Z Europy może zniknąć 10 rafinerii. Trudne pytania są jak najbardziej na miejscu

Specjalnie dla WNP.PL trudny, pandemiczny rok 2020 podsumowują prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, prezes Grupy Lotos Zofia Paryła, prezes BP w Polsce Bogdan Kucharski, prezes Unimotu Adam Sikorski, członek zarządu Anwimu Paweł Grzywaczewski oraz Rafał Molenda, dyrektor działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska. Wnioski są bardzo ciekawe.

Zofia Paryła, prezes Grupy Lotos

Bogdan Kucharski, prezes BP w Polsce

Adam Sikorski, prezes Unimotu

Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwimu

Rafał Molenda, dyrektor działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska

- Z kolei istotnym krokiem do dalszego intensywnego rozwoju obszaru detalicznego było w listopadzie przejęcie kontroli nad spółką Ruch, na bazie której m.in. rozwijany będzie segment usług kurierskich oraz nowe formaty gastronomiczno-sklepowe. W strategiczne plany PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej, wpisało się również nabycie w grudniu br. Polska Press. Poprzez przejęcie jednej z największych grup wydawniczych w Polsce od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group, koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 milionów użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów - wylicza Daniel Obajtek.Prezes PKN Orlen podkreśla, że te działania podjęte przez koncern nabierają jeszcze większego znaczenia w kryzysie, który przyniósł pandemiczny rok 2020.- W mijającym roku nie tylko Polska, ale cały świat znalazł się w bezprecedensowej sytuacji, która, co oczywiste, nie pozostała bez wpływu na globalną gospodarkę. Osłabienie gospodarcze samo w sobie nigdy nie jest korzystne, ale w takiej sytuacji należy działać tak, aby zminimalizować skutki. Oczywiście, nie na wszystkie czynniki mamy wpływ, ale dzięki zdywersyfikowanym obszarom działalności PKN Orlen, mimo trudnego otoczenia makro, nadal jest silną firmą, w dobrej kondycji finansowej, która zbudowała zaplecze pozwalające stabilnie funkcjonować także w trudniejszych czasach. Wniosek z wydarzeń ostatnich miesięcy jest oczywisty i powinien być jednakowy dla wszystkich przedsiębiorstw – należy nieustannie się wzmacniać. PKN Orlen to robi m.in. poprzez kontynuację procesów inwestycyjnych i akwizycyjnych. To właśnie w tak nadzwyczajnym czasie fuzje nabierają jeszcze większego znaczenia. Firmy, które chcą być bardziej odporne na światowe wahania, muszą stawać się coraz większe, a w efekcie mocniejsze. Tak działa PKN Orlen, wspierając jednocześnie polską gospodarkę w szybkim powrocie na ścieżkę wzrostu - podkreśla.Na pytanie o trwałe zmiany, jakie pozostawi po sobie pandemia, prezes PKN Orlen odpowiada, że paradoksalnie, to nie pandemia zmienia branżę naftowo-rafineryjną.- Zachodzące zmiany, widoczne w spadkach wartości globalnych gigantów, mają charakter strategiczny i strukturalny. Sama pandemia jedynie wyostrzyła i przyspieszyła te zjawiska, z którymi branża musi się zmierzyć, by podążać za światowymi trendami. Niezbędne jest skuteczne dywersyfikowanie źródeł przychodów tak, by w przyszłości nie bazować wyłącznie na tych, tradycyjnie przyjętych dla firm z sektora paliwowo-naftowego. Pandemia wskazała także na konieczność rozwoju nowych technologii, usług wirtualnych oraz e-commerce. PKN Orlen, podobnie jak inne firmy z branży, postawił na intensywną cyfryzację - podsumowuje Daniel Obajtek.