (12,5 mln bbl/dzień), wobec głębokiego kryzysu wywołanego pandemią i spadkiem popytu będzie musiał zweryfikować swe plany wydobywcze, bo producenci nie są w stanie zarabiać, gdy cena ropy spada poniżej 35 dol./bbl – oceniał dla WNP.PL Janusz Wiśniewski, wiceprezes KIG, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w latach 2004-2008. Obecnie cena baryłki ropy brent przekracza 70 dolarów.„Yme znów będzie produkować ropę, 20 lat po ostatnim uruchomieniu pola. Planowane uruchomienie nastąpi w drugiej połowie 2021 roku” – podała w komunikacie Norweska Dyrekcja Ropy Naftowej (NPD).Informacje o uruchomieniu wydobycia ze złoża Yme potwierdziła również Grupa Lotos. Polski koncern, który jest udziałowcem projektu, poinformował przy okazji publikacji kwartalnych wyników, że rozpoczęcie wydobycia z tego złoża spodziewane jest jeszcze w tym roku.