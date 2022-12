Złe wieści dla kierowców. Rynek ropy układa się na nowo

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy sankcje na rosyjską ropę będą skuteczne. Pierwszym efektem ograniczenia zakupów ropy drogą morską jest wzrost cen na światowych giełdach surowcowych. OPEC spokojnie czeka na rozwój wydarzeń, utrzymał wydobycie na dotychczasowym poziomie.

Zakaz dotyczący importu drogą morską rosyjskiej ropy wszedł w życie 5 grudnia. Do ostatnich godzin w portach trwał wyścig z czasem.

Nikt nie wie też, jak będzie funkcjonował w praktyce wypracowany mechanizm cenowy, dotyczący minimalnej ceny na rosyjską ropę.

Najwięksi producenci "czarnego złota" w tym czasie przyjęli w tej sytuacji strategię wyczekującą na dalszy rozwój wypadków.

Główni gracze na rynku ropy naftowej wiedzieli, że ten moment musi nadejść. Zapowiadane przez Komisję Europejską embargo na import rosyjskiej ropy naftowej drogą morską wszedł w życie 5 grudnia o północy.

Jedyne odstępstwa, na jakie zgodzili się przywódcy państw unijnych, dotyczą dostaw rurociągami, które zaopatrują w surowiec rafinerie w Polsce, Czechach oraz na Słowacji i Węgrzech. Z podobnego rozwiązania mogą korzystać rafinerie we wschodnich niemieckich landach. W tym przypadku jednak rząd federalny podjął jednostronna decyzję, że od 1 stycznia 2023 roku do zakładów w Schwedt i Leuna nie będzie już importowana ropa z wykorzystaniem rurociągu Przyjaźń.

Do ostatniego momentu w Europie trwał przeładunek rosyjskiej ropy dostarczonej tankowcami

Zakaz dotyczący importu drogą morską rosyjskiej ropy wszedł w życie 5 grudnia. Jak można było przeczytać w specjalistycznych serwisach informacyjnych, które zajmują się przewozami morskimi, do ostatnich godzin w niedzielę trwał wyścig z czasem. Każdy tankowiec z rosyjską ropą, którego rozładunek rozpoczął się przed wejściem w życie zakazu importu ropy rosyjskiej statkami, mógł zostać obsłużony. Porty hiszpańskie, włoskie, niemieckie, holenderskie czy belgijskie miały w ostatnich dniach awizowane zwiększone dostawy. Na pełnym morzu oraz na redzie kilkaset statków z ładunkiem ropy naftowej czeka na decyzje. Otwarte pozostaje pytanie, kto może być potencjalnym odbiorcą? Być może Turcja, Liban, Egipt lub Maroko będą skłonne przyjąć te transporty.

Warto jednak pamiętać, że te statki zostały załadowane w oparciu o normalne zasady ubezpieczenia ładunku oraz kontrakty bez limitu ceny. Zgodnie z wprowadzonymi zaostrzonymi procedurami, na które ostatecznie w miniony piątek zdecydowały się przedstawiciele wszystkich państw Unii Europejskiej wyznaczony został górny limit zakupu rosyjskiej ropy na poziomie 60 dolarów za baryłkę z tolerancją 5 procentową. Do tego porozumienia cenowego przyłączyły się państwa grupy G7 oraz Australia.

W ocenie unijnej administracji w tym roku około 20 procent PKB Rosji zostanie wypracowane przez sektor naftowy, który - obok sprzedaży gazu ziemnego, złota i diamentów - jest głównym dostawcą dewiz dla gospodarki. Nikt nie wie, jak wypracowany mechanizm cenowy będzie funkcjonował w praktyce. Jakie zostaną przygotowane rozwiązania pozwalające na omijanie obostrzeń i na ile będzie to skuteczne. Wstępne deklaracje władz Chin, Indonezji, Indii, a także innych krajów, które obecnie zaopatrują się w rosyjski surowiec, pokazują bardzo prosty schemat działania, który osłabia decyzje.

Otóż obecnie na rynkach światowych ropa typu Ural, eksportowana przez rosyjskich dostawców, wyceniana jest na około 65 dolarów za baryłkę, co stanowi ponad 20 dolarów upustu wobec innych gatunków. Czyli do rozliczenia poza systemem kontroli międzynarodowej pozostaje 5 dolarów na baryłce. Operacja polega na kompensacie dostaw. Czyli transport ropy ma na fakturze umowę kontraktową zgodną z wymogami niezbędnymi do ubezpieczenia ładunku. Następnie kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy dolarów rozliczanych jest w towarach, które rosyjski klient kupuje na niższej cenie.

