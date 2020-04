Za dużo benzyny. Zagrożona większość stacji w kraju

Ministerstwo Klimatu zaproponowało zmiany w przepisach, które pozwolą firmom paliwowym sprzedawać dłużej benzynę o parametrach jakościowych z sezonu przejściowego, wiosennego. Jak tłumaczy, w przeciwnym razie może dojść do zawieszenia sprzedaży na znaczącej części stacji paliwowych w kraju. Branża paliwowa się cieszy, a co z kierowcami?

Stacje odetchnęły

Co na to kierowcy?

Zmiana przepisów jest bardzo oczekiwana przez branżę paliwową.- W związku ze spadkiem sprzedaży benzyn, na stacjach paliw oraz w bazach paliw znajdują się znaczące wolumeny benzyn silnikowych spełniających wymagania jakościowe właściwe dla okresu przejściowego, obowiązującego od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia. Polskie rafinerie rozpoczęły produkcję benzyn silnikowych spełniających letnie wymagania jakościowe już w marcu 2020 r., jednakże z racji na duże ilości benzyn w systemie logistycznym nie ma fizycznych możliwości, by parametry dotyczące letniej prężności par były spełnione na każdej stacji paliw od dnia 1 maja 2020 r. Dotyczy to w szczególności stacji przy granicy z Niemcami, gdzie spadki sprzedaży benzyn są najwyższe w kraju – mówi WNP.PL Leszek Wiwała, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.Jak podkreśla, dzięki decyzji Ministra Klimatu, w tym trudnym czasie sprzedaż benzyn będzie mogła się odbywać bez zakłóceń i zgodnie z przepisami.Zadowolenia nie kryje też Adam Sikorski, prezes Unimotu, zarządzającego siecią stacji Avia w Polsce.- Dzięki przedłużonej normie dłużej będziemy mogli sprzedawać na stacjach benzyny o parametrach przejściowych, których zapasy zgromadziły się w związku ze zmniejszonym popytem. To jest bardzo dobry ruch rządu, bo pomoże zaradzić bardzo dużym problemom logistycznym – mówił podczas telekonferencji Sikorski.Czy jednak to, co cieszy branżę i sprzedawców paliw, nie powinno martwić kierowców, którzy w okresie letnim będą tankować paliwa o parametrach z okresu przejściowego?Benzyna w zależności od pory roku różni się głównie parametrem określanym jako „prężność par”. Zatankowanie paliwem o nieodpowiednich parametrach w letnich miesiącach może spowodować, że w instalacji paliwowej powstaną tzw. korki parowe, które doprowadzić mogą do niespodziewanego wyłączenia silnika. To jednak sytuacja skrajna.- Z długookresowych prognoz pogody wynika, że w maju nie grożą nam fale upałów w Polsce, wobec czego wydłużenie terminu sprzedaży benzyn silnikowych spełniających wymagania jakościowe dla okresu przejściowego nie będzie miało istotnego wpływu na funkcjonowanie pojazdów napędzanych tym paliwem – uspokaja Leszek Wiwała, prezes POPiHN i zapewnia, że branża podejmuje działania, by jak najszybciej obniżyć parametry prężności benzyn na stacjach.Nasz rozmówca zwraca uwagę, że przy okazji zapowiedzianej zmiany przepisów należy prowadzić działania edukacyjne.- Rotacja paliwa w baku pojazdu jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania samochodu. POPiHN przypomina kierowcom o potrzebie wykonywania systematycznej rotacji paliwa w zbiornikach paliwowych pojazdów samochodowych, co przy obniżonym wykorzystaniu samochodów oznacza odpowiednią organizację tankowania – dodaje Leszek Wiwała.Również resort klimatu, który poinformowaliśmy o wątpliwościach kierowców, uspokaja."Uwzględniając przedstawione przez spółki naftowe informacje dotyczące wprowadzania do systemu logistycznego benzyn silnikowych letnich oraz będące wynikiem tego systematyczne obniżanie się parametru prężności par benzyn dostępnych na stacjach paliw, jak również średnie temperatury dla okresu wiosennego, wydłużenie terminu wprowadzania na rynek benzyn silnikowych spełniających wymagania jakościowe określone dla okresu przejściowego nie powinno wywoływać negatywnych skutków dla pojazdów napędzanych tym paliwem" - tak odpowiedziało na pytania WNP.PL Ministerstwo Klimatu.