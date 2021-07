Zarząd i związkowcy Lotosu zrobili krok na przód w trudnych negocjacjach

Trzy odrębne zadaniowe zespoły będą pracować nad porozumieniami dla pracowników Grupy Lotos w toku fuzji z PKN Orlen. Takie ustalenia zapadły podczas ostatniego spotkania przedstawicieli Grupy Lotos z członkami związków zawodowych.

Orlen ma więcej czasu

- To było dobre spotkanie. Ustaliliśmy ze stroną społeczną, że podzielimy pracę na trzy zespoły, które doprowadzą do porozumień dla pracowników. Wiemy, w jakich terminach będziemy realizować dialog społeczny. Gwarancją dobra pracowniczego, które jest naszym wspólnym mianownikiem, jest zbudowanie silnego podmiotu - komentuje Krzysztof Nowicki, wiceprezes Lotosu ds. fuzji i przejęć.Kolejne spotkanie negocjacyjne zostało wyznaczone na 16 lipca. Wówczas powołane zespoły przedstawią swoje pierwsze propozycje. Do prac nad nimi związkowcy chcą zaangażować kancelarie prawne, doświadczone w prawie pracy, które pomogą w wypracowaniu jak najlepszych dla pracowników rozwiązań.Nikt jednak nie ma wątpliwości, że o konkretnych krokach, dotyczących zmian kadrowych będzie można mówić dopiero, gdy zrealizowane zostaną środki zaradcze, wyznaczone przez Brukselę. Komisja Europejska właśnie wydłużyła Orlenowi termin na ich realizację do 14 listopada 2021 roku.O jakie środki zaradcze chodzi? Przypomnijmy, w lipcu 2020 roku Komisja Europejska wyraziła warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Warunkową – bo postawiła twarde wymagania, od których spełnienia uzależniona jest paliwowa fuzja.Wśród nich znalazł się wymóg sprzedaży prawie 80 proc. posiadanych przez Lotos stacji paliw. Komisja Europejska nakazała także udostępnić konkurencyjnej firmie aż jedną trzecią mocy przerobowych rafinerii Lotosu w Gdańsku oraz uwolnić większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej w największym morskim terminalu, którym do Polski trafia paliwo.Ponadto na mocy decyzji KE Lotos ma sprzedać swoje udziały w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada obecnie razem z BP. Na sprzedaż trafić też mają dwie fabryki asfaltu na południu Polski.Dlatego PKN Orlen musi teraz szukać kupca lub kupców na wskazane przez Komisję Europejską aktywa, a pracownicy zatrudnieni w zbywanych aktywach domagają się ochrony i gwarancji.