Eksperci i kontrolerzy unijni nie mają prawa wtrącać się do relacji gospodarczych państw trzecich nie mających podpisanych umów stowarzyszeniowych ze Wspólnotą. Na potwierdzenie tezy o możliwym omijaniu sankcji można przeczytać dziś w serwisach oświadczenie indyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych, że strona rosyjska zwróciła się o pomoc w dostarczaniu komponentów, części zamiennych i produktów żywnościowych. Lista zawiera około 500 towarów pilnie potrzebnych rosyjskiej gospodarce.

OPEC nie obniżył limitów wydobycia, woli poczekać na rozwój sytuacji

W minioną niedzielę przedstawiciele państw członkowskich zrzeszonych w Organizacji Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC) obradowali w Wiedniu nad ustaleniem limitu produkcji ropy naftowej przez najbliższe pół roku. Dla nikogo nie było chyba zaskoczeniem, że utrzymano w mocy redukcję dziennego wydobycia o 2 miliony baryłek przyjętą w październiku tego roku. Czyli każdego dnia na rynek trafia około 29,8 miliona baryłek i tak będzie do czerwca 2023 roku.

Jednak w komunikacie po spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za ropę naftową można przeczytać, że jeśli pojawią się nowe okoliczności, niezwłocznie dojdzie do konsultacji dotyczących poziomu wydobycia.

Producenci są zadowoleni, kiedy ropa w miesięcznych dostawach wyceniana jest powyżej 80 dolarów za baryłkę. Podobnego zdania jest dziesięć państw z grupy OPEC+, która także spotkała się w Wiedniu i podjęła jednobrzmiącą decyzję o utrzymaniu wydobycia na dotychczasowym poziomie. Mamy więc do czynienia z typowym przeciąganiem liny i analizowaniem sytuacji, która jest nieokreślona. Zima przed nami, spowolnienie gospodarcze czy nawet recesja może zastukać do drzwi europejskiej gospodarki, a w przypadku Wielkiej Brytanii to jest już pewne. Rosyjska ropa objęta sankcjami, limitami cenowymi nie będzie mimo wszystko tak łatwo dostępna na rynku, czyli najlepszym rozwiązaniem jest poczekać i pilnie obserwować sytuację.

- Czasami najlepszym rozwiązaniem jest nic nie robić - powiedział analityk rynku ropy z PVM Energy Stephan Brennock.

Notowania ropy naftowej zwyżkują od poniedziałkowego poranka. Nie mamy do czynienia z gwałtownym, szokowym wzrostem, ale wzrost do 87,10 dolarów za baryłkę Brent jest faktem i oznacza niemal 2 procent więcej niż w końcu minionego tygodnia. West Texas Intermediate (WTI) czyli ropa amerykańska z dostawami na styczeń też wzrosła o niemal 2 procent do 81,44 dolara. Trend spadkowy na rynku obserwowany w minionych tygodniach, gdy notowania były poniżej 75 dolarów za baryłkę, chwilowo można traktować w czasie przeszłym.

Co to oznacza dla polskiego rynku. Dla nas ważne będzie zakończenie obowiązywania rządowej tarczy antyinflacyjnej, co będzie skutkować podwyżką stawki VAT z obecnych 8 procent do 23 procent. Czyli cena na stacjach paliw za benzynę i olej napędowy wzrośnie o około 1,5 złotego na litrze. Przez ostatnie dni ceny przy dystrybutorze spadają, ale eksperci podkreślają, że mogłyby być jeszcze niższe. Część kierowców snuje przypuszczenia, że detaliści konsumują wyższą marżę, aby od nowego roku zadowolić się mniejszym zyskiem, co pozwoli na niższy poziom podwyżek cen.

Polscy kierowcy czekają na cenowe prezenty na stacjach paliwowych, ale mogą się przeliczyć

Jedno wiadomo już teraz, w okresie świątecznym i noworocznym kierowcy nie dostaną na stacjach benzynowych prezentów od Mikołaja w postaci dużo niższych cen. Natomiast w 2023 roku to Trzej Królowie przyniosą nam podwyżki. Jednak dokładne przewidzenie, co jeszcze się wydarzy w ciągu najbliższych dni jest praktycznie niemożliwe.