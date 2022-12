Zmierz ropy nie tak prędki. Największe firmy naftowe wydają miliardy na inwestycje

W 2021 i 2022 roku największe na świecie firmy naftowe zainwestowały 58 miliardów dolarów (USD) w projekty związane z wydobyciem ropy. Naukowcy ostrzegają, że ich realizacja będzie oznaczała katastrofę klimatyczną.

Naukowcy twierdzą, że projekty naftowe realizowane przez największe firmy, doprowadzą do katastrofy klimatycznej. W przyszłym roku, jeśli dojdzie do realizacji inwestycji, które mają kosztować 23 mld dolarów, doprowadzimy do realizacji scenariusza ogrzania planety o 2,5 stopnie Celsjusza wobec stanu sprzed epoki przemysłowej – ostrzegają naukowcy w raporcie Paris Maligned, cytowani przez Bloomberga.

Tymczasem inwestycje są obecnie bardzo pożądane. Zwiększona produkcja ropy i gazu ma przygotować rynki światowe na odcięcie dostaw z Rosji, która wykorzystuje surowce jako swoistą broń gospodarczą wymierzoną w Zachód. Rafinerie też nie nadążają z produkcją benzyny i oleju napędowego, by zaspokoić gwałtownie rosnący popyt na te paliwa.

Naukowcy jednak ostrzegają, że zwiększanie produkcji niweczy podjęte wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatu. Firmy, które obecnie planują znaczne zwiększenie produkcji ropy i gazu muszą sobie zdawać sprawę, że może to prowadzić w przyszłości do zwiększenia emisji ponad ilości ustalone w paryskim porozumieniu klimatycznym.

Firmy naftowe są zachęcane do zwiększenia produkcji przez polityków w związku z wojną w Ukrainie

Jak na razie firmy naftowe zwiększają produkcję podpierając się zagrożeniem rosyjskim, jak również zachętami ze strony polityków. Prezydent USA Joe Biden, który stawiał sobie ambitne cele klimatyczne w związku z wojną w Ukrainie, wzywał do zwiększenia produkcji ropy w celu osłabienia potencjału gospodarczego Rosji, który opiera się na sprzedaży surowców energetycznych.

Przedstawiciel amerykańskiego koncernu paliwowego Chevron, cytowany przez Bloomberga, stwierdził że firma przeznaczy dodatkowe 2 mld dolarów USD w przyszłym roku, dzięki czemu firma będzie dysponować 17 mld dolarów USD na inwestycje.