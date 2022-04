Wyniki Lotosu poszły w górę dzięki wzrostowi cen surowców

Grupa Lotos wypracowała w I kwartale 2022 r. 1,89 mld zł zysku operacyjnego. Najlepiej opisująca zyskowność biznesu w branży paliwowo-naftowej tzw. oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 1,33 mld zł, natomiast skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 1,22 mld zł.

Jak tłumaczy koncern, największy wpływ na wyniki w I kwartale 2022 r. miała druga część postoju remontowego rafinerii oraz dynamiczny wzrost cen surowców i produktów naftowych wywołany wojną w Ukrainie.

W I kwartale 2022 roku widoczna była wyraźna poprawa poziomu konsumpcji na krajowym rynku paliw po zeszłorocznych ograniczeniach wprowadzonych w związku z pandemią.

Dodatkowo, na przełomie lutego i marca 2022 roku, nastąpiły czasowe skokowe wzrosty sprzedaży na stacjach paliw, związane z paniką zakupową w reakcji na wybuch wojny w Ukrainie i obawy o niedostępność produktu czy też wzrost ich cen.

Wyniki Lotosu za I kwartał były zgodne z szacunkami. Przychody grupy ze sprzedaży w tym czasie wyniosły prawie 11 mld zł (10 967,5 mln zł), co oznacza wzrost o 87,1 proc. więcej niż w tym samym kwartale roku poprzedniego.

Oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła zgodnie z prognozami 1,33 mld zł. Rok wcześniej EBITDA LIFO grupy wyniosła 615 mln zł.

Raportowany zysk netto Grupy Lotos wyniósł 1,22 mld zł wobec 353,3 mln zł przed rokiem.

Koniec ze spotowymi zakupami rosyjskiej ropy

I kwartał 2022 roku naznaczony został także wybuchem wojny za wschodnią granicą. Jak poinformował Lotos, firma od 24 lutego nie zawierała transakcji na zakup rosyjskiej ropy na rynku spot, pozostając jedynie przy realizacji zapisów kontraktów terminowych obowiązujących do końca 2022 roku, od których odstąpienie mogłoby skutkować postępowaniem regresowym, a co za tym idzie karami finansowymi, a także odbiorem przedpłaconej częściowo ropy przez inny podmiot.

Ponadto dla zabezpieczenia płynnego zaopatrzenia krajowego rynku w I kwartale 2022 roku spółka zakupiła dwa historycznie największe tankowce z olejem napędowym z kierunku bliskowschodniego (200 tys. ton), które zostały dostarczone do rafinerii Lotosu przez Naftoport.

Segment wydobywczy

W I kwartale 2022 roku średnie dzienne wydobycie ropy i gazu Lotosu wyniosło 16,9 tys. boe. Oczyszczony z wpływu zdarzeń nietypowych wynik EBITDA segmentu wydobywczego za I kwartał 2022 roku wyniósł 0,54 mld zł.

Koncern w tym czasie sprzedał mniej węglowodorów (-19,8 proc. rok do roku i -5,1 proc. w porównaniu do kwartału poprzedniego). Spadek ten wynikał z zatrzymania części produkcji z obszaru Sleipner, z uwagi na awarię kompresora, która miała miejsce w marcu 2022 roku oraz w związku z przeprowadzeniem dwóch rekonstrukcji odwiertów na złożu B3 na Morzu Bałtyckim w I kwartale 2022 roku. Ponadto na wynik EBITDA segmentu wpłynął wzrost amortyzacji związany z wydobyciem ze złoża Yme w Norwegii.

Spadek sprzedaży nie przełożył się jednak na wyniki segmentu, przez wzrost notowań gazu i ropy. Przychody ze sprzedaży wyniosły 0,74 mld zł, co oznacza wzrost o 2,1 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i 137,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Wyższe marże podbiły wyniki segmentu produkcji i handlu

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO (parametr najlepiej odzwierciedlający zyskowność działalności w branży ropy i gazu) segmentu produkcji i handlu w I kwartale 2022 roku wyniósł 0,78 mld zł, dzięki wyższym marżom na produktach rafineryjnych obserwowanym na rynkach europejskich. Nie bez znaczenia był też wyższy kurs dolara w stosunku do złotego, który również wpływał na marżę oraz wolumen sprzedaży.

