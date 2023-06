Wzrosło zużycie paliw płynnych

O 2 proc. wzrosła łączna konsumpcja paliw płynnych po I kw. 2023 r. w porównaniu z I kw. 2022 r. i wyniosła 8,8 mln m sześc. Spadał jednak popyt na olej napędowy, a mimo to o 21 proc., do 2,3 mln m sześc. wzrósł jego import - poinformowała POPiHN.

Ogółem konsumpcja 6 głównych gatunków paliw (BS, ON, LPG, LOO, JET i COO) wyniosła 8,8 mln m sześc. Udział importu w tej wielkości wyniósł nieco ponad 4 mln m sześc. i zaspokajał potrzeby krajowe na poziomie 46 proc. - podała POPiHN.

Spadek konsumpcji notowano dla oleju napędowego oraz obu gatunków olejów grzewczych. Popyt na olej napędowy w I kwartale 2023 r. zmalał o 3 proc. w stosunku do I kwartału 2022 r. - poinformowała organizacja.

Wzrost oficjalnej konsumpcji benzyn silnikowych, w stosunku do 3 miesięcy 2022 r., wyniósł 5 proc. i w znacznej mierze został również zaspokojony większą produkcją krajową - zaznaczyła.

Konsumpcja paliw płynnych po I kw. 2023 r. wzrosła o 2 proc. w porównaniu z I kw. 2022 r.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) zwróciła uwagę, że spowolnienie gospodarcze, wysokie ceny paliw, konieczność zmiany kierunków zaopatrzenia w ropę i gotowe paliwa oraz trwająca wojna w Ukrainie były głównymi elementami stymulującymi rynek paliw płynnych w Polsce, w I kwartale 2023 r.

POPiHN poinformowała, że po 3 miesiącach 2023 r. łączna oficjalna konsumpcja paliw płynnych była o 2 proc. wyższa od wyniku z I kw. 2022 r. Ogółem konsumpcja 6 głównych gatunków paliw (BS, ON, LPG, LOO, JET i COO) wyniosła 8,8 mln m sześc. Udział importu w tej wielkości wyniósł nieco ponad 4 mln m sześc. i zaspokajał potrzeby krajowe na poziomie 46 proc.

Spadek konsumpcji notowano dla oleju napędowego i olejów grzewczych

W raporcie zwrócono uwagę, że spadek konsumpcji notowano dla oleju napędowego oraz obu gatunków olejów grzewczych.

"Popyt na olej napędowy w I kwartale 2023 r. zmalał o 3 proc. w stosunku do I kwartału 2022 r. Spowolnienie gospodarcze sprawiło, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. sprzedano o 150 tys. m sześc. mniej tego gatunku paliwa niż udało się ulokować na rynku w I kw. ubiegłego roku" - wynika z danych organizacji. Jej eksperci wskazali, że za sprawą spadku produkcji krajowej i wzrostu eksportu, popyt musiał być uzupełniony importem, który wzrósł o 21 proc. i wyniósł 2,3 mln m sześc., czyli około 44 proc. popytu. Całkowite zapotrzebowanie krajowe na ten gatunek paliwa wyniosło prawie 5,2 mln m sześc."

Poinformowano również, że wzrost oficjalnej konsumpcji benzyn silnikowych, w stosunku do 3 miesięcy 2022 r., wyniósł 5 proc. i w znacznej mierze został również zaspokojony większą produkcją krajową. "Niestety nie do końca, więc (...) import wyniósł 0,5 mln m sześc., co oznaczało jego wzrost o 20 proc. Udział produktu z importu w konsumpcji krajowej wyniósł 29 proc. - o 4 punkty procentowe więcej niż przed rokiem. Rynek potrzebował 1,7 mln m sześc. tego gatunku paliwa" - podała POPiHN.

Krajowe rozliczenie gazu płynnego LPG wzrosło o 22 proc.

Dodano, że krajowe rozliczenie gazu płynnego LPG, liczone według metodologii POPiHN, wzrosło o 22 proc. "Ten segment rynkowy ulega stałemu obniżeniu" - oceniła POPiHN.

Eksperci poinformowali też, że łączne zapotrzebowanie na LPG wyniosło 1,4 mln m sześc. i było to o około 250 tys. m sześc. ponad wynik z ubiegłorocznego I kwartału. "Produkt ten w przeważającej wielkości pochodził z importu. Po trzech miesiącach 2023 r. udział importu w zaopatrzeniu rynku wyniósł 89 proc., przy 92 proc. w I kwartale 2022 r." - podano w raporcie.

Zwrócono uwagę na rosnący z roku na rok reeksport tego gatunku paliwa. "W I kwartale 2023 r. ten wzrost (w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku) wyniósł około 142 tys. m sześc., co może przełożyć się na około 10 proc. wyniku konsumpcyjnego. Przy tym uwzględnieniu konsumpcja gazu płynnego LPG wzrosłaby nieco mniej, bo o około 12 proc." - zaznaczyła POPiHN.

O 36 proc. wzrosło zapotrzebowanie na paliwo lotnicze Jet

Z danych organizacji wynika, że o 36 proc., w stosunku do wyniku z I kw. 2022 r., wzrosło zapotrzebowanie krajowe na paliwo lotnicze Jet.

Zaznaczono też, że rezultaty niższe od obserwowanych w I kwartale 2022 r. notowano dla obu gatunków olejów opałowych - lekkiego i ciężkiego. "Popyt na lekki olej opałowy został w całości zaspokojony dzięki produkcji krajowej, a import gatunku ciężkiego wprawdzie wzrósł, ale został wykorzystany w innych potrzebach niż zaopatrzenie rynku wewnętrznego" - zauważyli eksperci.

Podkreślili też, że porównanie wyników I kw. 2023 r. do I kw. 2022 r. nie jest miarodajne, gdyż w ubiegłym roku w lutym zaczęła się agresja Rosji na Ukrainę. "Mieliśmy do czynienia z masowymi wykupami paliw w hurcie i na stacjach paliw" - przypomnieli eksperci.

Wojna w Ukrainie generuje duże potrzeby na paliwa

W ich ocenie w bieżącym roku sytuacja jest stabilna, ale "ceny powędrowały na wyższe poziomy wpływając na zakupy Polaków na stacjach paliw". Dodali, że wojna w Ukrainie generuje duże potrzeby na paliwa - głównie na olej napędowy, co sprawia, że "eksport tego gatunku paliwa jest bardzo opłacalny i na pewno wpływa na ceny w kraju" - oceniono w raporcie.

Według POPiHN bilans obrotów międzynarodowych po I kwartale 2023 r. "pokazał kontynuację trendu wzrostu różnicy pomiędzy ilością paliw przywiezionych do kraju, a z niego wywiezionych - dodatkowo wzmocnioną paliwem, które trafia na zaopatrzenie walczącej Ukrainy".

Po 3 miesiącach tego roku nadwyżka szeroko rozumianego importu nad szeroko rozumianym eksportem paliw płynnych wyniosła ponad 3,1 mln m sześc. , czyli o około 91 tys. m sześc. przekroczyła wynik ubiegłoroczny.