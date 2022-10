Za 30 lat stacje przestaną być paliwowe

Monika Kielak-Łokietek, dyrektor ds. mobilności w Shell Polska, w rozmowie z WNP.PL opisuje najnowsze trendy. Za 3 lata 50 proc. przychodów będzie pochodzić ze sprzedaży pozapaliwowej.

Jeśli weźmiemy pod uwagę całą strategię firmy Shell, opartą o rozwój zielonej energii i OZE, jak rynek tradycyjnych stacji benzynowych wygląda w państwa planach biznesowych?

- Rozwój stacji jako miejsca odwiedzanego przez kierowców trwa już od 28 lat. Właśnie 28 lat temu otworzyliśmy pierwszą stację w Gdańsku, która działa do tej pory. Rozwój jest bardzo widoczny, a jego dynamika jest szczególnie widoczna w ostatnich latach - wprowadzamy szereg nowych produktów i usług.

Klient ma coraz mniej czasu, chce załatwić sprawy coraz szybciej. Produkty spożywcze i gastronomiczne, które są oferowane na naszych stacjach, to produkty zdrowe wysokojakościowe, a oferta jest nieustannie wzbogacana.

- Wyróżnia nas gama produktów dla wegetarian oraz uruchomiony w ubiegłym roku koncept kawiarniano-gastronomiczny Shell Café. Nasz klient, jeśli się spieszy, nie musi już wychodzić z samochodu. Na około 60 naszych stacjach można zamówić produkty z dostawą do domu. Oferujemy także możliwość odbierania i nadawania przesyłek oraz ładowania samochodów elektrycznych.

W tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, czego klienci zaczną od nas oczekiwać, dlatego jesteśmy elastyczni i nasze oferty budujemy na miarę zmieniających się potrzeb.

W Polsce zmienił się udział koncernów międzynarodowych na rynku paliw. Jak państwo zapatrujecie się na tę sytuację?

- Zmiany na rynku są naszą codziennością. Zawsze tworzą one nowe możliwości i uważam, że na naszym rynku jest miejsce dla wielu graczy. Chodzi przede wszystkim o to, żeby klient miał wybór, bo to on ostatecznie decyduje.

Staramy się skusić klienta jakością produktów i usług, ale także naszym programem dla lojalnych klientów Shell ClubSmart. Dążymy do tego, aby po 2025 roku 50 proc. naszych przychodów pochodziło ze sprzedaży produktów z oferty pozapaliwowej.



Jakie lokalizacje wybieracie państwo na swoje stacje – czy są to głównie miejsca przy autostradach, czy w miastach?

- Chcemy być obecni tam, gdzie jest nasz klient, który nas potrzebuje. Chcemy zatem pojawiać się zarówno przy drogach szybkiego ruchu, autostradach, jak i w lokalizacjach miejskich. Budujemy własne placówki tam, gdzie możemy, ale wchodzimy także w umowy partnerskie z przedsiębiorcami i operatorami stacji. Zyskujemy dzięki temu pełen przekrój lokalizacji.

Polska jest istotnym miejscem na globalnej mapie Shell. Stąd między innymi to właśnie u nas, jako w pierwszym kraju w Europie, została uruchomiona kawiarnia funkcjonująca poza stacją paliw.

