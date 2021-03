Zaczyna się reorganizacja Lotosu. Oto jak będzie przebiegała

Zarząd Grupy Lotos przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych, której celem jest optymalizacja struktury grupy kapitałowej oraz przygotowanie do wdrożenia modelu realizacji środków zaradczych niezbędnych do przejęcia kontroli kapitałowej nad spółką przez PKN Orlen.

Grupa Lotos zaczyna reorganizację - to efekt warunków postawionych przez Komisję Europejską przy wyrażaniu zgody na przejęcie przez PKN Orlen.

Plany przewidują konsolidacje wszystkich aktywów rafineryjnych grupy w spółce Lotos Asfalt.

Reorganizacja obejmie również spółki logistyczne koncernu.

Działania, jakie Grupa Lotos będzie podejmowała są związane z warunkami jakie postawiła Komisja Europejska wyrażając zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. - Komisja Europejska wydała zgodę warunkową na koncentrację, to znaczy zgodę uzależnioną od realizacji środków zaradczych, które obejmują zobowiązania o charakterze strukturalnym oraz behawioralnym, odnoszące się do struktury oraz polityki przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji – przypomina Lotos w komunikacie.



W celu realizacji środków zaradczych KE, powinny zostać zawarte umowy warunkowe zbycia określonych aktywów i spółek z grupy kapitałowej spółki. Zbycie tych aktywów i spółek nastąpi pod warunkiem, że umowy oraz nabywcy zostaną zaakceptowani przez Komisję Europejską oraz dojdzie do przejęcia przez PKN Orlen - bezpośrednio lub pośrednio - kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos- czytamy również w komunikacie.



Jakie to będą działania? - Realizacja środków zaradczych w obszarze produkcji i sprzedaży hurtowej paliw wymaga m.in.: wydzielenia aktywów rafineryjnych ze struktury Grupy Lotos i wniesienia ich do spółki celowej - podmiotu prawnego dla aktywów rafineryjnych - zależnego w 100 proc. od spółki; zawarcia umowy sprzedaży 30 proc. udziałów w spółce celowej wraz z umową joint venture oraz kluczowymi umowami towarzyszącymi. Realizacja obydwu wyżej wymienionych działań wymaga szeregu zgód korporacyjnych, w tym zgód walnego zgromadzenia spółki - podkreśla Grupa Lotos.

Aktywa rafineryjne w jednej spółce

W praktyce – jak wynika z komunikatu – będzie to wyglądało tak, że wspomnianą spółką celową będzie spółka Lotos Asfalt i tam właśnie aportem trafią aktywa rafineryjne grupy.



Ponadto planowany jest transfer udziałów w spółce Lotos Biopaliwa ze spółki Lotos Terminale do Lotos, transfer udziałów w spółce Lotos Infrastruktura do spółki Lotos Terminale, transfer aktywów logistycznych spółki Lotos Infrastruktura do spółki Lotos Terminale.



Lotos podkreśla w komunikacie, że niezależnie od realizacji transakcji przejęcia przez PKN Orlen, wyżej wymienione reorganizacje mogą przynieść szereg korzyści. Jedną z nich jest integracja działalności rafineryjnej, obecnie z powodów historycznych rozdzielonej pomiędzy dwa podmioty - Grupę Lotos i Lotos Asfalt.

Zmiany też w logistyce

Reorganizacja uprości również – zdaniem spółki - strukturę organizacyjną, model operacyjny oraz ujednolici zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze produkcji, a także model rozliczeń przepływów półproduktów i mediów między spółkami, zwiększy potencjał optymalizacji marży oraz potencjalnie umożliwi zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego zaciągniętego na projekt EFRA.