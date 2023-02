Wszystkie stacje Lotosu już pod szyldem Orlenu. Proces rebrandingu zamknięty

PKN Orlen zakończył rebranding stacji przejętych w ramach fuzji z Lotosem - powiedziała wiceprezes PKN Orlen Patrycja Klarecka. Klienci, którzy korzystali z programu Navigator korzystają teraz z programu Vitay - dodała. Orlen pracuje też nad nową aplikacją.

Wszystkie stacje, które trafiły do nas z Lotosu zostały już przebrandowione i wyłączone do sieci Orlen. To ponad 90 stacji. Wszystkie działają pod marką Orlen. Proces został zamknięty - powiedziała Patrycja Klarecka.

System lojalnościowy Navigator Lotosu, został sprzedany i trafił do koncernu MOL, który w ramach środków zaradczych narzuconych PKN Orlen przez Komisje Europejską przejął 411 stacji paliw Grupy Lotos. Mamy swój program lojalnościowy Vitay - dodała.

Jeśli chodzi o działalność detaliczną Orlenu i Lotosu to cel jest jasny - jeden podmiot oferujący całość usług detalicznych dla klienta końcowego z wykorzystaniem kanałów cyfrowych. Orlen myśli o stworzeniu specjalnej aplikacji - zaznaczył dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych Robert Śleszyński.

"Wszystkie stacje, które trafiły do nas z Lotosu zostały już przebrandowione i wyłączone do sieci Orlen. To ponad 90 stacji. Wszystkie działają pod marką Orlen. Z jednej strony to wymagało dodatkowych nakładów na zmianę wizualizacji, a z drugiej musieliśmy podpiąć nasze systemy, zatrudnić na nowo załogę i zaopatrzyć te stacje w nasze produkty. Proces został zamknięty" - powiedziała wiceprezes ds. Sprzedaży Detalicznej PKN Orlen Patrycja Klarecka.

Dodała też, że też system lojalnościowy Navigator Lotosu, został sprzedany i trafił do koncernu MOL, który w ramach środków zaradczych narzuconych PKN Orlen przez Komisje Europejską przejął 411 stacji paliw Grupy Lotos.

"Mamy swój program lojalnościowy Vitay, który ma blisko 6 mln klientów" - stwierdziła Klarecka.

W nowej strategii PKN Orlen do roku 2030, zapowiedziano, że chce on mieć ponad 10 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej: w Polsce, w Czechach i Niemczech. Pierwotnie koncern zakładał, że będzie miał 1000 takich punktów. Ale decyzja Komisji Europejskiej o zakazie rejestracji samochodów spalinowych od 2035 r. spowodowała zmianę planów Orlenu.

"Jeśli chodzi o inwestycje w punkty ładowania pojazdów eklektycznych to szczegółową strategię w tym zakresie właśnie opracowujemy. Do tej pory koncentrowaliśmy się przede wszystkim na stawianiu ładowarek na naszych stacjach, na drogach dojazdowych natomiast w tej chwili chcielibyśmy zdecydowanie to zdywersyfikować" - powiedziała Klarecka. Wyjaśniając, że Orlen chciałby stawiać huby elektryczne tam gdzie będzie widział "potencjał na to, że tych samochodów będzie więcej" - dodała Klarecka.

Dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych Robert Śleszyński, poinformował natomiast, że jeśli chodzi o działalność detaliczną Orlenu i Lotosu to "cel jest jasny" jeden podmiot oferujący całość usług detalicznych dla klienta końcowego z wykorzystaniem kanałów cyfrowych. Orlen myśli o stworzeniu w tym celu specjalnej aplikacji.

"Aplikacja zawierałaby połączenie programu Vitay, tam jest już e-comerce, można kupić rzeczy przez aplikację wcześniej, do tego dokładamy rachunki w jednym miejscu za gaz, za energię elektryczną, cross-selling pomiędzy tymi obszarami. Ten organizm zawierałby sprzedaż paliwową, poza paliwową, gaz i prąd" - powiedział Śleszyński.

PKN Orlen przewiduje w aktualizacji strategii nakłady inwestycyjne w wysokości 320 mld zł do 2030 r., w tym 120 mld zł tzw. inwestycji zielonych.

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) PKN Orlen w 2022 r. miał 1920 stacji paliw, co stanowiło 24,3 proc. rynku w Polsce. Jak podaje POPiHN w tym okresie w kraju ogółem działało już 2565 ładowarek pojazdów elektrycznych różnych operatorów, ale większość poza stacjami paliw.