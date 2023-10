Amerykański konglomerat finansowy Berkshire Hathaway, kierowany od 1970 roku przez multimiliardera Warrena Buffetta, powiadomił komisję do spraw giełd, że w okresie ostatnich dziesięciu dni nabył 3,9 miliona akcji koncernu paliwowego Occidental Petroleum za 246 mln dolarów.

W tym roku to już trzecia transakcja kupna akcji tej spółki, łącznie na ten cel Berkshire Hathaway przeznaczył ponad 700 milionów dolarów. W czerwcu 2022 roku uzyskał zgodę komisji giełd amerykańskich na osiągnięcie pułapu do 50 procent zaangażowania w kapitale akcyjnym.

Obecnie Berkshire Hathaway dysponuje 228,1 milionami akcji co stanowi 25,8 procent kapitału Occidental Petroleum o wartości rynkowej 14,4 miliarda dolarów. Akcje warte około 8,5 miliarda dolarów są uprzywilejowane co do wysokości wypłacanej dywidendy. Spółka otrzymała je w 2019 roku w zamian za pożyczkę finansową przeznaczoną na kupno Anadarko Petroleum.

Berkshire posiada także pakiet wart 19,4 miliarda dolarów w koncernie paliwowym Chevron. W ostatnim tygodniu Chevron dokonał za 53 miliardy dolarów przejęcia konkurenta na rynku paliwowym firmy Hess.

Do tej operacji jakiś czas temu zachęcał Warren Buffett, który twierdzi, że nadal sektor naftowy jest niedowartościowany, a zapotrzebowanie na gaz ziemny i ropę naftową, wbrew zapowiedziom ekologów, nadal będzie rosło.

Wycena giełdowa Berkshire Hathaway przekracza obecnie 731 miliardów dolarów. W jego portfelu są spółki nowych technologii, koleje, producenci żywności, towarzystwa ubezpieczeniowe i firmy leasingowe.

Na koniec trzeciego kwartału spółka dysponowała niemal 100 miliardami dolarów gotówki. Na wczorajszym zamknięciu na giełdzie w Nowym Jorku jednak akcja konglomeratu kosztowała ponad 510 tysięcy dolarów czyli około 2,15 miliona złotych.