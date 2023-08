Wracają inwestycje w ropę i gaz

Mimo zielonych deklaracji świat wciąż potrzebuje coraz więcej paliw kopalnych. Dlatego światowe koncerny wracają do inwestowania miliardów dolarów w poszukiwanie ropy i gazu.

Inwestycje w poszukiwania nowych złóż ropy i gazu zmalały trzykrotnie w ostatnich latach.

Wojna i popandemiczne odbicie gospodarcze pokazały, że światowa gospodarka potrzebuje coraz więcej tradycyjnych paliw, co napędza zapotrzebowanie na kopalne surowce. Dlatego właśnie wracają inwestycje w nowe poszukiwania.

Jak prognozuje firma analityczna Wood Mackenzie, naftowe koncerny już w tym roku zwiększą nakłady na poszukiwania nowych złóż. Jednak o powrocie do historycznych maksimów nie będzie mowy.

Apetyt świata na ropę naftową nie słabnie. Jak wynika z ostatnich raportów Międzynarodowej Agencji Energii, globalny popyt na ten surowiec będzie rósł w kolejnych latach aż do 2028 r., gdy osiągnie rekordowy poziom 105,7 mln baryłek dziennie. Prawie 70 proc. tego wzrostu przypadnie na Chiny, które są jednym z największych konsumentów ropy.

Bez inwestycji w poszukiwania i wydobycie grozi nam kryzys energetyczny

Zaspokojenie rosnącego popytu nie jest proste. Pandemia i zielona transformacja mocno wyhamowały nowe inwestycje w wydobycie. Globalne koncerny naftowe przeszły wówczas jeden z najtrudniejszych kryzysów w swojej historii. Branża mierzyć musiała się z załamaniem popytu na paliwa, rekordowym spadkiem cen ropy i niepewną perspektywą odbudowy. To przełożyło się na cięcie inwestycji, także w obszarze poszukiwania nowych złóż.

Według International Energy Forum (IEF) w pandemicznym 2020 r. cięcia inwestycji dokonywane przez firmy naftowe sięgnęły 35 proc. wartości nakładów w porównaniu z poziomem sprzed pandemii.

Przemysł naftowy od dawna przestrzega, że bez nowych inwestycji przy rosnącym popycie trudno będzie zapewnić odpowiednią do zapotrzebowania podaż surowca, co może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu.

Dyrektor generalny największego na świecie producenta ropy naftowej Saudi Aramco Amin Nasser wskazał na brak inwestycji w sektor wydobycia jako głównego winnego obecnego kryzysu energetycznego.

Po cięciu inwestycji koncerny wracają do poszukiwania nowych złóż

Firma analityczna Wood Mackenzie ma jednak dobre informacje z punktu widzenia rosnącego zapotrzebowania na surowce. Wracają inwestycje w poszukiwania.

- W nadchodzących latach koncerny naftowe staną się odważniejsze - prognozuje Julie Wilson, dyrektorka ds. globalnych badań eksploracyjnych w Wood Mackenzie.

Największy boom sektor poszukiwań przeżył w latach 2006-2014, gdy wydatki na tego typu działalność osiągnęły szczytowy poziom 79 miliardów dol. rocznie w przeliczeniu na dzisiejszą wartość pieniądza. Później nastąpiło pandemiczne załamanie, gdy nakłady zmniejszyły się dwu-, a nawet trzykrotnie.

Jednak z analiz Wood Mackenzie wynika, że już w tym roku odnotujemy wzrost nakładów. Inwestycje w poszukiwania nowych złóż mają wzrosnąć w 2023 r. o 6,8 proc. w stosunku do 2022 r. i utrzymywać się na poziomie ok. 22 mld dol. przez najbliższe pięć lat.

Zwiększona aktywność w tym obszarze ma swoje solidne uzasadnienie biznesowe. Jak wylicza Wood Mackenzie, zwrot z inwestycji w eksplorację od 2018 r. oscylował wokół 10 proc. W ubiegłym roku było to już ponad 20 proc. Tak więc firmom wydobywczym po prostu opłaca się teraz inwestować.

Jednak ekspertka Wood Mackenzie studzi jednocześnie entuzjazm. Bo choć wydatki wzrosną, to nie należy mieć złudzeń, że powrócą do maksymalnych poziomów notowanych kilkanaście lat temu. Powód? Niepewność co do przyszłości ropy w obliczu zielonej transformacji, zwłaszcza transportu oraz patrzenie na inwestycje przez pryzmat kryteriów ESG (z ang. Environmental, Social, Governance).

Gdzie jeszcze kryją się nowe złoża ropy naftowej?

Jak wynika z raportu WoodMackenzie, intensyfikacja poszukiwań nowych złóż w dłuższej perspektywie czasu będzie mieć głównie miejsce na Atlantyku u wybrzeży Afryki oraz w rejonie wschodniego basenu Morza Śródziemnego.

Jak dodaje Julie Wilson, pojawiają się zupełnie nowe obszary poszukiwań w miarę udostępniania najnowszych danych sejsmicznych. Przykładem może być Urugwaj, południowa Argentyna czy wody Malezji.