- W 2020 roku priorytetem było dla nas zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom, przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości pracy rafinerii oraz dostaw naszych produktów. Udało nam się to dzięki doświadczeniu załogi oraz konkretnym regulacjom wprowadzonym przez powołany na czas pandemii sztab kryzysowy. Specjalnymi zasadami sanitarnymi objęliśmy również wszystkie stacje paliw Lotosu - podsumowuje prezes Grupy Lotos.Jak podkreśla, spadek zapotrzebowania na paliwa, który obserwowaliśmy zwłaszcza wiosną na skutek obostrzeń w przemieszczaniu się, oraz recesja gospodarcza, która nastąpiła wkrótce potem, uderzyły mocno w całą branżę paliwowo-naftową.- Doświadczyliśmy spadku popytu na produkty paliwowe, jakiego nie notowaliśmy od dziesięcioleci. W kwietniu był to nawet ok. 40-proc. spadek konsumpcji benzyn, a rok do roku ten spadek popytu na produkty paliwowe jest szacowany na ok. 10 proc. W konsekwencji pogorszenia się warunków makrootoczenia, tj. nadwyżek zapasów po jednej stronie i ograniczonemu popytowi po drugiej – osiągane marże są bardzo niskie, a wszystkie spółki rafineryjne są poddawane niezwykle trudnej próbie. Na rynku panuje przekonanie, że część rafinerii europejskich nie sprosta tej sytuacji i będziemy mieć do czynienia z potencjalnymi upadłościami, likwidacją nawet 10 rafinerii w ciągu najbliższych kilku lat - mówi Zofia Paryła.Jej zdaniem pandemia potwierdziła, że warto inwestować w rozwój rafinerii w kierunku zwiększenia jej elastyczności i kompleksowości przerobu ropy naftowej. To kierunek, który obrał w Gdańsku Lotos.- Jesteśmy świadomi zmian płynących z transformacji energetycznej, dlatego inicjujemy kolejne projekty z zakresu paliw alternatywnych (m.in. Pure H2 czy ostatnio Green H2). Natomiast dzięki wszystkim dotychczasowym inwestycjom, a zwłaszcza dzięki instalacjom powstałym w ramach Projektu EFRA, mogliśmy w ciągu tego roku elastycznie reagować na trudną sytuację rynkową, utrzymując wysoki poziom wykorzystania mocy wytwórczych naszego zakładu. Dodatkowo, dzięki naszemu położeniu, znaczną część produkcji udało się w pierwszej fazie lockdownu sprzedać w eksporcie morskim - mówi prezes gdańskiego koncernu.Zofia Paryła zwraca również uwagę, że istotnym aspektem w tak burzliwych czasach jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa.- Grupa Lotos weszła w globalny kryzys ze stabilnym bilansem i bardzo niskim poziomem zadłużenia. To kwestie nie do przecenienia - podsumowuje.- Rok 2020 jest wyjątkowy pod wieloma względami. Przede wszystkim od marca mierzymy się z pandemią i jej skutkami: zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi. Niestety, na razie nie wiemy, kiedy wrócimy do znanej nam wcześniej "normalności". Ale nawet w najtrudniejszych doświadczeniach można znaleźć coś pozytywnego. Tym w pandemii okazała się niezwykła mobilizacja dobrych emocji, empatii, kreatywności i docenienia obecności innych w naszych prywatnych i zawodowych relacjach - mówi Bogdan Kucharski i podkreśla, że w tym czasie od firm oczekiwano, bardziej niż zwykle, zdecydowanych działań związanych z deklarowanymi wartościami.- Firmy, które budowały swoje zespoły, bazując na wartościach i relacjach, spotkały się z wielkim zaangażowaniem swoich pracowników. Nasi pracownicy skutecznie dostosowali swoją pracę do tego drastycznie zmienionego świata - dodaje.Prezes BP w Polsce zwraca uwagę, że mimo pandemii udało się koncernowi zrealizować w tym roku szereg inwestycji.