Zima prawdziwym sprawdzianem dla rafinerii

Okres zimowy to sprawdzian dla każdej instalacji przemysłowej, zwłaszcza tak dużej, jak rafineria. Niskie temperatury, oblodzenia, zamarznie wody mogą stanowić poważny problem zarówno dla instalacji produkcyjnych, jak i dla obsługujących je ludzi, o czym mówią pracujący w gdańskiej rafinerii specjaliści Grupy Lotos.

Test dla EFRY

Zimowym wyzwaniem jest też ryzyko awarii urządzeń kontrolno-pomiarowych. Błędne wskazania mogą doprowadzić do poważnych zakłóceń, a nawet do zatrzymania pracy instalacji. Węglowodory doprowadzane są do przetworników ciśnienia za pomocą małych rurek. Jeśli dostanie się tam kropla wody, która zamarznie, pojawia się fałszywy sygnał, np. braku przepływu lub spadku ciśnienia. I w tym przypadku potrzebna jest czujność aparatowych, którzy częściej sprawdzają odczyty lokalne i porównują je z odczytami na sterowni. Taka profilaktyka pozwala uniknąć awarii. Na równi z aparatowymi, sprawność urządzeń pomiarowych pomagają sprawdzać pracownicy służb serwisowych – automatycy ze spółki Lotos Serwis.Kłopoty mogą mieć pracownicy obsługujący nalewaki kolejowe, zwłaszcza gdy zamarzają różne elementy, np. sprzęg łączący wagony. Koła cystern przymarzają do szyn, więc mogą pojawić się problemy z ruchem po torach, utrudniona jest także jazda wózków-przeciągarek.Choć, jak wspomniał dyrektor ds. produkcji w Grupie Lotos Dariusz Kruk, rafineria przeszła już 45 zimowych okresów w swojej historii, to tegoroczna zima jest największym, bo pierwszym takim testem dla oddanych do użytku na przełomie 2019 i 2020 roku instalacji Projektu EFRA.Czytaj także: Wart 2,3 mld zł projekt Lotosu zdał finalny test – Od czasu uruchomienia EFRY dużych mrozów w naszym rejonie Europy nie było. Ubiegłoroczna zima potraktowała nas łagodnie – średnia temperatura nie spadała poniżej zera. Przed szkodliwym zjawiskiem zamarzania wody, bronimy się zaopatrując instalacje w specjalne systemy grzewcze i przeciwzamrożeniowe. Czy na EFRZE są one skuteczne, będziemy dopiero mieli okazję się przekonać – tłumaczy Mariusz Hołowacz, kierownik zakładu Projektu EFRA.Projekt EFRA, to kluczowa inwestycja sfinalizowana przez Grupę Lotos i spółkę Lotos Asfalt w 2019 roku. W jej ramach wybudowano instalację opóźnionego koksowania (DCU) oraz szereg instalacji towarzyszących. Dzięki EFRZE, na rynek trafi rocznie ponad milion ton doskonałej jakości paliw, głównie oleju napędowego i paliwa lotniczego, wyprodukowanych z ciężkiej pozostałości z przerobu ropy.