Zmiana dwóch wiceprezesów w zarządzie PERN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Krzysztofa Rogalę i Mateusza Radeckiego ze składu zarządu spółki, powołując jednocześnie do niego Pawła Kolczyńskiego i Włodzimierza Maros na funkcje wiceprezesów. Decyzje te, jak podała w środę spółka, zapadły dzień wcześniej.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN 13 grudnia 2022 r. odwołało Krzysztofa Rogalę oraz Mateusza Radeckiego ze składu zarządu PERN, jednocześnie powołało Pawła Kolczyńskiego oraz Włodzimierza Maros na funkcje wiceprezesów zarządu spółki" - przekazał w środę PERN w komunikacie prasowym.

Ostatnia zmiana w zarządzie PERN miała miejsce na początku października, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odwołało z funkcji jej prezesa Igora Wasilewskiego - objął ją w styczniu 2016 r., i jednocześnie powołało na to stanowisko Pawła Stańczyka, wcześniej prezesa spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn.

Według danych publikowanych przez PERN, po ogłoszonych w środę zmianach w składzie zarządu nadal jest on 6-osobowy, w tym prezes Paweł Stańczyk, Zdzisław Koper - jako członek zarządu, reprezentant załogi, a także wiceprezesi: Rafał Miland, Damian Wieczorek i nowo powołani - Paweł Kolczyński oraz Włodzimierz Maros.

Odwołani z zarządu PERN Mateusz Radecki oraz Krzysztof Rogala zajmowali tam stanowiska wiceprezesów - Radecki od stycznia 2021 r., a Rogala od października 2020 r.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

W ostatnich latach PERN wdrożył Program Megainwestycji, mający zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez rozbudowę infrastruktury, w tym baz magazynowych ropy naftowej i paliw, a także rurociągów. W czerwcu spółka informowała m.in., że na Program Megainwestycji PERN przeznaczył dotychczas ponad 1,4 mld zł.