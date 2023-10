Z oleju po smażeniu Orlen wyprodukuje biododatki do paliw

Orlen Południe, spółka z Grupy Orlen, będzie przetwarzała oleje posmażalnicze i tłuszcze zwierzęce w biododatki do paliw i glicerynę techniczną. Ta inwestycja wpisuje się w strategię gospodarki obiegu zamkniętego.

Orlen w nowej instalacji w Trzebini będzie rocznie produkował 30 tysięcy ton estrów drugiej generacji.

Proekologiczna inwestycja jest częścią strategii w obszarze biopaliw i biokomponentów .

. Estry zostaną wykorzystane jako ekologiczny dodatek do oleju napędowego, a gliceryna w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.

Orlen Południe z Grupy Orlen uruchomił instalację do wytwarzania biokomponentów z olejów posmażalniczych oraz tłuszczów zwierzęcych. Rocznie produkowanych będzie około 30 tysięcy ton estrów drugiej generacji oraz około 7 tysięcy ton gliceryny technicznej.

Proekologiczna inwestycja zlokalizowana w Trzebini wpisuje się w strategię Orlenu w obszarze biopaliw, umożliwiając zastępowanie paliw kopalnych paliwami, które zostały wytworzone dzięki technologicznemu wykorzystaniu surowców odpadowych.

Do 2030 r. 3 mln ton biododatków rocznie w Grupie Orlen

- Grupa Orlen inwestuje w najnowsze technologie i rozwiązania, które pozwolą na dynamiczny rozwój produkcji ekologicznych paliw alternatywnych. Do ich produkcji będą wykorzystywane surowce niespożywcze, w tym odpady, co wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Pierwszą taką instalacją jest uruchomiona w Trzebini instalacja UCE FAME, pozwalająca wytwarzać biododatki paliwowe ze zużytych olejów spożywczych. Ta inwestycja to kolejny krok w transformacji Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię i realizacja celów strategicznych Grupy Orlen. Do 2030 roku wykorzystanie biododatków w koncernie wzrośnie do około 3 mln ton rocznie i będzie istotnym obszarem działalności biznesowej koncernu - powiedział cytowany w komunikacie prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Estry drugiej generacji produkowane w Trzebini zostaną wykorzystane jako dodatek do oleju napędowego. Biokomponenty, które będą dodawane do tradycyjnych paliw transportowych, pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie na importowaną ropę naftową.

Gliceryna techniczna dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego

Gliceryna techniczna, która jest produktem ubocznym w technologii wytwarzania estrów, będzie wykorzystywana do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Jest on bezpiecznym dla środowiska produktem, mającym zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, a także w medycynie.

Orlen Południe jest producentem biopaliw i biokomponentów. W 2021 roku w Trzebini uruchomiona została pierwsza w Polsce i równocześnie największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego.

Inwestycje Orlenu w produkcję wodoru i bioetanolu ze słomy

W Trzebini produkowany jest kwas mlekowy oraz uruchomiony pierwszy hub wodorowy na potrzeby komunikacji miejskiej w Krakowie

Zainwestowano również w produkcję kwasu mlekowego. W 2022 roku uruchomiono pierwszy w naszym kraju hub wodorowy. To właśnie stąd będą realizowane dostawy paliwa wodorowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Krakowie.

Z kolei w Jedliczu koło Krosna powstaje nowa instalacja do produkcji bioetanolu II generacji wytwarzanego ze 150 tysięcy ton słomy zbóż rocznie. Jej roczne zdolności produkcyjne szacowane są na 25 tysięcy ton bioetanolu, który będzie stosowany jako dodatek do benzyny.

Głównym akcjonariuszem Orlenu jest Skarb Państwa, który dysponuje pakietem 49,90 procent akcji, OFE Nationale-Nederlanden (5,40 procent). Spółka notowana jest Giełdzie Papierów Wartościowych od listopada 1999 roku.