Zapasy ropy w USA najniższe od 37 lat, ale benzyna tańsza

Zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 4,6 mln baryłek, do najniższego poziomu od maja 1985 r.

Przechowywany w Strategicznej Rezerwie Ropy Naftowej (SPR) wolumen tego surowa wynosił w końcu lipca 469,9 mln baryłek, poinformował Departament Energii (DOE).

Prezydent USA Joe Biden w marcu przedstawił plan uwalniania w ciągu sześciu miesięcy z SPR po 1 miliona baryłek dziennie. Miało to zapobiec wysokim cenom paliw, co z kolei przyczyniało się do gwałtownego wzrostu inflacji. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku SPR przechowywał ok. 618 milionów baryłek, przypomina agencja Reuters.

Jak oświadczył wczoraj przedstawiciel Białego Domu, bez uwolnienia zapasów SPR cena benzyny w Stanach Zjednoczonych byłaby wyższa o ok. 40 centów za galon niż wynosi obecnie.

Od maja z SPR płynęło na rynek średnio po 880 000 bpd, czyli poniżej planu 1 miliona bpd. Rzecznik DOE powiedział, że ten mniejszy wolumen miał związek z ograniczeniem popytu.

Patrz też: USA: rosną zapasy ropy naftowej, spadają zapasy benzyny i oleju napędowego

Ropa jest sprzedawana akredytowanym firmom naftowym za pośrednictwem aukcji internetowych, a ceny są ustalane przy użyciu pięciodniowej średniej z datą dostawy. W ostatnich tygodniach firmy naftowe nie zawsze jednak kupowały całą uwalnianą ropę przez SPR. Departament Energii przekazał informację, że na przykład w rundzie, w której SPR oferowała 45 milionów baryłek, kupiono tylko ok. 39 mln bbl.

DOE zaproponował uzupełnienie przechowywanego surowca przez SPR poprzez umożliwienie mu zawierania umów na zakup ropy w przyszłych latach, po ustalonych cenach. Administracja twierdzi, że plan pomoże zwiększyć krajową produkcję ropy.

"Ponieważ prognozy popytu na benzyny zostały obniżone, można spodziewać się, że w przyszłości SPR będzie uwalniał niższe wolumeny niż ostatnio", powiedział agencji Reuters Gary Simmons, dyrektor handlowy rafinerii Valero Energy.