Wyniki Orlenu potwierdzają słuszność fuzji z energetyką

Dobre wyniki PKN Orlen w I kwartale br. to potwierdzenie słuszności koncepcji tworzenia koncernu multienergetycznego - ocenił wiceprezes Orlenu Janusz Szewczak. Jak przypomniał, znaczący wkład w wyniki ma przejęta przez Orlen Energa.

Jak oświadczył w czwartek podczas konferencji wynikowej za I kw. 2021 r. Szewczak, wynik EBITDA LIFO na poziomie 2,4 mld zł w "lockdownowym" kwartale jest porównywalny z najlepszymi wynikami z lat wcześniejszych.

Szewczak ocenił, że bardzo dobre wyniki przyniósł efekt konsolidacji, przypominając, że przejęta Energa wniosła 800 mln zł do EBITDA grupy.

"To dowód, że pewne wyprzedzające decyzje dały pozytywny efekt. I to jest potwierdzenie słuszności naszych aspiracji tworzenia koncernu multienergetycznego. Wkład energetyki jest ogromny i rosnący" - mówił Szewczak. Wskazał jednocześnie, że osiągnięciu dobrych wyników nie przeszkodziły wywołane pandemią spadki: przerobu ropy o 19 proc. rok do roku i sprzedaży o 11 proc. rdr.

Szewczak wskazał też na pozytywny wpływ zabezpieczenia przez Orlen do 2023 r. kosztów emisji CO2 na poziomie 24 euro za tonę. Przypomniał, że dziś koszty te sięgają 50 euro. Według danych Orlenu, wycena kontraktu terminowego na CO2 przekłada się na spadek kosztów o 568 mln zł.

Wiceprezes Zbigniew Leszczyński zwrócił uwagę, że wynik segmentu detalu spadł o 158 mln zł w porównaniu do I kwartału 2020 r., do poziomu 550 mln zł. Powodem spadku wyniku były niższe wolumeny sprzedaży oraz niższe marże paliwowe, przy dodatnim wpływie wyższych marż pozapaliwowych.

Wiceprezes Szewczak poinformował także, że PKN Orlen przygotowuje obecnie formalne zgłoszenie do Prezesa UOKiK o zamiarze koncentracji, dotyczące planowanego przejęcia PGNiG. W jego ocenie, bez tego połączenia nie da się zbudować koncernu o znaczeniu europejskim lub światowym. Przypomniał jednocześnie, że Komisja Europejska uznała, że transakcja nie wpłynie na konkurencję poza granicami Polski i przekazała ją do zbadania pod tym kątem do UOKiK.

"Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2021 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł i osiągnęła ok. 1,9 mld zł zysku netto. To m.in. efekt konsolidacji bardzo dobrego wyniku EBITDA Grupy Energa w wysokości 0,8 mld zł. Przychody wyniosły 24,6 mld zł" - podała spółka w komunikacie prasowym.