Rafineria Lotosu przerobiła w I kwartale 2022 roku 1,95 mln ton ropy naftowej. W tym miejscu koncern przypomina, że 9 marca 2022 roku rozpoczął się remont rafinerii w Gdańsku, realizowany w formule postoju częściowego (pierwsza jego część została przeprowadzona wiosną 2021 roku). Zatrzymano 50 z ponad 65 instalacji rafinerii. Stopniowy ponowny rozruch wyremontowanych instalacji zakończył się zgodnie z harmonogramem w połowie kwietnia 2022 roku. Ostatnim etapem całego procesu jest rozpoczęty 17 kwietnia remont wyspowy instalacji produkcji wodoru, który zakończy się 14 maja 2022 roku.

Remont wpłynął w istotny sposób na przerób ropy w Gdańsku, Lotos jednak wykorzystał zabezpieczony na ten czas i wcześniej zakupiony zapas surowca. Korzystając z nadmorskiej lokalizacji w pobliżu płynnych rynków ARA, w ramach swoich pomniejszonych czasowo potrzeb oraz możliwości aktywnie rafineria dywersyfikowała gatunki przerabianych rop naftowych, m.in. przerabiając ropy lekkie wydobywane na Morzu Bałtyckim i złożach lądowych na Litwie przez segment wydobywczy grupy kapitałowej Lotosu. Kierunki zakupu ropy w I kwartale to m.in. Morze Północne i Norweski Szelf Kontynentalny.

Inwestycje

W I kwartale Lotos zrealizował również szereg projektów inwestycyjnych. Jeden z większych dotyczył prac związanych z fazą realizacji projektu wymiany pieców instalacji Clausa. Celem projektu jest poprawa efektywności, niezawodności i bezpieczeństwa pracy instalacji spalającej siarkowodór.

Koncern rozbudowuje też pojemności magazynowe i moce nalewcze LPG, które mają zwiększyć możliwości ekspedycji produkcji rafineryjnej LPG do wartości ok. 1200 ton/dobę za pomocą nalewu samochodowego i kolejowego.

Kolejnym z realizowanych projektów jest rozbudowa bramowego nalewaka kolejowego nr 3. W I kwartale 2022 roku prowadzono proces przetargowy w tej sprawie oraz rozpoczęto pozyskiwanie zgód na podpisanie umów. Ponadto, w ramach projektu Pure H2, wykonano podłączenia technologiczne umożliwiające uruchomienie nowej instalacji do oczyszczania wodoru oraz instalacji do jego dystrybucji do bateriowozów.

W kluczowym projekcie rozwojowym rafinerii, tj. HBO (Hydrokrakingowe Oleje Bazowe), w marcu 2022 roku wydano generalnemu wykonawcy – Kinetics Technology (KT) – pełne polecenie wykonania robót NTP (Notice to Proceed). Trwają prace projektowe, zakupowe oraz przygotowanie do budowy instalacji HBO. Ponadto, w fazie planowania jest budowa terminala na Martwej Wiśle. W I kwartale 2022 roku trwał proces wyboru potencjalnego kontrahenta dla głównego zakresu prac projektowo-budowlanych.

Fuzja z PKN Orlen

W tle prowadzonej działalności i procesów inwestycyjnych trwa proces przejęcia Lotosu przez PKN Orlen. 10 stycznia 2022 roku podpisano porozumienia kształtujące zasady, na jakich odbywać się będzie proces wyjścia części pracowników gdańskiego koncernu po realizacji sprzedaży aktywów objętych środkami zaradczymi określonymi w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej.

12 stycznia 2022 roku poznaliśmy również sposób realizacji tych środków zaradczych. Orlen wybrał koncern Saudi Aramco do realizacji środków zaradczych w obszarze rafineryjnym i hurtowym, a także paliw lotniczych. Z kolei Grupa MOL została partnerem w segmencie detalicznym. Grupę Unimot wybrano jako partnera w obszarze logistyki, a Rossi Biofuel Zrt. w zakresie biopaliw.

Teraz cały proces czeka na ostateczną decyzję Komisji Europejskiej, akceptującą podpisane umowy oraz nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych.

14 kwietnia odbyła się kolejna tura negocjacji zarządów Lotosu i Orlenu ze związkowcami, dotycząca gwarancji dla pracowników Grupy Lotos, którzy w dniu połączenia staną się pracownikami PKN Orlen. Stronom udało się uzgodnić wstępną treść zapisów porozumienia, w których znalazły się m.in. gwarancje zatrudnienia i utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy.

Zgodnie z ostatnimi deklaracjami prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, proces przejęcia grupy Lotos jest obecnie na finiszu.