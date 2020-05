Zarząd PKN Orlen proponuje obniżenie dywidendy za 2019 r.

Zarząd PKN Orlen zaproponował we wtorek ( 5 maja) , aby zmienić rekomendowaną wcześniej przez niego kwotę dywidendy za 2019 r. z 3 zł na 1 zł za jedną akcję. Swą nową rekomendację zarząd uzasadnia m.in. bieżącą i prognozowaną sytuacją makroekonomiczną - podała spółka.

"Zarząd PKN Orlen informuje, że mając na względzie bieżącą oraz prognozowaną sytuację makroekonomiczną, szczególnie na rynku finansowym, jak i w sektorze paliwowo-energetycznym oraz planowane wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej Orlen, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, postanowił zmienić ogłoszoną 18 marca 2020 r. propozycję dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie podziału zysku spółki za 2019 r." - ogłosił we wtorek płocki koncern.



PKN Orlen podał, że zgodnie z podjętą decyzją zarząd płockiego koncernu zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto spółki za 2019 r. w wysokości 4 mld 813 mln 592 tys. 19,09 zł podzielić w następujący sposób: kwotę 427 mln 709 tys. 61 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza 1 zł na jedną akcję, a pozostałą kwotę w wysokości 4 mld 385 mln 882 tys. 958,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.



Jak zaznaczył PKN Orlen, zarząd podtrzymuje jednocześnie zaproponowane wcześniej daty: 14 lipca 2020 r. jako dzień dywidendy oraz 28 lipca 2020 r. jako dzień jej wypłaty. "Rekomendacja zarządu spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN Orlen, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii" - podkreślono w komunikacie.



W rekomendacji z 18 marca zarząd PKN Orlen zaproponował, aby z zysku spółki za 2019 r. w wysokości 4 mld 813 mln 592 tys. 19,09 zł kwotę 1 mld 283 mln 127 tys. 183 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznaczałoby 3 zł na 1 akcję, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 3 mld 530 mln 464 tys. 836,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. PKN Orlen argumentował wtedy, że poziom dywidendy za 2019 r. w wysokości 3 zł na akcję "odzwierciedla stabilną sytuację finansową spółki i efekty realizowanych obecnie inwestycji we wszystkich obszarach działalności".



"W naszej polityce dywidendowej kierujemy się wskaźnikami makroekonomicznymi i perspektywami w odniesieniu do sytuacji rynkowej. Mamy stabilną sytuację finansową, ale musimy brać pod uwagę obecną sytuację gospodarczą związaną m.in. z pandemią koronawirusa i prognozy dotyczące sytuacji makroekonomicznej" - oświadczył we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, odnosząc się do zmiany rekomendacji w sprawie dywidendy.



I dodał: "Myślimy o rozwoju koncernu w perspektywie długoterminowej, dlatego realizujemy inwestycje i akwizycje. Dywersyfikujemy obszary naszej działalności, aby przynosić zyski akcjonariuszom w kolejnych latach. Po wnikliwej analizie sytuacji makroekonomicznej, zadecydowaliśmy o obniżeniu poziomu rekomendowanej dywidendy do 1 zł na akcję".



PKN Orlen zaznaczył, że "systematyczna wypłata dywidendy" zapisana jest w jego strategii i zapewnił, że "koncern podtrzymuje tę politykę". Jak podkreślił PKN Orlen, "w 2019 r. koncern utrzymywał dobrą sytuację finansową" - zadłużenie netto spadło o 3,2 mld zł (liczone rok do roku) do poziomu 2,4 mld zł na koniec 2019 r., a dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 6,3 proc.



"Na poziom dywidendy mają jednak wpływ również niezależne czynniki zewnętrzne, w tym aktualna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju zarówno krajowej, jak i światowej gospodarki, zarząd PKN Orlen zaktualizował poziom rekomendowanej dywidendy" - wyjaśnił koncern.