- Firma BP nie zaniechała projektów budowy nowych stacji paliw w Polsce z powodu koronawirusa. Od początku 2020 roku uruchomiliśmy już 7 stacji własnych, w tym 4 stacje przy drogach ekspresowych. Poszerzyliśmy też ofertę franczyzową - dodatkowe kawiarenki Wild Bean Cafe i sklepy BP pojawiały się na kolejnych stacjach partnerskich - wymienia Bogdan Kucharski.W obszarze kontaktów z klientami pandemia przyspieszyła tylko zmiany, które już się powoli dokonywały. Zdaniem prezesa BP w Polsce przyszłość, tzw. new normal, nowa postcovidowa rzeczywistość koncentruje się wokół customer experience i e-commerce. To ekologia, wygoda, bezpieczeństwo i technologia określają potrzeby naszych klientów.- W ostatnim czasie zmieniający się styl życia i przyzwyczajenia Polaków, a od marca 2020 r także sytuacja epidemiczna, wpływały w dużej mierze na ofertę pozapaliwową na naszych stacjach. Niezmiennie ważny był dostęp do niezbędnych usług i zakupów w ciągu całego tygodnia. Stacje paliw były i są naturalnym miejscem realizacji takich usług. Nasza oferta pozapaliwowa nieustannie dostosowywana jest do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa: w kanale home delivery nawiązaliśmy współpracę z Uber Eats i Glovo, wprowadziliśmy usługę z obszaru #zerowaste dzięki współpracy z TooGoodToGo - wymienia Bogdan Kucharski.Zmianą, która rozpoczęła się w 2020 roku dla BP, było także ogłoszenie nowej globalnej strategii firmy: ograniczenia emisji netto do zera do 2050 lub wcześniej. Na początku sierpnia firma ogłosiła strategię przekształcenia się BP z międzynarodowej spółki naftowej skoncentrowanej na wydobyciu zasobów naturalnych w zintegrowaną spółkę energetyczną, której głównym celem będzie dostarczanie klientom rozwiązań w zakresie energii.- Koncern BP ogłosił, jako pierwszy w branży paliwowej, bardzo ambitne cele neutralności emisyjnej do roku 2050. To jest nasze wspólne zadanie, by świat był lepszy w przyszłości, żebyśmy mogli w jego ramach funkcjonować bez degradowania środowiska naturalnego - podsumowuje Bogdan Kucharski.- Dla Grupy Unimot ostatni rok nie był czasem kryzysowym, ale raczej okresem bardzo dobrym, w którym osiągnęliśmy rekordowe wynik finansowe. Największym wyzwaniem było natomiast opracowanie odpowiedniej strategii, która pozwoliła te wyniki osiągnąć - podsumowuje minione 12 miesięcy prezes niezależnego importera i dystrybutora paliw ciekłych i gazowych w Polsce.Jego zdaniem po tym kryzysowym czasie na stałe pozostaną z nami pewne elementy hybrydowego sposobu pracy, który narzuciła pandemia.- Mam tu na myśli na przykład rzadsze podróże służbowe i częstsze niż do tej pory wideo spotkania. Okazało się, że oszczędzają one czas i koszty związane z logistyką pracowników - mówi Adam Sikorski.- Okres pandemii uczy nas tego, że na rynku zawsze istnieją ryzyka nawet w stabilnych biznesach, takich jak branża paliwowo-naftowa. Najlepszym przykładem tego jest ujemna cena ropy naftowej, która pojawiła się na rynkach na wiosnę bieżącego roku - podsumowuje prezes Unimotu.- Mijający rok był niewątpliwie niezwykle trudnym czasem dla branży paliwowo-naftowej. Przypomnijmy, że jeszcze przed lockdownem spowodowanym pandemią koronawirusa mieliśmy bezprecedensowe wydarzenie na giełdach energii. 