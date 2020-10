Zapłacą setki miliardów za bankructwa spółek naftowych

Amerykańscy podatnicy zapłacą setki miliardów dolarów na likwidację odwiertów naftowych i gazowych w całym kraju. To efekt rosnącej liczba bankructw spółek naftowych – podaje „Financial Times”.

Według szacunków think tanku Carbon Tracker, ubezpieczenie pokryje zaledwie 1 procent wynoszącego 280 miliardów dolarów kosztu zamykania aktywnych amerykańskich odwiertów. Oznacza to, że kiedy firmy upadną, rachunek za te operacje często będzie wystawiony władzom państwowym. Jest to bowiem jedna z ostatnich rzeczy, o której myślą bankrutujące spółki naftowe.

W efekcie tegorocznego krachu cenowego rosnąca liczba amerykańskich producentów ropy i gazu jest zmuszona do szukania ochrony przed wierzycielami, co budzi obawy o to, co stanie się z ich zobowiązaniami. W środę Oasis Petroleum w stało się kolejną dużą marką, która nie sprostała wymaganiom rynku.



Według prawniczej firmy Haynes & Boone z Houston, w sumie 36 producentów ropy i gazu ogłosiło upadłość w Ameryce Północnej w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku. Mieli łącznie blisko 51 miliardów dolarów długów, z czego ponad połowa była niezabezpieczona.



Aby wykonać odwiert, firmy najczęściej wpłacają kaucji, która gwarantuje, że albo pokryją koszty jej likwidacji, albo stracą określoną kwotę. Jednak w wielu stanach wpłacone kaucje są znacznie niższe niż ostateczny koszt zamknięcia odwiertu.



Transformacja energetyczna, odejście od paliw kopalnych oznacza, że ​​ w nadchodzących latach coraz większa liczba odwiertów będzie musiała zostać zamknięta.



Kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden zasugerował nawet, że praca związana z ich likwidacją może stworzyć ćwierć miliona etatów.



W USA istnieje 2,6 mln udokumentowanych aktywnych odwiertów. Miliony są porzucone.