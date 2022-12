Zdaniem Instytutu Staszica, Saudi Aramco w Lotosie nie jest groźne

Według Instytutu Staszica, współpraca Orlenu z Saudi Aramco już przynosi Polsce wymierne korzyści. Obowiązujące natomiast przepisy prawa krajowego w wystarczający sposób chronią interes Orlenu i interes państwa.

Połączenie Orlenu i Lotosu wciąż budzi kontrowersje.

Sprzedaż 30 proc. rafinerii w Gdańsku jest krytykowana.

Zdaniem części ekspertów, transakcja nie powinna budzić obaw.

Konsolidacja Orlenu z Lotosem i PGNiG formalnie zakończyła się 2 listopada. Zbycie części udziału w łączonych podmiotach było wymogiem Komisji Europejskiej. Krytycy współpracy z Aramco przytaczają trzy podstawowe argumenty: transakcja jest niekorzystna dla przejętego przez Orlen Lotosu; w transakcji nie zabezpieczono należycie strategicznych interesów Polski; Arabia Saudyjska sprzyja Rosji.

Według Instytutu Staszica, żaden z tych argumentów nie znajduje uzasadnienia w faktach.

Jak ocenić kwotę, za którą Saudyjczycy kupili udziały w Lotosie?

W opinii Instytutu, podnoszony przez przeciwników transakcji argument dotyczący rozdźwięku między środkami zainwestowanymi po 2000 roku w modernizację gdańskiego zakładu a kwotą, za którą sprzedano udziały (1,15 mld zł), łatwo odeprzeć. Przy ocenie tego rodzaju transakcji należy bowiem wziąć pod uwagę po pierwsze fakt, że nabywca otrzymał mniejszościowy (30 proc.) pakiet udziałów, niedający mu kontroli nad spółką, a po drugie - że punktem odniesienia dla wyceny nie jest suma zainwestowana w rafinerię, ale obecna sytuacja rynkowa w Europie. Ta zaś jest trudna.

Od 2008 roku w Europie zamknięto 30 rafinerii, z czego pięć już po wybuchu pandemii koronawirusa. Powodem są m.in. zmiany w energetyce i realizowane już odchodzenie od węgla i ropy. W przypadku Rafinerii Gdańskiej istotne jest to, że specjalizowała się ona w przetwórstwie rosyjskiej ropy, od której Orlen konsekwentnie odchodzi.

Saudyjski koncern jako partner Rafinerii Gdańskiej umożliwi konieczne zmiany, polegające na odejściu od przerobu rosyjskiej ropy jako core business przedsiębiorstwa i skoncentrowaniu się na innych produktach ropopochodnych.

Saudi Aramco, jak wspomniano, ma jedynie 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej. Oznacza to, że 70 proc. udziałów w spółce prowadzącej rafinerię w Gdańsku pozostało w rękach PKN Orlen - i to Orlen będzie miał decydujący wpływ na podejmowanie decyzji korporacyjnych w spółce.

- Gwarantuje to sama umowa wspólników, której projekt został dołączony do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Lotos Asfalt. Przedstawiciele Orlenu będą stanowili większość członków zarządu oraz rady nadzorczej tej spółki. Dodać należy, iż w efekcie połączenia Orlenu z Grupą Lotos, a następnie PGNiG zwiększyła się kontrola Skarbu Państwa nad powiększonym Orlenem z 27,52 proc. do obecnych 49,9 proc. - podkreśla Instytut.

Saudowie nie tacy skorzy do współpracy z Rosjanami

Na koniec Instytut odniósł się do stwierdzeń dotyczących współpracy Saudi Aramco z Rosją. Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa i początku potężnych zawirowań na globalnych rynkach paliw, notuje się ostra konkurencja między Rosją a Arabią Saudyjską.

Osłabienie międzynarodowej pozycji Federacji Rosyjskiej po 24 lutego br. saudyjskie firmy, w tym Aramco, wykorzystały do silnego wejścia na rynki azjatyckie, istotne dla Rosjan - m.in. chiński. Aramco dla rosyjskich koncernów jest konkurentem, skutecznie eliminującym rosyjskie firmy, a nie partnerem.

Saudyjski inwestor realizuje również projekty w Stanach Zjednoczonych, m.in. 1 sierpnia ogłoszono podpisanie umowy w sprawie kupna działu produktów Valvoline (2,65 mld dol.).

- Reasumując, jak na razie, po stronie już osiągniętych i potencjalnych korzyści, związanych ze współpracą Orlenu z Saudi Aramco, widać kilka mocnych punktów. Po stronie potencjalnych zagrożeń mamy same hipotezy, niepoparte faktami. Wybitnie polityczny kontekst dyskusji nad przeprowadzoną transakcją nie sprzyja wymianie argumentów, nad czym należy ubolewać – uważa Instytut Staszica.

Instytut Staszica to think-tank, zajmujący się kwestiami społecznymi w kontekście zrównoważonego rozwoju. W gronie współpracowników IS znajdują się publicyści, wykładowcy akademiccy, eksperci. Prezesem Instytutu jest dr hab. Agnieszka Domańska.