9 marca br. ceny ropy względem notowań z 6 marca spadły aż o 25 proc. Był to efekt braku porozumienia między państwami OPEC i Rosją w kwestii ograniczenia podaży. Niedługo później ceny ropy spadły do wartości… ujemnych. To było jednak tylko preludium do późniejszych zawirowań na rynku - wspomina Paweł Grzywaczewski.Drugi kwartał 2020 r. rozpoczął się od gwałtownego zatrzymania niemal całej światowej gospodarki. Konsekwencje lockdownu szybko odczuła branża paliwowa. Wprowadzone obostrzenia spowodowały, że na przełomie marca i kwietnia br. bardzo mocno spadły średnie obroty na stacjach paliw. Klienci nie tylko rzadziej tankowali i robili zakupy, ale również rzadziej sięgali po produkty z oferty gastronomicznej. Osoby, które mimo panujących obostrzeń musiały się przemieszczać, będąc na stacji paliw, starały się jak najszybciej zrealizować płatność za paliwo i nie przebywać w obiekcie dłużej, niż było to absolutnie konieczne.- Naszym priorytetem w tym szczególnym okresie było zachowanie płynności finansowej całej Grupy Kapitałowej, co przy spadkach sprzedaży we wszystkich kanałach było dużym wyzwaniem. Na szczęście zdaliśmy ten test doskonale, zabezpieczając sobie dodatkowe źródła finansowania i dzięki temu bardzo łagodnie przeszliśmy najtrudniejsze miesiące. Podobnym wyzwaniem było zachowanie ciągłości działania wszystkich stacji paliw w sieci Moya. Dlatego bardzo szybko wprowadziliśmy szereg nowych zaostrzonych procedur dotyczących zasad utrzymania higieny i bezpieczeństwa na stacjach. Zostały one opracowane ściśle według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia oraz zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki temu udało się utrzymać ciągłość sprzedaży w całej sieci Moya - mówi Paweł Grzywaczewski.Kolejnym wyzwaniem było przestawienie całej organizacji na pracę zdalną.- Dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników, znacznie ograniczyliśmy możliwość pracy z biura na rzecz „home office”. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań IT przyniosło bardzo dobre efekty – dziś jesteśmy w stanie świadczyć zarówno wsparcie operacyjne, jak i sprzedaż z wykorzystaniem tych narzędzi. Oczywiście nigdy nie zastąpi to kontaktu osobistego, ale pozwala utrzymać jakość pracy i usług na wysokim poziomie - dodaje przedstawiciel Anwimu.Nasz rozmówca zwraca uwagę na szybkie – i co najważniejsze – skuteczne działania całej Grupy Anwim w ramach dostosowania całej organizacji i stacji do nowej sytuacji.- Przekonaliśmy się, że potrafimy błyskawicznie dostosować się do zmieniających się okoliczności, czy to poprzez trudne, ale konieczne decyzje, czy poprzez odpowiednie narzędzia do pracy i pomocy zdalnej, czy też wreszcie poprzez nowe procedury bezpieczeństwa obowiązujące na stacjach. Dzięki takiemu podejściu udało nam się zachować ciągłość działania Grupy Kapitałowej i całej sieci Moya. Żadna z naszych stacji nie została zamknięta. To wyjątkowa zasługa naszych partnerów, ajentów, pracowników stacji, jak również pracowników Anwim - dodaje.- W kontekście wniosków na przyszłość, patrząc z szerszej perspektywy na całą branżę, myślę, że jeśli firmy naszego sektora chcą być odporne na kolejne nieprzewidziane zjawiska, w przyszłości muszą jeszcze większą wagę przykładać do wyników finansowych. W 2020 r. jako branża myśleliśmy przede wszystkim o utrzymaniu płynności, ale w kolejnych latach trzeba zacząć myśleć o rentowności ze szczególnym uwzględnieniem kosztów prowadzonej działalności oraz nowych źródeł przychodów. Dlatego analizując okres pandemii, widzimy, jak ważna jest oferta pozapaliwowa. W momencie szczytowym lockdownu, gdy pikowała sprzedaż paliw, nasze sklepy odnotowały spore wzrosty, więc na pewno musimy stale analizować naszą ofertę i dostosowywać ją do zmieniającego się otoczenia i oczekiwań, szukając okazji do zwiększania przychodów - mówi Paweł Grzywaczewski.Jak podkreśla, branża paliwowo-naftowa jest kluczowym elementem całego krwiobiegu