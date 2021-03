Ziobro: Akta sprawy Obajtka są w Prokuraturze Krajowej. Trwa ich analiza

Akta sprawy Daniela Obajtka są w Prokuraturze Krajowej, ich analiza trwa, a jej wynik zostanie upubliczniony - poinformował Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, odnosząc się do umorzonego postępowania ws. składania fałszywych zeznań przez prezesa PKN Orlen.

Prokuratura Krajowa zobowiązała się dokonać kontroli postanowienia krakowskiej prokuratury z 2016 r. "Akta zostały ściągnięte do Prokuratury Krajowej i są przedmiotem analizy - powiedział Zbigniew Ziobro.

Wynik tej analizy, która zostanie przeprowadzona, zostanie upubliczniony i będzie najlepszą odpowiedzią na to pytanie" - wyjaśnił.

Jak dodał, relacje te wskazują m.in. na "niewysublimowany język". - Ale kwestia języka, stylu, sposobu zachowania to nie jest sfera prawa karnego i prokuratury. Za to nie wsadza się do więzienia i nie stawia się przed sądem - zaznaczył.

O to, co konkretnie prokuratura zrobiła w sprawie nagrań prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, szef MS, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro został zapytany na środowej konferencji prasowej.



Ziobro podkreślił, że na ten temat w Sejmie wypowiedział się już Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. "Sprawa ta nie była pod nadzorem Prokuratury Krajowej" - dodał Ziobro, wskazując, że każdego roku w Polce toczy się około miliona postępowań karnych.



Przypomniał, że Prokuratura Krajowa zobowiązała się dokonać kontroli postanowienia krakowskiej prokuratury z 2016 r.

Ziobro podkreślił, że poza pewnymi relacjami medialnymi on sam nie zna akt sprawy.



W listopadzie 2016 r. krakowska Prokuratura Rejonowa zdecydowała o umorzeniu postępowania ws. składania fałszywych zeznań przez Daniela Obajtka przed sądem. Zawiadomienie złożył wuj prezesa Orlenu. To w jego sprawie Obajtek zeznawał przed sądem jako świadek. Materiałami dołączonymi do zawiadomienia miały być nagrania ujawnione w tym roku przez "Gazetą Wyborczą". Jak donosiła "GW", po miesiącu prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, uznając, że brak jest znamion czynu zabronionego.



W ubiegłym tygodniu pełnomocnik Obajtka mec. Maciej Zaborowski poinformował, że do Prokuratury Krajowej wpłynie wniosek o przeprowadzenie kontroli postanowienia krakowskiej prokuratury. Adwokat podkreślił, że będzie domagał się, aby sprawdzono prawidłowość tego postanowienia i zbadano autentyczność pochodzenia nagrań, które następnie były szeroko omawiane w mediach.



Pytany o tę kwestię w Sejmie, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zapewnił, że decyzja dotycząca odmowy wszczęcia śledztwa zostanie ponownie zbadana. Podkreślał, że jeśli chodzi o kwestie obyczajowe czy etyczne, nagrania można oceniać w "różny sposób", natomiast obecnie prokuratura "nie widzi w nich znamion przestępstwa".



W ostatnich tygodniach niektóre media donoszą o majątku prezesa PKN Orlen i wątpliwościach dotyczących pochodzenia należących do niego licznych nieruchomości. W związku z tymi doniesieniami politycy opozycji poinformowali o złożeniu zawiadomień i wniosków m.in. do prokuratury, NIK i CBA. Koalicja Obywatelska przekazała też, że powołuje w klubie zespół śledczy, który będzie zajmował się sprawą obecnego prezesa Orlenu.