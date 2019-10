Wyniki MOL tak dobre, że firma podnosi prognozę zysku za cały 2019 r.

Grupa MOL podała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019 r. Pomimo słabnących warunków makroekonomicznych oraz niższych cen ropy i gazu, solidny wynik EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem) w trzecim kwartale umożliwia grupie podniesienie celu na 2019 rok o ok. 100 mln dolarów, do poziomu ok. 2,4 mld dolarów.

Niemal niezmieniony oczyszczony wynik CCS EBITDA (spadek o 3 proc.) na poziomie 689 mln dolarów przekłada się na łączny wynik EBITDA za trzy kwartały na poziomie 1,84 mld dolarów.

Zarówno w trzecim kwartale, jak w trzech kwartałach roku narastająco, firma wygenerowała dodatnie przychody gotówkowe, jednocześnie podwajając r/r poziom inwestycji w strategiczne projekty do poziomu 1,37 mld dolarów.

Jak podkreśla spółka, zintegrowany model biznesowy MOL zapewnia naturalne zabezpieczenie przeciwko zmiennościom w cenach ropy i gazu.

Wynik EBITDA w segmencie Upstream obniżył się w trzecim kwartale do 235 mln dolarów na skutek m.in. niższych cen ropy naftowej i znacznie niższych cen gazu.



Wolumen węglowodorów nieznacznie spadł (spadek 1 proc. r/r) w trzecim kwartale, a średnia dzienna produkcja wyniosła 107,500 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boepd), jednak poziom produkcji od początku roku utrzymuje się na średnim poziomie 112 tys. boepd, czyli powyżej celu zakładanego na rok 2019.



Oczyszczony wynik CCS EBITDA segmentu Downstream wzrósł w trzecim kwartale o 4 proc., do 272 mln dolarów, podczas gdy marżowość produktów rafineryjnych wzrosła od czasu spadku w pierwszym półroczu.



Popyt na paliwo silnikowe stale rośnie o 3 proc. w regionie Europy środkowo-wschodniej, co pozytywnie wpłynęło na wynik segmentu Downstream. Prace nad największą inwestycja organiczną MOL - budową zakładu produkcji polioli - nabrały tempa w trzecim kwartale i odbywają się zgodnie z planem.



Segment usług konsumenckich osiągnął rekordowe wyniki kwartalne na poziomie 161 mln dolarów, notując 10 proc. wzrost w skali roku, dzięki dalszym wzrostom marż zarówno na paliwach, jak i ofercie pozapaliwowej. Również w tym segmencie widać pozytywny wpływ rosnącego popytu na paliwa w regionie.



Rozwijany jest także flagowy, pozapaliwowy koncept firmy – Fresh Corner. Przebudowywane pod tym kątem są kolejne stacje, a łączna liczba punktów Fresh Corner wynosi już 794 w porównaniu z 615 w 2018 r.



Segment Gas Midstream zanotował w trzecim kwartale wynik EBITDA na poziomie 27 mln USD, 8 proc. wyższy niż rok wcześniej.



- Nasz zintegrowany model biznesowy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku przyniósł bardzo dobre wyniki finansowe, co pozwala nam podnieść całoroczną prognozę wyniku CCS EBITDA do 2,4 mld dolarów. Utrzymujemy dodatnie przepływy finansowe, pomimo podwojenia nakładów inwestycyjnych na dynamicznie rozwijane projekty transformacyjne. Realizacja naszej flagowej inwestycji - projektu „Poliole” - przyspieszyła w trzecim kwartale, a prace postępują zgodnie z harmonogramem i osiągnęły już stan ok. 35 proc. - komentuje Zsolt Hernádi, prezes i dyrektor wykonawczy grupy MOL.



Grupa MOL to międzynarodowy koncern naftowy i gazowy, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 40 krajach, zatrudnia 25 tys. pracowników na całym świecie. Działalność produkcyjna MOL odbywa się w ośmiu krajach, natomiast wydobywcza w 13. Grupa MOL prowadzi cztery rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji, ponadto posiada sieć 2 tys. stacji paliw w 10 krajach Europy środkowej i południowo-wschodniej.



