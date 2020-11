Złe wieści dla kierowców. Paliwa znowu będą droższe

Po obniżkach cen paliw na stacjach, jakie notowaliśmy w poprzednim tygodniu, prawie nic nie zostało. Analitycy prognozują, że w nadchodzącym tygodniu ceny paliw na stacjach benzynowych będą rosnąć.

Jak wynika z danych BM Reflex, tydzień kończymy wzrostem średnich poziomów cen na stacjach paliw od 2 do 5 groszy na litrze.

Podwyżki cen występowały na części stacji, a to oznacza że w przyszłym tygodniu ceny detaliczne mogą jeszcze rosnąć.

Ceny hurtowe prawdopodobnie utrzymają się na obecnym wyższym poziomie.

Najmniej średnio o 2 grosze na litrze wzrosły ceny autogazu, o 4 grosze na litrze wzrosły ceny benzyn i najwięcej średnio o 5 groszy na litrze rosły ceny oleju napędowego. I tak dzisiaj za paliwa na stacjach płacimy średnio za: benzynę bezołowiową 95 - 4,44 zł/l, bezołowiową 98 – 4,76 zł/l, olej napędowy – 4,35 zł/l, autogazu 2,12 zł/l.



Cały mijający tydzień obserwowaliśmy wahania cen styczniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent w rejonie 42,71 – 44,89 USD/bbl. W piątek rano ropa Brent kosztuje około 44 USD/bbl i jest 1,5 USD/bbl droższa niż przed tygodniem.



Po technicznym spotkaniu OPEC oraz posiedzeniu Wspólnego Ministerialnego Komitetu Monitorującego (JMMC) wysuwa się wniosek, że OPEC+ w trakcie zaplanowanego na 30 listopada oficjalnego posiedzenia będzie debatował nad utrzymaniem niższych limitów produkcji do końca pierwszego kwartału 2021 roku.



Tymczasem pewien niepokój zasiały nieoficjalne informacje o tym jakoby Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), bliski sojusznik Arabii Saudyjskiej, rozważały opuszczenie struktur OPEC. Do tych spekulacji oficjalnie odniósł się minister energii ZEA podkreślając, że Zjednoczone Emiraty Arabskie jako rzetelny i wieloletni członek OPEC zawsze podejmowały otwarte i przejrzyste decyzje oraz strategie wspierające OPEC. Dowodem tego jest choćby ścisłe przestrzeganie ustalonych limitów produkcji.



Rynkowego sentymentu z pewnością nie poprawiają informacje na temat wprowadzenia od 21 listopada do 21 grudnia godziny policyjnej w 41 z 58 hrabstw Kalifornii. Działania te przypominają, że nadal w krótkim okresie popyt na paliwa jest cały czas pod wpływem negatywnych czynników wynikających z wprowadzanych obostrzeń w walce z pandemią koronawirusa.



Zgodnie z ostatnimi danymi amerykańskiej EIA zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w minionym tygodniu 0,8 mln bbl/d do 489,5 mln bbl i jest to poziom 6% wyższy niż 5-letnia średnia dla tej pory roku. Poza tym zauważalnie, bo o 0,5 mln bbl/d do 10,9 mln bbl/d zwiększyła się w skali tygodnia produkcja ropy naftowej w USA. Konsumpcja wszystkich produktów ropopochodnych w USA zmniejszyła się natomiast w skali tygodnia 0,6 mln bbl/d do 19,56 mln bbl/d i pozostaje 1,7 mln bbl/d (8%) niższa niż przed rokiem. Z kolei amerykański popyt na same benzyny ukształtował się w ubiegłym tygodniu na średnim poziomie 8,26 mln bbl/d czyli 0,9 mln bbl/d (10%) poniżej wartości z roku ubiegłego