gospodarki. Wiele sektorów opiera swoją działalność na paliwach płynnych. Jest to m.in. transport kołowy, który w Polsce jest dominujący, bo stanowi aż 80 proc. tonażu przewożonych w naszym kraju ładunków. Zatrzymanie czy spowolnienie innych obszarów biznesowych odcisnęło na branży paliwowej silne piętno. Turystyka światowa w mijającym roku została praktycznie zatrzymana, transport lotniczy i żegluga turystyczna również. Wywołało to poważne skutki dla wielu rafinerii na całym świecie, ponieważ paliwo lotnicze jest istotnym produktem w ich portfolio. Nastąpiła szybka nadprodukcja wybranych paliw, co w konsekwencji wymusiło przestawienie profilu produkcji w rafineriach, np. zastępując paliwo lotnicze produkcją oleju napędowego.- Spodziewamy się, że trwałym zmianom ulegnie również rynek pracy. Doświadczenia pracy zdalnej skutkują tym, że obowiązującym sposobem wykonywania obowiązków służbowych może stać się tryb mieszany. Spowoduje to niewielki, lecz jednak trwały spadek konsumpcji na paliwo - podsumowuje Paweł Grzywaczewski.- Rok 2020 był trudny dla całej branży paliwowo-naftowej. W marcu z powodu wybuchu pandemii COVID-19 musieliśmy podjąć szereg działań, aby dopasować się do zmieniającej się rzeczywistości. Przede wszystkim zapewniliśmy bezpieczeństwo naszym pracownikom i klientom - mówi Rafał Moledna.Konieczne było dostosowanie działalności nie tylko paliwowej, ale także pozapaliwowej do obowiązujących przepisów.- Priorytetem Shell jest również zapewnienie bezpieczeństwa naszej działalności operacyjnej. Nasze operacje związane z dystrybucją środków smarnych w Europie, mimo pandemii przebiegają bez zakłóceń, a dostawy są realizowane na bieżąco. Przez cały okres trwania epidemii, nawet w okresie największych obostrzeń nasze stacje działały, aby służyć lokalnym społecznościom czy kierowcom flotowym, którzy pracowali w tym czasie - dodaje przedstawiciel Shell Polska.Jak podkreśla, ze względu na obostrzenia wiele osób zrezygnowało z podróży i pracuje zdalnie, co sprawia, że mniej osób przyjeżdża na stacje.- Przy największych ograniczeniach sprzedaż spadła o ok. 50 proc., a w okresie największego ograniczenia ruchu i przemieszczania się odnotowaliśmy wyższą liczbę transakcji sklepowych niż paliwowych. W maju po złagodzeniu obostrzeń liczba tych drugich wróciła do normy, jednak po wprowadzeniu ponownych obostrzeń na jesień znowu zaobserwowaliśmy zmniejszającą się liczbę odwiedzin. Cały czas odbudowujemy swoją sytuację. Jesteśmy na poziomie kilku, kilkunastu procent poniżej sprzedaży w porównaniu do tego samego okresu rok temu - wylicza.Jednak pandemia wpłynęła na zmianę zachowań konsumenckich. W pierwszych tygodniach COVID-19 wiele osób, obawiając się dużych skupisk ludzkich, wybierało mniejsze sklepy zamiast wizyt w supermarketach. Dlatego stacje paliw, które w Polsce stanowią uzupełnienie oferty małych sklepów osiedlowych, stały się miejscem szybkich zakupów produktów pozapaliwowych.- Globalnym celem Shell jest generowanie do 2025 roku co najmniej połowy przychodów na stacji ze sprzedaży pozapaliwowej, a pandemia z pewnością przyspieszy ten proces. Wiele firm – nie tylko w branży paliwowej, ale przede wszystkim detalicznej postanowiło dostosować swoją działalność biznesową do obecnych realiów. Shell w odpowiedzi na widoczny trend e-commerce rozpoczął od czerwca współpracę z Uber Eats. Obecnie mieszkańcy ośmiu miast w Polsce, m.in. Warszawy, Krakowa, Poznania czy Gdańska, mogą zamawiać na wynos nasze produkty, m.in. kanapki i hot-dogi deli by Shell - mówi nasz rozmówca.