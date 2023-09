Ropa idzie w górę, kurs złotego drastycznie się osłabił. Wydawałoby się, że to mieszanka sprzyjająca wzrostom cen paliw na stacjach. Tymczasem zamiast wzrostów mamy spadki i już pojawiają się głosy, że tak będzie do wyborów.

O zagadkowej sytuacji z cenami paliw pisze we wtorek "Business Insider Polska".

W Polsce 4 września średnia cena litra benzyny 95 wynosiła 6 zł 65 gr, a diesla 6 zł 45 gr. Tymczasem w najdroższych pod tym względem krajach Unii ceny były wyższe o kwoty rzędu 40 proc. Jak zauważa "BI", obecnie niższe ceny paliw niż w Polsce w Unii Europejskiej są tylko w Bułgarii, Rumunii i na Malcie. W tym ostatnim kraju władze od trzech lat trzymają je w zamrożeniu.

Jeśli chodzi o zmiany w ciągu ostatniego miesiąca, ceny u nas nie drgnęły, co jest ewenementem na skalę Unii. Podobna sytuacja została odnotowana tylko na Malcie, gdzie ceny są zamrożone.

W perspektywie dwóch miesięcy cena wzrosła u nas zaledwie o 19 gr na litrze. Oprócz Malty pod tym względem wyprzedza nas tylko Finlandia (5 gr na litrze podwyżki). Tymczasem średnia dla UE w tym czasie wyniosła 50 gr podwyżki.

Biorąc pod uwagę strukturę naszego rynku paliwowego, to znaczy fakt, że ponad 30 proc. zużywanego w kraju diesla i ok. 24 proc. benzyn importujemy, trudno wytłumaczyć z rynkowego punktu widzenia brak reakcji cen w kraju na wzrost cen ropy naftowej, paliw na europejskim rynku ARA [porty Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia - red.] i osłabienie złotówki. Ceny diesla na europejskim rynku ARA są najwyższe od stycznia tego roku, a wówczas średnia cena diesla w Polsce wynosiła ok. 7,60 zł za litr - komentuje dla Business Insidera Rafał Zywert, analityk rynków finansowych Refleksu.