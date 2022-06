Zapał do rezygnacji z rosyjskiej ropy w Europie słabnie

Determinacja do rezygnacji z rosyjskiej ropy stopniowo słabnie. Jak pokazują najnowsze dane, nie tylko Chiny czy Indie kupują coraz więcej taniego surowca od Moskwy. Również europejskie rafinerie sprowadzają nowe dostawy, co potwierdzają dane z monitoringu tankowców.

Kolejne kraje w obliczu rosnących cen paliw decydują się na zakup taniej, rosyjskiej ropy, zapewniając Moskwie stabilne i rosnące wpływy do budżetu.

Również do europejskich rafinerii wciąż trafia surowiec ze Wschodu. Jak wynika z danych Bloomberga, przepływy rosyjskiej ropy do Europy, w tym do Turcji, są obecnie najwyższe od prawie dwóch miesięcy.

Analitycy przekonują, że obecnie najskuteczniejszym orężem przeciwko Rosji może być unijny zakaz ubezpieczenia statków przewożących ropę z Federacji Rosyjskiej.

Jak wynika z danych z monitoringu tankowców, zebranych przez agencję Bloomberg, w ubiegłym tygodniu europejskie rafinerie przyjmowały 1,84 mln baryłek dziennie ropy naftowej z Rosji. Był to trzeci z kolei tygodniowy wzrost wolumenów sprowadzanego surowca.

Przepływy ropy ze Wschodu do Europy, w tym do Turcji, są obecnie najwyższe od prawie dwóch miesięcy. Dostawy zwiększyła głównie nieobjęta sankcjami firma Litasco - handlowe ramie Łukoilu. Ten największy rosyjski producent ropy posiada trzy rafinerie w Europie - we Włoszech, Rumunii i Bułgarii - które nadal zwiększają zakupy rosyjskiej ropy. Zwiększa je również Turcja.

Determinacja do rezygnacji z rosyjskiej ropy jest coraz mniejsza

Analitycy Bloomberga zwracają uwagę, że co prawda takich wzrostów nie widać w reszcie Europy, ale z pewnością można odnotować i tam wyhamowanie spadku importu. Rosja do tej pory straciła prawie dwie trzecie swojego rynku ropy naftowej w Europie Północnej, ale wolumeny wysyłanej tam ropy ustabilizowały się po początkowym spadku po ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Jak wylicza Bloomberg, w ciągu czterech tygodni poprzedzających 17 czerwca dostawy do tego regionu wynosiły średnio około 450 tys. baryłek dziennie, co oznacza spadek z poziomu prawie 1,25 mln baryłek dziennie w pierwszych czterech tygodniach roku. W ostatnich tygodniach dostawy już nie spadają, ustabilizowały się.

Znaczne ilości - około 370 tys. baryłek dziennie - są nadal przesyłane do magazynów w Holandii, ale nawet one są o 35 proc. niższe od poziomów obserwowanych bezpośrednio przed inwazją Rosji na Ukrainę. Jednak w tygodniu zakończonym 17 czerwca przepływy do Rotterdamu były najwyższe od trzech tygodni.

Jak wynika z tych danych, obecnie do Polski - po tym jak polskie rafinerie solidarnie zdecydowały się na rezygnację z kontraktowych dostaw rosyjskiej ropy - trafia zaledwie 50 tys. baryłek dziennie. Tuż przed wybuchem wojny było to ponad cztery razy więcej, bo 210 tys. baryłek dziennie.

Całkowicie z dostaw drogą morską rosyjskiej ropy zrezygnowały z kolei Litwa, Francja, Niemcy i Wielka Brytania.

Tania rosyjska ropa kusi

Przypomnijmy, że Unia Europejska zgodziła się na nałożenie embarga na 90 proc. całego importu ropy z Rosji do końca roku. To spowodowało sporą przecenę rosyjskiej ropy. Obecnie cena ropy brent wynosi nieco ponad 114 dol. za baryłkę, a cena produktu rosyjskiego - ural - spadła już poniżej 87 dol.

Na świecie nie brakuje chętnych do skorzystania z tej przeceny. Jak informował portal WNP.PL, kolejne kraje w obliczu rosnących cen paliw decydują się na zakup rosyjskiej ropy, zapewniając Moskwie stabilne i rosnące wpływy do budżetu.

Coraz więcej surowca z Moskwy sprowadzają chińskie rafinerie. Podobnie postępują Indie. Największe państwo Subkontynentu indyjskiego dziewięciokrotnie zwiększyło import w maju. Tania rosyjska ropa ma być także lekarstwem na rosnące ceny paliw w RPA.

Czytaj więcej: Rosyjska ropa sprzedaje się w najlepsze. Moskwa ma potężnych klientów

W ten sposób Rosja jest w stanie skutecznie ograniczać straty spowodowane spadkiem eksportu do Europy poprzez kuszenie innych klientów znacznymi obniżkami cen.

W obliczu tego najskuteczniejszym orężem przeciwko Rosji może być unijny zakaz ubezpieczenia statków przewożących ropę z Federacji Rosyjskiej, o którym pisaliśmy tutaj: Rosja ma nowy problem z transportem ropy drogą morską

Zgodnie z tym zakazem - pod którym podpisała się również Wielka Brytania - operatorzy unijni nie będą mogli ubezpieczać ani finansować transportu morskiego rosyjskiej ropy do innych krajów.

Rosja próbuje się bronić zapewniając gwarancje państwowe w ramach umów handlowych z innymi krajami, jednak większość portów na świecie nie zezwala na dokowanie tankowców, jeżeli nie posiadają one pełnego ubezpieczenia.

Dane Bloomberga z ostatniego miesiąca z monitoringu tankowców wyraźnie pokazują zmianę kierunków wysyłki ropy z rosyjskich terminali eksportowych. Do Azji trafia obecnie połowa wysyłanej z tego kraju ropy, to około jednej trzeciej więcej niż na początku roku.