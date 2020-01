Wznowiono dostawy ropy do białoruskich rafinerii - poinformował w sobotę wiceprezes koncernu Biełnaftachim Uładzimir Sizau, cytowany przez portal Biełta. Przedsiębiorstwo planuje do końca stycznia wznowić eksport produktów naftowych - dodał.

Wiceprezes koncernu Biełnaftachim powiedział dziennikarzom, że do końca dnia będzie przepompowane 6 tys. ton surowca.

Dzień wcześniej Biełnaftachim przekazał, że Rosja wstrzymała od 1 stycznia dostawy ropy na Białoruś rurociągiem Przyjaźń.

Przypomnijmy, że 31 grudnia 2019 r. władze w Mińsku i w Moskwie poinformowały, że nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie warunków dostaw ropy na Białoruś. Tego samego dnia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow apelował, by nie tworzyć "apokaliptycznych scenariuszy, bo dialog będzie kontynuowany".



Od dostaw surowca uzależnione są białoruskie rafinerie w Mozyrzu i Nowopołocku. Produkty naftowe są głównym towarem eksportowym Białorusi. Zakup ropy z innych źródeł niż Rosja jest możliwy, jednak byłby znacznie droższy niż dotowany przez Rosję surowiec i obniżyłby dochody Mińska ze sprzedaży paliw.



Podczas prowadzonych przez Mińsk i Moskwę negocjacji na temat tzw. pogłębionej integracji w ramach państwa związkowego, warunki dostaw surowców są jedną z najtrudniejszych kwestii. Według części ekspertów Rosja naciska w kluczowych dla Białorusi kwestiach naftowo-gazowych, by skłonić ją do ustępstw w innych dziedzinach. Program pogłębionej integracji w ramach państwa związkowego przewiduje m.in. podpisanie 31 map drogowych, dotyczących ujednolicenia norm w różnych sektorach obu państw.



Tranzyt przez terytorium Białorusi w kierunku zachodnim, w tym do Polski, przebiega bez zakłóceń i jest realizowany pełnym zakresie.



Czytaj też: Bliski Wschód może zapłonąć, ale Polska jest (jeszcze) bezpieczna