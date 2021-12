Wstrzymanie wydobycia z feralnego złoża Yme. Miesiąc po uruchomieniu

Niespełna miesiąc po uruchomieniu hiszpański koncern Repsol został zmuszony do wstrzymania wydobycia ze złoża Yme u wybrzeży Norwegii, w którym 20 proc. udziału ma Grupa Lotos.

Kamienie milowe projektu Yme

Zobacz: Wadliwa platforma usunięta ze złoża Yme [ZDJĘCIA] Odblokowanie złoża w 2016 r. otwierało Lotosowi pole do dalszych prac związanych z pełną eksploatacją złoża - osiem lat po zakupie udziałów w nim.Nowy plan rozwoju i eksploatacji (PDO), który dotyczył połączenia istniejących i nowych instalacji oraz odwiertów, został zatwierdzony w marcu 2018 roku i to na jego podstawie od tego momentu odbywa się realizacja całego projektu Yme.Czytaj także: Wraca wydobycie na polu Yme. Lotos czekał na to 13 lat Co prawda kolejne próby uruchomienia wydobycia były opóźniane m.in. przez procedury, opóźnienia dostaw sprzętu, a w końcu pandemię koronawirusa, jednak finalnie prace postępowały.Pod koniec 2020 roku osiągnięto kamień milowy dla terminowej realizacji prac. Platforma Maersk Inspirer, która będzie służyła wydobyciu ze złoża, została przeholowana ze stoczni Egrsund, gdzie prowadzone były prace związane z jej przebudową i została pomyślnie posadowiona na złożu.Na przestrzeni 2021 r. realizowana była faza rozruchów offshore, z podłączaniem i uruchamianiem systemów produkcyjnych. Kolejny istotny kamień milowy osiągnięty został w sierpniu 2021 r., kiedy operator otrzymał zgodę regulatora na uruchomienie produkcji ze złoża Yme, z wykorzystaniem platformy Maersk Inspirer.Równolegle, w maju 2021 r., operator zawarł szereg umów warunkowych z Maersk Drilling, Havila Sirius i innymi podmiotami. Ich wykonanie doprowadzi do przejęcia przez Repsol obowiązków stałego operowania platformą Maersk Inspirer oraz do zmiany jej właściciela.