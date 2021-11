Wybuch w rafinerii na południu Iranu wywołał wstrząsy w regionie

Wybuch w rafinerii naftowej w południowym Iranie spowodował niewielkie wstrząsy w regionie. Lokalna prywatna agencja informacyjna Tasnim podała jako przyczynę zdarzenia przestarzałą infrastrukturę - poinformowała w środę Agencja Reutera.

Kilka eksplozji we wrażliwych miejscach w Iranie, których okoliczności i skutki, jak w przypadku środowego zajścia, nie podano do publicznej wiadomości, doprowadziło do spekulacji, że wybuchy mogły być częścią kampanii sabotażowej przeprowadzanej przez politycznych wrogów Iranu, w tym Izrael - zauważa The Times of Israel.

Iran wielokrotnie oskarżał Tel Awiw o ataki tradycyjne i cyberataki na swoją infrastrukturę, ale zarazem ukrywał takie incydenty, starając się zaprzeczyć jakoby były one wynikiem działań sił zewnętrznych - pisze izraelska prasa.

W październiku bieżącego roku irańskie stacje benzynowe zostały dotknięte powszechnymi awariami po tym, jak cyberatak sprawił, że wydawane przez rząd w Teheranie karty elektroniczne uprawniające do zakupu dotowanego przez państwo paliwa stały się bezużyteczne.

Szef obrony cywilnej Iranu Gholamreza Dżalali w państwowej irańskiej telewizji oskarżył o atak "reżim syjonistyczny, Amerykanów i ich agentów", choć zaznaczył, że to wniosek oparty o "analizę, a nie przesłanki kryminalistyczne" - przypomina Agencja Reutera.

Przed niespełna pół rokiem wybuchł ogromny pożar w rafinerii naftowej obsługującej stolicę Iranu. W 2020 roku zgłoszono serię niewyjaśnionych eksplozji w irańskich ropociągach - dodaje brytyjska agencja.