Zmiany w Orlenie, zamiast czekać na odwołanie menedżer sam zrezygnował

Michał Klimaszewski z dniem 20 października złożył rezygnację z zasiadania w radzie nadzorczej Orlenu. Funkcję będzie pełnił tylko do 31 października 2023 roku. Wiele wskazuje jednak na to, że niebawem z radą pożegnają się także pozostali jej członkowie.

Ze względu na formowanie się nowego rządu dalszych zmian, w tym prezesa oraz członków zarządu, można spodziewać się jeszcze przed końcem 2023 roku.

Dokładnie osiem lat temu była identyczna sytuacja, tyle że wówczas to rząd Prawa i Sprawiedliwości zwalniał Jacka Krawca.

Przyczyny rezygnacji dr Michała Klimaszewskiego nie są znane, przynajmniej w opublikowanym przez spółkę komunikacie nie jest to podane. Został powołany do rady nadzorczej Orlenu w 2019 roku jako członek niezależny.

Na co dzień pracuje jako adwokat i wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

To pierwsza rezygnacja we władzach Orlenu od chwili ogłoszenia wyników niedzielnych wyborów parlamentarnych. W kampanii wyborczej przedstawiciele partii opozycyjnych niemal jednym głosem opowiadali się za koniecznością przeprowadzenia szybkich zmian w kontrolowanym przez Skarb Państwa koncernie paliwowo-energetycznym. Jeśli utworzą nowy rząd, z pewnością się tym zajmą.

Wstępem do rozpoczęcia procedury odwołania obecnego zarządu musi być dokonanie zmian w radzie nadzorczej i dlatego konieczne będzie zwołanie w tym celu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Skarb Państwa, który jest dominującym akcjonariuszem z pakietem - posiada 49,90 procent akcji - może wtedy dokonać zmian personalnych.

Skład nowej rady nadzorczej i nowego zarządu Orlenu poznamy w grudniu?

Wydaje się, że w przypadku dr. Michała Klimaszewskiego mamy do czynienia z decyzją wyprzedzającą. Pytanie jednak, co z pozostałymi członkami rady nadzorczej?

Niezwykle ciekawe jest porównanie dwóch dat wyborów do parlamentu. W 2015 roku odbyły się one 25 października, a w 2023 roku 15 października. Czyli różnica czasowa wynosi zaledwie 10 dni. Co to oznacza w praktyce?

Obecnym przewodniczącym rady nadzorczej Orlenu jest Wojciech Jasiński, zaufana osoba prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W przeszłości był między innymi ministrem Skarbu Państwa, a obecnie jest także wiceprzewodniczącym rady nadzorczej kontrolowanego przez państwo PKO Banku Polskiego.

Wojciech Jasiński był również, po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, prezesem Orlenu. Zastąpił na tym stanowisku Jacka Krawca. Oficjalnie został powołany na to stanowisko 16 grudnia 2015 roku i pełnił tę funkcję do 2018 roku

Czyli można, na zasadzie analogii przypuszczać, że obecny prezes Daniel Obajtek będzie zarządzał Grupą Orlen mniej więcej do połowy grudnia 2023 roku. Chyba że nowy rząd zostanie wcześniej powołany i minister odpowiedzialny w Radzie Ministrów za spółki Skarbu Państwa szybko obejmie swoje stanowisko.

Większość członków rady nadzorczej płockiej spółki jest desygnowana przez premiera i inne gremia związane z Prawem i Sprawiedliwością

Dla pełniejszego zobrazowania sytuacji warto wskazać, kim są pozostali członkowie rady nadzorczej, którzy opiniują i weryfikują w imieniu akcjonariuszy działania zarządu Orlenu.

Janina Goss jest radcą prawnym i od lat dobra znajomą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pełniła wiele ważnych funkcji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zasiadając między innymi w radach nadzorczych: PGE, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, Banku Ochrony Środowiska.Jest też członkiem zarządu spółki Srebrna.

Anna Wójcik zasiada w radzie nadzorczej jako reprezentantka premiera, bowiem pełni funkcję dyrektorki biura Mateusza Morawieckiego.

Andrzej Kopała w latach 2012-2020 był szefem Biura Administracji w kontrolowanym przez państwo Banku PKO BP, a od 2020 roku jest prezesem Zakładów Dozamel we Wrocławiu.

Barbara Jarzembowska także wywodzi się z sektora finansowego i w latach 2000-2021 pełniła funkcję dyrektora w Banku Pekao (kontrolowanego przez PZU i PFR, czyli faktycznie przez Skarb Państwa) odpowiedzialnego za ryzyko operacyjne.

Jadwiga Lesisz najpierw związała swoją karierę ze wspomnianym już PKO BP, a następnie pracowała w resorcie rozwoju i technologii. Obecnie jest także członkiem rady nadzorczej w PKO BP Banku Hipotecznym.

Prof. Andrzej Szumański jest adwokatem i pracownikiem naukowym Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Roman Kusz to śląski adwokat i między innymi członek rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Chyba najmniej znaną postacią jest Anna Sakowicz-Kacz, która w opisie swoich dokonań zawodowych ma podaną informację o ukończeniu specjalnego kursu upoważniającego do zasiadania w Radach Nadzorczych.

W 2022 roku z tytułu zasiadania w organie nadzorczym Orlenu członkowie rady nadzorczej otrzymali po 136 tysięcy złotych. Proporcjonalnie więcej przelano na konto przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarz rady.

Rada nadzorcza bez jednego członka może oczywiście działać bez problemu. Jeśli jednak nowy rząd sformuje dotychczasowa opozycja, to przypuszczalnie zupełnie wymieni skład tego organu. Wiele wskazuje na to, że nie potrwa to dłużej niż dwa miesiące.

Przypomnijmy, że głównym akcjonariuszem Orlenu jest Skarb Państwa dysponujący pakietem 49,90 procent akcji, OFE Nationale-Nederlanden ma odpowiednio 5,40 procent.

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od listopada 2011 roku i wchodzi w skład najważniejszego indeksu - WIG20.