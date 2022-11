Wszyscy rzucili się na poszukiwania ropy i gazu

Wysokie ceny ropy naftowej oraz gazu ziemnego i obawy o dostawy ze strony państw OPEC i Rosji spowodowały, że ilość prac poszukiwawczych jest najwyższa od ponad dwóch lat.

- Liczba wiertnic naftowych i gazowych, działających na całym świecie, w październiku wzrosła szósty miesiąc z rzędu i jest najwyższa od ponad dwóch lat od marca 2020 roku – podała amerykańska firma zajmująca się obsługą pól naftowych Baker Hughes.

Średnio w zeszłym miesiącu na świecie pracowało 1859 wiertnic wobec 1853 we wrześniu. Jednocześnie poziom październikowy był o 389 urządzeń wyższy niż w tym samym miesiącu w 2021 roku.

W USA liczba platform w zeszłym miesiącu wzrosła o 5 w porównaniu do września do 768. W Kanadzie ich liczba wzrosła o 3 do 214.

Liczba instalacji w Ameryce Łacińskiej w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o 8 (do 188, maksymalnie od grudnia 2019 r.), w Europie o 1 (do 107), w Afryce o 4 (do 84), w Europie Region Azji i Pacyfiku – o 1 (do 206, najwyższa od marca 2020), na Bliskim Wschodzie o 18 (do 326, najwięcej od czerwca 2020).

Baker Hughes publikuje dane o aktywnych platformach wiertniczych od 1944 roku. Początkowo firma zbierała informacje tylko w USA i Kanadzie, od 1975 roku – na całym świecie.