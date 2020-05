Zanim stanęła Burdż Chalifa, to ona była najwyższa. Dziś są jej 20. urodziny

Zanim drapacz chmur Burdż Chalifa został najwyższą strukturą wybudowaną przez człowieka, przez dekadę palmę pierwszeństwa dzierżył obiekt o nazwie Petronius. Dziś ta mająca ponad 600 metrów wysokości konstrukcja obchodzi 20. urodziny.

Jeden z największych

Oddanie platformy do użytku nastąpiło w maju 2000 roku. Dokładnie 20 lat temu zaczął się rozruch obiektu.Dlaczego koncerny zdecydowały się na taką konstrukcję? Generalnie na posobnych głębokościach stosuje się najczęściej platformy półzanurzalne. Jednak wieża ma poważne zalety. Jest konstrukcją trwalszą, można z niej osiągnąć lepsze wskaźniki wydobywcze. Rzadko bywa zamykana z powodu czynników pogodowych; w końcu uważa się też, że - ze względu na trwałe przytwierdzenie do podłoża - jest bezpieczniejsza dla środowiska naturalnego.Petronius wydobywa codziennie około 8000 m sześc. (50 000 baryłek) ropy naftowej i 2 000 000 m sześc. (70 milionów stóp sześciennych) gazu ziemnego. Z grubsza ta jedna platforma produkuje zatem około 20 proc. wydobywanego w naszym kraju gazu ziemnego!Jednak Petronius ma także wadę. Jest nią przypisanie właściwie do jednego złoża. Teoretycznie można byłoby go "wydobyć", ale nie byłoby to opłacalne. Z tym że zasoby odkrytego w 1995 roku pola naftowego o nazwie Petronius (od tego nazwę wzięła platforma) wciąż są ogromne.