Zanim fuzja Orlenu i Lotosu, duże przetasowania na rynku paliw

PKN Orlen przejmując Grupę Lotos będzie musiał pozbyć się 389 stacji detalicznych. Jednak to nie koniec przetasowań na tym rynku w Polsce. Sailing Group, właściciel sieci Netto, przejmuje polski biznes sieci Tesco, co pociągnie za sobą zmianę właściciela nie tylko 301 sklepów, ale także sporej sieci przymarketowych stacji paliw, które brytyjska firma handlowa rozwinęła w Polsce. To atrakcyjne aktywa, na które zęby ostrzy sobie wiele firm na polskim rynku stacji paliw.

Stacje paliw w sieci sklepowej Tesco, które mogą trafić na sprzedaż po przejęciu brytyjskiej sieci handlowej przez Grupę Salling, właściciela Netto, to łakomy kąsek na rynku.

To bardzo dobre lokalizacje z bardzo dużym obrotem, co oznacza, że nawet przy minimalnej marży można na nich zarabiać - wskazuje Krzysztof Romaniuk, dyrektor ds. analiz rynku paliw w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Choć wciąż nie znamy planów nabywcy sieci Tesco w kwestii stacji paliw, wiadomo, że chętnych na te aktywa nie zabraknie. W rozmowach z WNP.PL zainteresowania nimi nie wykluczają niezależni operatorzy stacji paliw, jak i zagraniczne koncerny.