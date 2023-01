Wydamy 700 mln zł, żeby nie zabrakło paliw. "Jesteśmy w historycznym momencie"

Blisko 700 mln zł na inwestycje w infrastrukturę paliwową planuje przeznaczyć w tym roku PERN. Lista projektów jest długa, a wszystkie mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski po zakręceniu kurków z rosyjską ropą.





Rurociąg paliwowy z Boronowa do Trzebini, nowe zbiorniki produktowe o pojemności 256 tys. m3, i rozbudowa zdolności przyjmowania paliw z morza – to tylko niektóre projekty, które PERN planuje na 2023 rok.

Na inwestycje i remonty w nowym roku spółka przeznaczy blisko 0,7 mld zł.

Jesteśmy w historycznym momencie, bo rynek energetyczny wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze w ubiegłym roku – mówi prezes PERN Paweł Stańczyk, wskazując na znaczenie realizowanych przez operatora inwestycji w infrastrukturę paliwową i naftową.



Inwestycje w infrastrukturę paliwową kluczowe w dobie wojny na Wschodzie

Zapotrzebowanie na paliwa rośnie, a Polska – w obliczu sankcji na rosyjskie surowce – musi zwiększać zdolności przesyłowe i pojemności magazynowe dla paliw i ropy sprowadzanych z alternatywnych kierunków.

W to zapotrzebowanie wpisują się realizowane przez PERN inwestycje, realizowane w ramach rozpoczętego prawie siedem lat temu Programu Megainwestycji. W 2023 r. operator będzie je kontynuował.

Na początku roku PERN planuje przekazać do eksploatacji nowy rurociąg paliwowy, dzięki któremu zwiększy się możliwość dostaw produktów naftowych m.in. dla południowej Polski, w tym zwłaszcza Aglomeracji Śląskiej. Obecnie trwają prace finalne i testy tej magistrali, która zostanie włączona do eksploatacji już w styczniu.

Jesienią 2023 roku do eksploatacji trafi także 8 nowych zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 256 tys. m3. PERN planuje też wybudować nowe magazyny m.in. w bazie paliw nr 21 w Dębogórzu, która już teraz pełni funkcję kluczowego ogniwa systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne.

Dodatkowo w Dębogórzu powstaną jeszcze trzy kolejne zbiorniki o pojemności 50 tys. m3 każdy, przeznaczone do przechowywania produktów naftowych, które ułatwią obsługę klientów zainteresowanych importem paliw.

Nie tylko inwestycje w rurociągi i magazyny paliw. Także w kolej

Zwiększanie bezpieczeństwa paliwowego wymaga także inwestycji w infrastrukturę kolejową. W tym zakresie PERN w tym roku planuje też szereg inwestycji w Dębogórzu, w tym m.in. modernizację torów i stanowisk załadunkowych nalewni kolejowej, co umożliwi przemieszczanie cystern o większej ładowności i usprawni procesy logistyczne.

Jak informuje operator, analizowany jest także projekt rozbudowy nalewni kolejowej o czwartą kabinę załadunkową, jeśli takie będzie zapotrzebowanie rynku.

Działania te połączone z inwestycjami Portu w Gdyni, polegającymi na modernizacji Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i pogłębieniu toru wodnego (obsługa większych tankowców) oraz z inwestycjami PKP związanymi z poprawą dostępu kolejowego do portu w Gdyni oraz bazy paliw w Dębogórzu - pozwolą na zwiększenie wolumenów produktów naftowych, które są przyjmowane w Dębogórzu i ekspediowane w głąb kraju.

- PERN jest dziś jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie ropy naftowej i paliw. Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie płynnego funkcjonowania naszej gospodarce. Stąd inwestycje w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia stabilności dostaw ropy naftowej – podkreśla Paweł Stańczyk, prezes PERN. – Jesteśmy w historycznym momencie, bo rynek energetyczny wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze w ubiegłym roku. Dołożymy jednak wszelkich starań by wywiązać się ze strategicznych obowiązków spoczywających na spółce – dodał Paweł Stańczyk.

Planowana rozbudowa paliwowego okna na świat Polski

W związku ze zmianą architektury dostaw ropy naftowej do Polski, paliwowym oknem na świat Polski jest Naftoport, przyjmujący surowiec z tankowców. To jedyny w Polsce morski terminal przeładunku ropy naftowej i jeden z największych terminali przeładunku produktów jej rafinacji. To także jeden z największych przeładunkowych terminali na Bałtyku.

W związku z dywersyfikacją dostaw ropy naftowej poprzez tankowce, w tym różnych gatunków tego surowca, pojawiła się konieczność rozbudowania jego przepustowości. PERN deklaruje, że będzie dążył do tego, aby w Naftoporcie powstało kolejne stanowisko do przyjmowania tankowców z ropą naftową.

Biorąc pod uwagę oczekiwania klientów i fakt, że coraz więcej ropy naftowej trafia do Polski drogą morską, PERN analizuje także kolejne projekty inwestycyjne, które ułatwią zarządzanie dostawami surowca.

Spółka rozważa m.in. dalszą rozbudowę bazy surowcowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem oraz bazy magazynowej w Gdańsku. Spółka jest także przygotowana do budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego, który dostarcza surowiec z morza do Polski i Niemiec. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależeć będzie od zapotrzebowania na transport surowca tą drogą. Jak informuje PERN, toczą się cały czas rozmowy z klientami spółki na temat przyszłości tej inwestycji.

PERN planuje inwestycje w ekologiczne projekty

Zapewniając bezpieczeństwo dostaw ropy i paliw, PERN deklaruje także kontynuację programu rozwoju odnawialnych źródeł energii, które pozwolą firmie na obniżenie kosztów zużycia prądu elektrycznego oraz dywersyfikację działalności.

PERN ma w planach także inne zielone projekty, m.in.: program modernizacji zasilania i oświetlenia, program modernizacji wodociągów i kanalizacji ścieków, a także modernizację i budowę instalacji odzysku par benzyn.

- Obecnie rachunki za prąd stanowią duży procent naszych kosztów firmowych. Wobec rosnących cen energii, inwestycje w odnawialne źródła energii mogą przyczynić się do zmniejszenia tych kosztów. Inwestowanie w czystą energię, pochodzącą z odnawialnych źródeł, przynosi więc nie tylko korzyści finansowe, ale i pozwala na zadbanie o stan środowiska naturalnego. – zaznaczył prezes PERN.

Zgodnie z planem w 2023 roku spółka będzie realizowała kolejne projekty związane z fotowoltaiką, energią wiatrową, a także wodorem. Do 2028 roku nakłady PERN na budowę portfela projektów B+R będą oscylowały wokół kwoty 1,5 mld zł.